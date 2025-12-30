తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశి సందడి - అసలు ఉత్తర ద్వార దర్శనం అంటే తెలుసా?
వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు - తెల్లవారుజాము నుంచే ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు - వైకుంఠ ద్వార దర్శనంలో తరించిన పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు
Published : December 30, 2025 at 7:35 AM IST
Vaikuntha Ekadashi Festival : వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాల్లో సందడి నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు శ్రీమహా విష్ణువు దర్శనానికి తరలివస్తున్నారు. ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు చేసుకుంటున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో తెల్లవారుజామునే ఉత్తర ద్వారాన్ని తెరిచారు. భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చి శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు.
భద్రాచలం శ్రీ సీతారామ చంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో ఘనంగా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం వేడుక ప్రారంభమైంది. ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. గరుడ వాహనంపై శ్రీరామచంద్రస్వామి వారు, గజ వాహనంపై సీతమ్మ, హనుమత్ వాహనంపై లక్ష్మణ స్వామి దర్శనమిచ్చారు.
అసలు ఉత్తర ద్వార దర్శనం అంటే? : వైకుంఠ ఏకాదశి వస్తోందంటే భక్తులకు మొదటగా గుర్తుకు వచ్చేది ఉత్తర ద్వార దర్శనమే. వైష్ణవ ఆలయాల్లో ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేసిన ఉత్తర ద్వారం నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని తీర్థజనుల విశ్వాసం. దీని విశిష్టత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధుకైటభులకు శాప విమోచనం : క్షీర సాగరంలో శేష తల్పంపై శయనించిన శ్రీమహా విష్ణువును దర్శించుకునేందుకు ముక్కోటి దేవతలంతా ఈ ఏకాదశి నాడు వైకుంఠానికి చేరుకుంటారు. అందుకే దీనిని ముక్కోటి ఏకాదశి అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. వైకుంఠంలో ఏకాదశి పర్వదినాన విష్ణుమూర్తిని దర్శించుకోవడమే ప్రధాన ఘట్టం కావడంతో వైకుంఠ ఏకాదశి అన్న మరో నామాంతరమూ దీనికి ఉంది. ఇదే రోజున మధుకైటభులు అనే రాక్షసులు మహావిష్ణువును వైకుంఠంలో దర్శించుకోవడం వల్ల వారికి శాప విమోచనం కలిగిందని పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
దర్శించుకుంటే మీకు కూడా మోక్షం : ఇక నుంచి ఎవరైతే ఆ వైకుంఠ ద్వారాన్ని పోలిన ఉత్తర ద్వారంలో విష్ణువును దర్శిస్తారో వారందరికీ తమలాగే మోక్షం కలగాలని మధుకైటభులు కోరుకోవడం వల్ల ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఏర్పడింది. తనను దర్శించుకునే భక్తులను అనుగ్రహించేందుకు ముక్కోటి దేవతలతో కలిసి విష్ణుమూర్తి వైకుంఠ ఏకాదశినాడు భువికి చేరుకుంటాడని ప్రతీతి.
