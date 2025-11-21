నల్లమలలో ట్రెక్కింగ్కు విస్తృత అవకాశాలు - వనమిత్ర సాహసయాత్రలకు దిశా నిర్దేశం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 10:09 AM IST
Vanamitra Trekking Opportunities in Nallamala Forest: శేషాచలం అడవులు ఆధ్యాత్మికతకు, ప్రకృతి అందాలకు నెలవు. ఇక్కడి అడవుల్లో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని ఏళ్లుగా కొందరు ట్రెక్కర్ల పేరుతో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అడవుల్లోకి వెళ్లడానికి వీళ్లేదంటూ అటవీ అధికారులు నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో గుర్తింపు, అనుభవం గల ట్రెక్కర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో సడలింపు దిశగా ఉన్నత అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
సామాజిక మాధ్యమాలే దిక్కు: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలో వందకు పైగా అనధికార ట్రెక్కింగ్ గ్రూపులు ఉన్నట్లు అంచనా. ఇవి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, యూట్యూబ్ వేదికలుగా ఔత్సాహికులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాలకు చెందిన జాతీయ స్థాయి సంస్థలు, ట్రెక్కర్లు ఇక్కడికి రావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సాహసయాత్రలకు తోడు శ్రీవారి దర్శనం కలిసి వచ్చే అంశం.
ఓ వైపు ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ: ప్రస్తుతం ఇన్ఫ్లూయెన్సెర్లు, యూట్యూబర్ల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది. గిరిజన తండాలు, అక్కడి జీవన విధానాన్ని తెలియజేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో కొండలు ఎక్కడంతో పాటు అక్కడి పచ్చదనాన్ని, వివిధ రకాల జంతువులు, పక్షుల చిత్రాలను ప్రజలతో పంచుకుంటున్నారు.
విన్నపాలు ఇలా: కొందరు ట్రెక్కర్లు 2 నెలల కిందట తిరుపతి పర్యటనకు వచ్చిన ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు (అటవీశాఖ) పి.మల్లికార్జునరావు దృష్టికి వారి సమస్యలను నివేదించారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల్లో ఒకటైన అడ్వేంచర్ టూరిజంలో భాగంగా ట్రెక్కింగ్ను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని జిల్లా అధికారులకు ఆయన వివరించారు. అడవుల్లో ట్రెక్కర్లు, ఔత్సాహికులు, పరిశోధకులు, ప్రకృతి ప్రేమికుల కదలికలు ఉంటే స్మగ్లర్లు సైతం భయపడతారని, వనమిత్రలకు గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి అటవీశాఖ సమన్వయంతో పర్యావరణం, వన్యమృగాల సంచారానికి ఇబ్బందులు లేకుండా ట్రెక్కింగ్ను ప్రోత్సహించే దిశగా ఆయన దిశా నిర్దేశం చేశారు.
శేషాచలం విస్తీర్ణం: 5000 చదరపు కిలోమీటర్లు
ప్రముఖ తీర్థాలు, జలపాతాలు: 108
పరిశీలనలోని అంశాలు:
- ట్రెక్కర్లను ఒకతాటి పైకి తీసుకురావడం.
- ప్రత్యేకంగా వనమిత్ర పేరుతో వెబ్పోర్టల్ రూపొందించి రిజిస్ట్రేషన్కు అవకాశం కల్పించడం.
- ప్రత్యేకంగా ఐడీ కార్డులు జారీ చేయడం.
- అటవీశాఖ గుర్తింపు పొందిన గైడ్ల సాయం తీసుకోవడం.
- గుర్తింపు లేని ట్రెక్కర్లకు అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు అటవీశాఖకు ఆదాయం సమకూర్చడం.
- జంగిల్ సఫారికి సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించడం. (మామండూరులో గతంలో అమలులో ఉండేది.)
సందర్శనకు వీలున్నవి: తుంబుర, రామకృష్ణ, గుంజన జలపాతాలు, చక్ర, కుమారధార, పుసుపుధార, సనకనంద, బ్రహ్మగుండం, చామల వ్యాలీ
ఎకో టూరిజం కేంద్రాలు: తలకోన, ఉబ్బలమడుగు, మామండూరు.
త్వరలోనే తుది నిర్ణయం:
'అటవీశాఖ సాయంతో ట్రెక్కింగ్ నిర్వహించడంపై దృష్టి సారించాం. గతంలో అధికారులు సూచించిన వనమిత్ర వెబ్ పోర్టల్ రూపకల్పన చేసే దిశగా అధ్యయనం చేస్తున్నాం. నిబంధనలు, అనుమతులు, ఫీజు వంటి అంశాల పైనా చర్చలు జరుపుతున్నాం. త్వరలోనే తుది నిర్ణయం ప్రకటిస్తాం.' - సాయిబాబ, తిరుపతి జిల్లా అటవీపాలనాధికారి
ఆహ్లాదంతో పాటు ఆరోగ్యం - ప్రజలను చైతన్యపరిచేలా ట్రెక్కింగ్
