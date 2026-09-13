ముడుపులు ఇచ్చుకో - మార్కులు మార్చుకో!
విజయనగరంలోని జేఎన్టీయూ గురజాడలో కొంతమంది సిబ్బంది దుర్బుద్ధి వర్సిటీకి కళంకంగా మారింది. ముడుపుల మోజులో కొందరు మూల్యాంకనంలో మార్కులు మార్చేసి అక్రమాలకు తెరతీశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 5:45 PM IST
JNTU GV Irregularities in Valuation : దేశమంటే మట్టికాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్ అని దేశభక్తిని మానవతావాదాన్ని చాటిచెప్పిన గురజాడ అప్పారావు జ్ఞాపకార్థంగా నడుస్తున్న విశ్వవిద్యాలయం అది. వేల మంది విద్యార్థుల కలలకు రెక్కలు తొడిగి కీర్తిని గడిచింది. అయితే కొంతమంది సిబ్బంది దుర్బుద్ధి వర్సిటీకి కళంకంగా మారింది. ముడుపుల మోజులో కొందరు మూల్యాంకనంలో మార్కులు మార్చేసి అక్రమాలకు తెరతీశారు. సరస్వతి నిలయంలో వెలుగుచూసిన అవకతవకలపై దృష్టి సారించిన అధికారులు వాస్తవాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు రంగంలోకి దిగారు.
ఒక విద్యార్థికి పరీక్షలో ఒక్క మార్కు కూడా రాలేదు. కానీ 40 వేశారు. మరో విద్యార్థికి 21 వస్తే జవాబు పత్రంలో 26గా మార్చేశారు. ఇలా ఐదుగురికి ఇష్టానుసారంగా మార్కులు వేసేశారు ఓ ఒప్పంద సహాయ అధ్యాపకుడు. అలాగని అదేదో సాధారణ కళాశాల కాదు. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల కలలకు రెక్కలు తొడిగే వేదిక. అలాంటిచోట చదువులో వెనకబడుతున్న కొందరు విద్యార్థులు ఫలితాలకు అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. వారి భవితను తీర్చిదిద్దాల్సిన అధ్యాపకుల్లో కొందరు ఈ అక్రమాలకు సహకరిస్తూ ఇష్టానుసారంగా మార్కులను మార్చేస్తున్నారు. ఇదీ విజయనగరంలోని జేఎన్టీయూ గురజాడలో నెలకొన్న దుస్థితి.
2022 నుంచి విశ్వవిద్యాలయంగా : జేఎన్టీయూ విజయనగరం ప్రాంగణం 2022 నుంచి పూర్తిస్థాయి విశ్వవిద్యాలయంగా మారింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 26 అనుబంధ కళాశాలలు కలిగిన ఈ వర్సిటీలో వేలాదిమంది విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. వర్సిటీ పరిధిలోని కాలేజీల్లో ఏటా రెండు సెమిస్టర్లలో పరీక్షలు జరుగుతాయి. ప్రతి సెమిస్టర్కు పది వేలమంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరవుతుంటారు. వంద నుంచి 250 మంది వరకూ అధ్యాపకులు జవాబు పత్రాలు మూల్యాంకనం చేస్తుంటారు.
మూల్యంకన ప్రక్రియలో ముడుపులకు ఆశపడిన కొందరు కిందిస్థాయి సిబ్బంది అక్రమాలకు తెరదీశారు. తక్కువ మార్కులు పొందిన కొందరు విద్యార్థులకు ఎక్కువ వేశారు. దీనిపై ఫిర్యాదులు అందడంతో వర్సిటీ అధికారులు అంతర్గత విచారణ జరిపారు. నిజమని తేలడంతో పరీక్షల పేపర్లలో కొన్నింటిని తిరిగి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఐదుగురు విద్యార్థుల పేపర్లలో మార్కులను మార్చినట్లుగా గుర్తించారు. విశ్వవిద్యాలయంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ స్థాయి ఓ ఒప్పంద అధ్యాపకుడు దీనికి ప్రధాన సూత్రధారిగా గుర్తించినట్లుగా వర్సిటీ వీసీ వీవీ సుబ్బారావు తెలిపారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
యూనివర్సిటీలో డబ్బులు తీసుకుని మార్కులు వేస్తున్నారనే విషయం నా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిపై నేను వైరిఫై చేస్తే అది నిజమని తేలింది. ఒక విద్యార్థికి పరీక్షలో ఒక్క మార్కు కూడా రాలేదు. కానీ 40 వేశారు. ఇంకో విద్యార్థికి 21 వస్తే జవాబు పత్రంలో 26గా మార్చేశారు. ఇలా ఐదుగురికి ఇష్టానుసారంగా మార్కులు వేశారు. దీనిపై మేము పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. - వీవీ సుబ్బారావు, జేఎన్టీయూ జీవీ, వీసీ
విశాఖ కేజీహెచ్లో చికిత్స : విశ్వవిద్యాలయంలో పరీక్షల విభాగం అక్రమాల విచారణ నేపథ్యంలో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి ఎస్. సంతోశ్ గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆయన విశాఖ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. తనపై అన్యాయంగా నెపం నెట్టారని, అక్రమాల్లో ఏడుగురి ప్రమేయం ఉందంటూ ఆయన రాసిన లేఖ కలకలం రేపుతోంది. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నామని ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని వీసీ స్పష్టం చేశారు.
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