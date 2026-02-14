Valentines Day : ప్రేమికుల దినోత్సవం ఈరోజే ఎందుకు? - ఫిబ్రవరి 14 వెనకున్న ఈ స్టోరీ తెలుసా?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ప్రేమికుల దినోత్సవం - అసలు ఫిబ్రవరి 14 రోజునే వాలంటైన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారో మీకు తెలుసా?
February 14, 2026
Special Story Behind Valentines Day : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ప్రేమికుల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఏడాదిలో ఇన్ని రోజులు ఉండగా, ఈ ఫ్రిబవరి 14నే ఎందుకు ప్రేమికుల రోజు చేసుకుంటారు అనే ప్రశ్న కొందరికి వచ్చే ఉంటుంది. మీ ప్రశ్న మీకూ వచ్చి ఉంటే మీకు సమాధానం దొరికేసినట్లే. దీనివెనక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ దాగుంది. మరి అదేంటో ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
రహస్యంగా ప్రేమికులకు వివాహాలు చేసేవాడట! : 3వ శతాబ్దంలో రోమన్ సామ్రాజ్యానికి క్లాడియస్-2 అనే చక్రవర్తి ఉండేవాడు. ఆయన తన సామ్రాజ్యంలో సైనికులు పెళ్లి చేసుకోవడం మీద నిషేధం విధించాడు. ప్రేమలో పడితే విధులపై శ్రద్ధ ఉండదనే ఉద్దేశంతోనే అప్పట్లో ఇలా చేశాడంటారు. దీన్ని వ్యతిరేకించిన వాలంటైన్ అనే వ్యక్తి రహస్యంగా ప్రేమికులకు వివాహాలు జరిపించేవాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చక్రవర్తి ఫిబ్రవరి 14న అతడిని ఉరి తీయించాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఈరోజు ప్రేమకు చిహ్నంగా మారిందనేది ఓ కథనం.
8వ శతాబ్దం వరకు ఈ తేదీన విందులు మాత్రమే నిర్వహించేవారట. 14, 15వ శతాబ్దాల సమయంలో దీన్ని 'రొమాంటిక్ లవ్'కు గుర్తుగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. తీరా అది 18వ శతాబ్దానికి వచ్చేసరికి, గ్రీటింగ్ కార్డులు, రోజ్లు, చాక్లెట్లు ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంస్కృతి మొదలైంది.
సర్ప్రైజ్ చేద్దామనుకుంటే షాక్ అవుతారు! : వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా మీ ప్రేమికుడు లేదా ప్రేమికురాలిని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లడం, ఈ రోజును మరింత స్పెషల్ డేగా చేద్దామని సర్ప్రైజ్ లాంటివి ఇవ్వడం కోసం మొబైల్లో ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతూ వచ్చే లింక్లు క్లిక్ చేస్తున్నారా? అయితే మీరు సైబర్ నేరగాళ్ల మాయలో పడినట్టే!. ప్రేమికుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తాజాగా నకిలీ ప్రొఫైళ్లు, డేటింగ్, గిఫ్ట్ ఆఫర్లు, డెలివరీ స్కామ్లు, వాలంటైన్స్ డే స్పెషల్ డిస్కౌంట్లు అంటూ లింకులు పంపిస్తున్నారని, ఆ లింక్లపై క్లిక్ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్ల ట్రాప్లో పడతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి మోసాల వల్ల ఆర్థిక నష్టంతో పాటు వ్యక్తిగత డేటా చోరీ, సోషల్ మీడియా లేదా బ్యాంకు ఖాతాలు దుర్వినియోగం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ శిఖా గోయెల్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు.
జాగ్రత్తలు, ఫిర్యాదు ఇలా :
- మీరు అలర్ట్గా ఉండండి.
- తెలియని ప్రొఫైళ్ల నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లను అంగీకరించవద్దు.
- ఆన్లైన్లో పరిచయమైన వారికి డబ్బు పంపవద్దు.
- వాలంటైన్స్ గిఫ్ట్ లేదా ఆఫర్ లింక్లపై క్లిక్ చేయొద్దు.
- అధికారిక వెబ్సైట్లు, యాప్ స్టోర్ల ద్వారా మాత్రమే చెల్లింపులు చేయండి.
- మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930కి ఫిర్యాదు చేయండి.
మోసం ఎలా జరుగుతుందంటే? :
- సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ డేటింగ్ లేదా సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లు క్రియేట్ చేసి మీ నమ్మకాన్ని పెంచి డబ్బు అడుగుతారు.
- వాలంటైన్స్ డే గిఫ్టులు, జ్యువెల్లరీ ఆఫర్లు, ఈవెంట్ టికెట్ వంటి లింకులు పంపిస్తారు.
- ఇవి నకిలీ పేమెంట్ వెబ్సైట్ లేదా హానికరమైన యాప్ డౌన్లోడ్కు దారితీస్తాయి.
- గిఫ్ట్ డెలివరీ, కొరియన్ ఛార్జీలు లేదా అత్యవసరాల పేరుతో డబ్బు అడుగుతారు.
- ఓటీపీలు, బ్యాంక్ వివరాలను షేర్ చేసుకున్నా లేదా నకిలీ యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసినా మీ పర్సనల్ డేటా, ఫైనాన్షియల్ డేటా చోరీకి గురవుతుందని మర్చిపోవద్దు.
మొబైల్ సెట్టింగ్లో వెంటనే ఏం చేయాలంటే? :
- మోసపోయామని మీకు అనుమానం ఉన్నా, లేదంటే మీరు ఏదైనా అనుమానాస్పద లింక్పై క్లిక్ చేసినా వెంటనే లావాదేవీలు నిలిపివేయండి.
- ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ లేదా వెరిఫికేషన్ కోడ్లను ఎవరికీ చెప్పొద్దు.
- చాట్స్, లింక్లు, ట్రాన్సాక్షన్ వివరాల స్క్రీన్షాట్లను సేవ్ చేసుకోండి.
- డబ్బు సంబంధిత విషయమైతే వెంటనే బ్యాంక్ లేదా పేమెంట్ యాప్నకు సమాచారం ఇవ్వండి.
- ఈ-మెయిల్, బ్యాంకింగ్, సోషల్ మీడియా పాస్వర్డ్లను వెంటనే మార్చండి.
