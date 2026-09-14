వినాయక చవితి నేర్పే వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు - నిర్వహణ నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఇవే
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గణేశ్ ఉత్సవాల సందడి మొదలైంది. అయితే కేవలం భక్తి పరంగానే కాదు, జీవితానికి అవసరమయ్యే ఎన్నో జీవన విలువలు ఈ వేడుకలో ఇమిడి ఉన్నాయి. అవెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : September 14, 2026 at 8:30 AM IST
GANESH CHATURTHI 2026 : వినాయక చవితి నవరాత్రోత్సవాలనేవి కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు. జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు అవసరమయ్యే నైపుణ్యాలు ఎన్నో ఈ వేడుకలో ఇమిడి ఉన్నాయి. గణేశ్ ఉత్సవాల నిర్వహణకు మొదలయ్యే చర్చల నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఒక్కో ఘట్టం జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన ఎన్నో విలువైనటువంటి అంశాలను నేర్పిస్తుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వినాయక చవితి పండుగ ఓ ‘వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠం’ అని చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నవరాత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న వేళ ప్రధానమైన 9 అంశాలు.
ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లకు పరిష్కారం
గణేశ్ నవరాత్రోత్సవాల ఘట్టానికి తొలి మెట్టు సమావేశాల నిర్వహణ. ఉత్సవాలను ఎలా నిర్వహించాలి? ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది? అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించాలి? తదితర అంశాలపై విపులంగా చర్చిస్తారు. నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఆటుపోట్లు, ఒడిదొడుకులు కెరీర్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఇలాంటి సమావేశాలను నిర్వహిస్తూ అధిగమించవచ్చు. బృంద చర్చలనేవి ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లకు చక్కని పరిష్కారం చూపుతాయని దీని ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవర్చే
వినాయక వేడుకల నిర్వహణ డబ్బుతో ముడిపడి ఉన్న అంశమని మనకు తెలిసిందే. కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు వస్తుంది? ఆర్థిక వనరులు ఏవిధంగా సమకూర్చుకోవాలి? అని ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం చందాలను వసూలు చేస్తారు. వచ్చిన నగదులో వేటిపై ఎంత ఖర్చు చేయాలి? అని అందరూ సమష్టిగా చర్చించి పొదుపుగా వాడుతారు. ఇది డబ్బును ఆచితూచి వాడటంతోపాటు వ్యాపార నైపుణ్యాలను అలవర్చుతుంది.
లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్
కమిటీలోని ప్రతీ ఒక్కరూ ముందు ఉండి గణేశ్ ఉత్సవాలను విజయవంతం చేసేందుకు కలిసికట్టుగా సాగుతారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో బాధ్యతను పంచుకుంటూ సమన్వయంతో వ్యవహరిస్తారు. తమకు అప్పగించినటువంటి బాధ్యతలను సమర్థంగా పూర్తిచేస్తారు. ప్రతీ ఒక్కరూ తామే నాయకుడిగా భావిస్తూ మిగిలిన వారికి కూడా సలహాలు, సూచనలను ఇస్తుంటారు. జీవితంలో నాయకత్వ లక్షణాలు ఎంతో కీలకం అని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది.
టీం వర్క్ అలవడుతుంది
ఏ పని విజయవంతం కావాలన్నా అందరి సహకారం ఎంతో అవసరం. గణేశ్ నవరాత్రోత్సవాల్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విగ్రహ ఎంపిక మొదలు మండపం ఏర్పాటు, డెకరేషన్, పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణ, గణేషుడి నిమజ్జనం ఇలా విజయవంతంగా అన్ని కార్యాలయాలను సమష్టి సహకారంతో పూర్తిచేస్తారు. అందరితో కలిసి పనిచేయాలన్న అంతరార్థాన్ని నవరాత్రోత్సవాలు మనకు బోధిస్తాయి.
సంక్షోభ నివారణ నైపుణ్యాలు
గణేశ్ ఉత్సవాల సమయంలో అకస్మాత్తుగా వర్షం పడడం, విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఎవరూ కంగారు పడకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఆలోచిస్తారు. విగ్రహాల తరలింపు సమయంలో అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు శాంతంగా ఆలోచిస్తారు. సంక్షోభాలు తలెత్తినప్పుడు ఏవిధంగా నివారించాలన్న మెలకువలను నవరాత్రోత్సవాలు నేర్పిస్తాయి.
ఓర్పు, సహనం,
9 రోజుల పాటు ఎన్నో నియమ, నిష్ఠలకు లోబడి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. నిద్ర, అలసటను కూడా లెక్కచేయకుండా సమయ పాలన పాటిస్తూ ఉత్సవాల్లో ఉత్సాహంగా పాలుపంచుకుంటారు. దీని వల్ల సహనం, ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, అంకితభావమనేది అలవడుతాయి.
చట్టాలపై గౌరవం
వినాయక మండపాల ఏర్పాటు నుంచి నిమజ్జనం వరకు ప్రతీ అంశంలోనూ ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటించాల్సిందే. పోలీస్, విద్యుత్తు శాఖల అధికారులకు ఓ వైపు సహకరిస్తూనే చట్టానికి లోబడి ఉత్సవాలను కలిసికట్టుగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఫలితంగా చట్టాలపై గౌరవం పెరగడంతోపాటు క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని అవలంబించాలన్న విషయాన్ని ఈ ఉత్సవాలు మనకు చెబుతాయి.
సామాజిక బాధ్యత
చివరి రోజున గణేశ్ నిమజ్జన ఊరేగింపు వేలాది మందితో సాగుతుంటుంది. ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, మరోవైపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం లేకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎవరికీ హాని చేయకూడదని, ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అన్న సామాజిక స్పృహ, బాధ్యతను ఈ ఉత్సవాలు పెంపొందిస్తాయి. వయసు, వర్గం అనే తేడా లేకుండా ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం వల్ల అందరూ ఒక్కటే అన్న సమానత్వ ధోరణిని ఉత్సవాలు చాటుతాయి.
త్యజించే తత్వం
గణేశుని విగ్రహాన్ని ఎంత ఇష్టంగా ఏరికోరి తెచ్చుకున్నప్పటికీ, ఎంత భక్తిశ్రద్ధలతో తొమ్మిది రోజులపాటు కొలిచినా చివరికి నీటిలో నిమజ్జనం చేయక తప్పదు. దేనిపైనా ఎక్కువ మమకారాలను పెంచుకోవద్దని, ఎంత ప్రేమ పెంచుకున్నప్పటికీ అవసరమైనప్పుడు కొన్ని వదులుకోవాల్సిందేనని గణేశ్ నిమజ్జన పాఠం చెబుతుంది. త్యజించే తత్వాన్ని మనకు అలవర్చుతుంది.
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