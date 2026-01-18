ఏపీ ఆర్టీఐ చీఫ్ కమిషనర్గా వజ్జా శ్రీనివాసరావు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో సమాచార కమిషనర్లను నియమించిన ఏపీ ప్రభుత్వం - నలుగురు కమిషనర్లలో ఒక పాత్రికేయుడు, ముగ్గరు న్యాయవాదులకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 7:33 PM IST
Vajja Srinivasa Rao As RTI Chief Commissioner: ఏపీ సమాచార కమిషనర్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ప్రధాన కమిషనర్గా ప్రముఖ హైకోర్టు న్యాయవాది వజ్జా శ్రీనివాసరావును నియమించారు. నలుగురు కమిషనర్లలో ఒక పాత్రికేయుడు, ముగ్గరు న్యాయవాదులకు అవకాశం కల్పించారు.
సీనియర్ పాత్రికేయుడు వట్టికుట్టి శరత్ చంద్ర కళ్యాణ చక్రవర్తిని కమిషనర్గా నియమించారు. పాత్రికేయుడిగా 21 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఈయనది తూర్పూగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు కావడం గమనార్హం. కమిషనర్లుగా అనంతపురంకు చెందిన గాజుల ఆదెన్న, కడపకు చెందిన ఒంటేరు రవి బాబు, విశాఖకు చెందిన పరవాడ సింహాచలం నాయుడులను ఎంపిక చేశారు. గవర్నర్ ఆమోదం మేరకు సీఎస్ విజయానంద్ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. వీరు 3 ఏళ్ల సర్వీస్ లేదా 65 ఏళ్ల వయసు వరకూ పదవిలో కొనసాగనున్నారు.
ఏపీ జెన్కో ఎండీగా పొగాకు పుల్లారెడ్డి : మరోవైపు ఏపీ జెన్కో ఎండీగా పొగాకు పుల్లారెడ్డిని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఏపీసీపీడీసీఎల్ ఛైర్మన్ అండ్ ఎండీగా ఉన్న పొగాకు పుల్లారెడ్డికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఏపీ స్టేట్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ డెవలప్ మెంట్ కార్పోరేషన్ ఎండీ, సీఈవో సహా ఏపీ స్టేట్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మిషన్ సీఈవో గానూ పుల్లారెడ్డి కొనసాగనున్నారు. ఏపీ జెన్కో ప్రస్తుత ఎండీ ఎస్.నాగలక్ష్మి 180 రోజులు సెలవు పెట్టడంతో పుల్లారెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు. సెలవులు ముగిసిన అనంతరం ఏపీజెన్కో ఎండీగా ఎస్. నాగలక్ష్మి కొనసాగుతారని ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.