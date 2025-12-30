ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైకుంఠ ఏకాదశి శోభ - వేకువజాము నుంచే ఆలయాల్లో జనసందోహం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశి శోభ - స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనాల కోసం భక్తుల బారులు - వింద నామ స్మరణలతో మార్మోగిన ఆలయాలు - స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్న భక్తులు

Vaikuntha_Ekadashi
Vaikuntha_Ekadashi (ETV)
Vaikuntha Ekadashi Celebrated in Temples across AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైకుంఠ ఏకాదశి శోభ నెలకొంది. స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనాల కోసం భక్తులు వేకువజాము నుంచే తరలిరావడంతో ఆలయాలు కిక్కిరిశాయి. గోవింద నామ స్మరణతో శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకుని భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు.

ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని విజయవాడ శివారు తాడిగడప శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో వెన్నతో వెంకటేశ్వరున్ని అందంగా అలంకరించారు. గన్నవరంలో భక్తులు కిలోమీటర్ల మేర వేచి ఉండి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల మండలం శ్రీకాకుళంలో వేంచేసిన శ్రీకాకుళేశ్వరస్వామి ఉత్తర ద్వార దర్శనం, గరుడ వాహనంపై గ్రామోత్సవం వైభవంగా సాగింది. మంగళగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

భక్తులతో కిటకిటలాడిన ఆలయాలు: ఏలూరులోని ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ద్వారకాతిరుమల చిన వెంకన్న సన్నిధి భక్తుల గోవిందనామ స్మరణతో మార్మోగింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరంలోని వెంకటేశ్వర స్వామిని తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రాజమహేంద్రవరం కేవీఆర్ వీధిలోని వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఉత్సవమూర్తులను వివిధ పుష్పాలు, కరెన్సీ నోట్లతో అలంకరించారు. కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామిని అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ మాథుర్‌, కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, జనసేన నేత బండారు శ్రీనివాసులు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు.

సింహాచలం సింహాద్రి అప్పన్నను ఎమ్మెల్యేలు అదితి గజపతిరాజు, గంటా శ్రీనివాసరావు దర్శించుకున్నారు. ఉత్తర ద్వారంలో మహావిష్ణువు అవతారంలో స్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పూజలు వైభవంగా జరిగాయి. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం రామతీర్ధంలోని కోదండ రామస్వామి గిరి ప్రదక్షణ ఘనంగా జరిగింది. వందల మంది భక్తులు వెంట రాగా, కోలాటం, తప్పెటగుళ్లు, హరిదాసులు వంటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో 10 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షణ సాగింది.

వైభవంగా ఏకాదశి పూజలు: అనంతపురంలో శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయానికి జిల్లా నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కడప జిల్లా వేంపల్లెలో స్వామివారిని ఆలయ పూజారులు పత్తితో అలంకరించి, విశేష పూజల అనంతరం భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. తిరుమల తొలిగడప దేవుని కడప శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పోటెత్తారు. ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామయ్య స్వామి ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. నెల్లూరు రూరల్ మండలంలోని వేదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామిని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ టీటీడీ ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేసింది. వేకువజాము నుంచే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు తెరిచి భక్తులకు సర్వదర్శనం ప్రారంభించారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో శేష, యాలి వాహనంపై శ్రీ సోమస్కంద మూర్తి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవి మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ప్రత్యేక అలంకరణలో స్వర్ణ వాహనాలపై కొలువుదీరిన దేవతామూర్తులను దర్శించుకునేందుకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

