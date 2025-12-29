ETV Bharat / state

శ్రీవారి ఆలయం ముస్తాబు - అర్థరాత్రి నుంచి తెరుచుకోనున్న వైకుంఠ ద్వారాలు

మంగళవారం నుంచి జనవరి 8 వరకు 10 రోజులపాటు దర్శనాలు - తిరుమల సుందరీకరణ - వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి

Vaikunta Dwara Darshan Starts in Tirumala
Vaikunta Dwara Darshan Starts in Tirumala (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 9:09 AM IST

Vaikunta Dwara Darshan Starts in Tirumala :పది రోజుల ఉత్తర ద్వార దర్శనాలకు గోవిందుడి క్షేత్రం ముస్తాబైంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. మంగళవారం నుంచి జనవరి 8వ తేదీన వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టీటీడీ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్ల చేశారు. తొలి మూడు రోజులు ఈ-డిప్ విధానం మినహాయిస్తే జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీన వరకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల కోసం భారీ బందోబస్తుతోపాటు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాన ఆలయంతోపాటు ప్రాంగణాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు.

182 గంటల్లో 164 గంటలు సామాన్య భక్తులకే: వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు తిరుమల శ్రీవారి దివ్య క్షేత్రం సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని భావించిన టీటీడీ అందుకు అనుగుణంగా తొలిసారిగా తొలి మూడు రోజులు ప్రత్యేక దర్శనాలను అన్నింటినీ రద్దు చేసి ఈ డిప్ విధానం ద్వారా టోకెన్లు జారీ చేశారు. మిగతా రోజులు 300 రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను రోజుకు 15 వేలు, శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను రోజుకు వెయ్యి చొప్పున జారీ చేశారు. మొత్తం 182 గంటల్లో 164 గంటలు సామాన్య భక్తులకే దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు.

భక్తులు గుంపులుగా రాకుండా: జనవరి 2వ తేదీ నుంచి సర్వదర్శనానికి నేరుగా వీలు కల్పించారు. పెద్దఎత్తున భక్తజనం వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. నారాయణగిరి షెడ్ల నుంచి గోగర్భం జలాశయం వరకు దాదాపు 2 కిలోమీటర్ల మేర సర్వదర్శన క్యూలైన్లు ఉండగా గోగర్భం జలాశయం నుంచి ఔటర్ రింగు రోడ్డులోని మరో కిలోమీటర్ మేర క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. గోగర్భం జలాశయం క్యూలైన్‌లోకి సర్వదర్శన భక్తులను అనుమతించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా రాకుండా పాచికాల్వ గంగమ్మ ఆలయం వద్ద నియంత్రించి అనుమతించేలా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ క్యూలైన్‌లో తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, మంచి నీటి సౌకర్యం, అన్నప్రసాదాల వితరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.

టైంస్లాట్‌ను బట్టి వేర్వేరుగా ప్రవేశ మార్గాలు:

* వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారు ప్రత్యేకంగా స్వర్ణరథంపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

* బుధవారం ద్వాదశి సందర్భంగా వేకువజామున స్వామివారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు.

* మొదటి మూడు రోజులు డిసెంబర్‌ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల్లో టోకెన్లున్న భక్తులనే దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. భక్తులు ఆధార్‌ కార్డుతో పాటు డిప్‌లో కేటాయించిన టోకెన్‌ ప్రింట్‌కాపీని తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలని తితిదే సూచించింది.

* మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒంటిగంట నుంచి ఉదయం 11 గంటల వరకు టైంస్లాట్‌ టోకెన్‌ పొందినవారిని కృష్ణతేజ ప్రవేశమార్గం నుంచి, ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల స్లాట్‌లో ఉన్నవారిని ఏటీజీహెచ్‌ నుంచి అనుమతిస్తారు. సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు శిలాతోరణం ప్రవేశమార్గం ద్వారా భక్తులను ఆలయంలోకి పంపిస్తారు.

* జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు ఎలాంటి టోకెన్లూ లేకుండా వచ్చే భక్తులకు సర్వదర్శనం కల్పిస్తారు.

* ఇప్పటికే జారీచేసిన ఎస్‌ఈడీ, శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు కలిగిన భక్తులను నిర్దేశిత సమయంలో ఆయా కోటా మేరకు అనుమతిస్తారు.

* చివరి మూడు రోజుల్లో స్థానికులకు రోజుకు 5వేల మంది చొప్పున ఇప్పటికే ఈ-డిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు జారీచేశారు.

భద్రతా ఏర్పాట్లు: ప్రముఖుల పర్యటన, భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా 2 వేల 389 మందితో పోలీసు భద్రత, 11 వందల 46 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బందితో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.

"డ్రోన్ల ద్వారా భద్రతను పరిశీలిస్తాం. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం. టోకెన్లు లేకుండా వచ్చే భక్తులకు తగిన సూచనలు చేస్తాం." -సుబ్బారాయుడు, తిరుపతి ఎస్పీ

ఫలపుష్పాలతో సుందర అలంకరణ: వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా సప్తగిరులను తితిదే ప్రత్యేకంగా అలంకరించింది. ఈ పది రోజుల పాటు 50 టన్నుల సంప్రదాయ పుష్పాలు, 10 టన్నుల ఫలాలు, 4 లక్షల కట్‌ ఫ్లవర్స్‌తో ప్రధాన ఆలయంతో పాటు అనుబంధ ఆలయాలను ముస్తాబు చేస్తోంది. విద్యుత్‌ దీపకాంతులతో దివ్యక్షేత్రం కాంతులీనుతోంది. ప్రధాన ఆలయం వెలుపల శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయ నమూనాను తీర్చిదిద్దారు. దాతల సహకారంతో 40 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి అష్టలక్ష్మి, దశావతారాల ప్రతిమలు వినియోగించారు. ఆలయం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన దేవత మూర్తుల ప్రతిమలు భక్తులను కనువిందు చేస్తున్నాయి.

అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే పది రోజుల రోజుల ఉత్తర ద్వార దర్శనాలకు చాలా వరకు పనులు పూర్తయినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. అశేషంగా తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఔటర్ రింగు రోడ్డులో ఉన్న సర్వదర్శన క్యూలైన్లను అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి పరిశీలించారు. తొలి మూడు రోజుల్లో స్వామివారి దర్శనం కోసం ఉదయం వెళ్లే క్యూలైన్లు, సాయంత్రం వెళ్లే క్యూలైన్లను వెంకయ్య చౌదరి తనిఖీలు చేశారు.

"భక్తుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. క్యూలైన్లలో మార్పులు చేశాం. క్యూలైన్​లో కూర్చునేందుకు అవకాశం కల్పించాం. క్యూ లైన్లలో నిరంతరాయంగా మంచినీటి సదుపాయం కల్పించాం. అన్నప్రసాదాలు వేడిగా అందించే ఏర్పాట్లు చేశాం. క్యూలైన్లలో ఉండే భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశాం. భక్తులు ఇవన్నీ పరిశీలించి దర్శనం చేసుకోవాలి." - వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ అదనపు ఈవో

Last Updated : December 29, 2025 at 9:09 AM IST

