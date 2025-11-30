పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు - ఏపీకి చెందిన వైకుంఠ రావుకు 'నేషనల్ ఎక్స్లెన్స్' అవార్డు
కేంద్రమంత్రి రాందాస్ అథవాలే చేతులు మీదుగా అవార్డు ప్రదానం - జాతీయ రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని అవార్డుల ప్రదానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 8:34 PM IST
Vaikuntha Rao Got National Excellence Award-2025 : ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వై. వైకుంఠ రావు(వైకుఠం)కు ప్రతిష్టాత్మకమైన నేషనల్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు -2025 దక్కింది. న్యూదిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర సామాజిక న్యాయం, సాధికారత సహాయ మంత్రి రాందాస్ అథవాలే చేతులు మీదుగా వైకుంఠం అవార్డును అందుకున్నారు. జాతీయ రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని దేశంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం కోసం పాటుపడే వారికి ఈ అవార్డులు అందాయి.
అందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం గ్రామానికి చెందిన వై. వైకుంఠ రావును అవార్డుకు ఎంపికచేశారు. "గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్" అనే స్వచ్ఛంద ద్వారా వైకుంఠం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. అలాగే రాకడవారి వృద్ధాశ్రమం నెలకొల్పి అనాథలైన వృద్ధులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. తరచూ అన్నదానాలు నిర్వహించడం, పేదలకు దుస్తులు అందజేస్తుంటారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతుంటారు. వైకుంఠం సేవలకు గుర్తింపుగా అంబేద్కర్ గ్లోబల్ ఫౌండేషన్ నేషనల్ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.
అవార్డు నా బాధ్యతను మరింత పెంచింది : అంబేద్కర్ ఆశయాల సాధనకు పునరంకితమైన తనకు ఈ అవార్డు దక్కడం సంతోషంగా ఉందని వైకుంఠరావు తెలిపారు. అవార్డు స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిఒక్కరూ సేవా గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. మనసులో పరుల కోసం ఆలోచించే తత్వాన్ని అందరూ పెంపొందించుకోవాలన్నారు. అవార్డు తనలోని సేవాభావాన్ని మరింత మేల్కొలిపిందని తెలిపారు. సేవా కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతం చేస్తానని చెప్పారు. చిన్నతనం నుంచే సేవచేయాలనే సంకల్పం తనలో బలంగా ఉండేదన్నారు. కానీ, చిన్నప్పుడు కుటుంబ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదని, అయినప్పటికీ తనకు తోచిన స్థాయిలో సాయం చేసేవాడినని అన్నారు.
అసలు ఏమిటీ అవార్డు? : డాక్టర్ అంబేద్కర్ జాతీయ అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శతాబ్ది ఉత్సవాల కమిటీ తీసుకున్న ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో ఒకటి. డాక్టర్ అంబేద్కర్ జాతీయ అవార్డును 1992లో స్థాపించారు. బలహీన వర్గాల సామాజిక అవగాహన, అభ్యున్నతి కోసం చేసిన కృషికి ఈ అవార్డును ప్రదానం చేస్తారు. సమాజంలోని బలహీన వర్గాల జీవన నాణ్యతపై పోరాటం, బడుగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడం వంటి సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ అవార్డుతో సత్కరిస్తారు. బలహీన వర్గాలను భారత సమాజంలోని ప్రధాన స్రవంతిలోకి చేర్చడానికి, వారి సామాజిక-ఆర్థిక, విద్యా అభ్యున్నతి కోసం పనిచేయడానికి చేసిన వారిని జ్యూరీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
