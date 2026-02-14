ETV Bharat / state

Valentines Day : ప్రేమికుల దినోత్సవం ఈరోజే ఎందుకు? - ఫిబ్రవరి 14 వెనకున్న ఈ స్టోరీ తెలుసా?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ప్రేమికుల దినోత్సవం - అసలు ఫిబ్రవరి 14 రోజునే వాలంటైన్స్​ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారో మీకు తెలుసా?

Special Story Behind Valentines Day
Special Story Behind Valentines Day (Getty Images)
Special Story Behind Valentines Day : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఏడాదిలో ఇన్ని రోజులు ఉండగా, ఈ ఫ్రిబవరి 14నే ఎందుకు ప్రేమికుల రోజు చేసుకుంటారు అనే ప్రశ్న కొందరికి వచ్చే ఉంటుంది. మీ ప్రశ్న మీకూ వచ్చి ఉంటే మీకు సమాధానం దొరికేసినట్లే. దీనివెనక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ దాగుంది. మరి అదేంటో ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

రహస్యంగా ప్రేమికులకు వివాహాలు చేసేవాడట! : 3వ శతాబ్దంలో రోమన్​ సామ్రాజ్యానికి క్లాడియస్​-2 అనే చక్రవర్తి ఉండేవాడు. ఆయన తన సామ్రాజ్యంలో సైనికులు పెళ్లి చేసుకోవడం మీద నిషేధం విధించాడు. ప్రేమలో పడితే విధులపై శ్రద్ధ ఉండదనే ఉద్దేశంతోనే అప్పట్లో ఇలా చేశాడంటారు. దీన్ని వ్యతిరేకించిన వాలంటైన్​ అనే వ్యక్తి రహస్యంగా ప్రేమికులకు వివాహాలు జరిపించేవాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చక్రవర్తి ఫిబ్రవరి 14న అతడిని ఉరి తీయించాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఈరోజు ప్రేమకు చిహ్నంగా మారిందనేది ఓ కథనం.

8వ శతాబ్దం వరకు ఈ తేదీన విందులు మాత్రమే నిర్వహించేవారట. 14, 15వ శతాబ్దాల సమయంలో దీన్ని 'రొమాంటిక్​ లవ్​'కు గుర్తుగా సెలబ్రేట్​ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. తీరా అది 18వ శతాబ్దానికి వచ్చేసరికి, గ్రీటింగ్​ కార్డులు, రోజ్​లు, చాక్లెట్లు ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంస్కృతి మొదలైంది.

సర్​ప్రైజ్​ చేద్దామనుకుంటే షాక్ అవుతారు! : వాలెంటైన్స్​ డే సందర్భంగా మీ ప్రేమికుడు లేదా ప్రేమికురాలిని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లడం, ఈ రోజును మరింత స్పెషల్​ డేగా చేద్దామని సర్​ప్రైజ్​ లాంటివి ఇవ్వడం కోసం మొబైల్లో​ ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతూ వచ్చే లింక్​లు క్లిక్​ చేస్తున్నారా? అయితే మీరు సైబర్​ నేరగాళ్ల మాయలో పడినట్టే!. ప్రేమికుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో సైబర్​ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తాజాగా నకిలీ ప్రొఫైళ్లు, డేటింగ్​, గిఫ్ట్​ ఆఫర్లు, డెలివరీ స్కామ్​లు, వాలంటైన్స్​ డే స్పెషల్​ డిస్కౌంట్​లు అంటూ లింకులు పంపిస్తున్నారని, ఆ లింక్​లపై క్లిక్​ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్ల ట్రాప్​లో పడతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసాల వల్ల ఆర్థిక నష్టంతో పాటు వ్యక్తిగత డేటా చోరీ, సోషల్​ మీడియా లేదా బ్యాంకు ఖాతాలు దుర్వినియోగం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్​ శిఖా గోయెల్​ పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు.

జాగ్రత్తలు, ఫిర్యాదు ఇలా :

  • మీరు అలర్ట్​గా ఉండండి.
  • తెలియని ప్రొఫైళ్ల నుంచి ఫ్రెండ్​ రిక్వెస్ట్​లను అంగీకరించవద్దు.
  • ఆన్​లైన్​లో పరిచయమైన వారికి డబ్బు పంపవద్దు.
  • వాలంటైన్స్​ గిఫ్ట్​ లేదా ఆఫర్​ లింక్​లపై క్లిక్ చేయొద్దు.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్​లు, యాప్​ స్టోర్​ల ద్వారా మాత్రమే చెల్లింపులు చేయండి.
  • మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930కి ఫిర్యాదు చేయండి.

మోసం ఎలా జరుగుతుందంటే? :

  • సైబర్​ నేరగాళ్లు నకిలీ డేటింగ్​ లేదా సోషల్​ మీడియా ప్రొఫైళ్లు క్రియేట్​ చేసి మీ నమ్మకాన్ని పెంచి డబ్బు అడుగుతారు.
  • వాలంటైన్స్​ డే గిఫ్టులు, జ్యువెల్లరీ ఆఫర్లు, ఈవెంట్​ టికెట్​ వంటి లింకులు పంపిస్తారు.
  • ఇవి నకిలీ పేమెంట్​ వెబ్​సైట్​ లేదా హానికరమైన యాప్​ డౌన్​లోడ్​కు దారితీస్తాయి.
  • గిఫ్ట్​ డెలివరీ, కొరియన్​ ఛార్జీలు లేదా అత్యవసరాల పేరుతో డబ్బు అడుగుతారు.
  • ఓటీపీలు, బ్యాంక్​ వివరాలను షేర్​ చేసుకున్నా లేదా నకిలీ యాప్​లు ఇన్​స్టాల్​ చేసినా మీ పర్సనల్​ డేటా, ఫైనాన్షియల్​ డేటా చోరీకి గురవుతుందని మర్చిపోవద్దు.

మొబైల్​ సెట్టింగ్​లో వెంటనే ఏం చేయాలంటే? :

  • మోసపోయామని మీకు అనుమానం ఉన్నా, లేదంటే మీరు ఏదైనా అనుమానాస్పద లింక్​పై క్లిక్​ చేసినా వెంటనే లావాదేవీలు నిలిపివేయండి.
  • ఓటీపీ, పిన్​, సీవీవీ లేదా వెరిఫికేషన్​ కోడ్​లను ఎవరికీ చెప్పొద్దు.
  • చాట్స్​, లింక్​లు, ట్రాన్సాక్షన్​ వివరాల స్క్రీన్​షాట్​లను సేవ్​ చేసుకోండి.
  • డబ్బు సంబంధిత విషయమైతే వెంటనే బ్యాంక్​ లేదా పేమెంట్​ యాప్​నకు సమాచారం ఇవ్వండి.
  • ఈ-మెయిల్, బ్యాంకింగ్​, సోషల్​ మీడియా పాస్​వర్డ్​లను వెంటనే మార్చండి.

