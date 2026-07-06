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ఈ ఉన్నత పాఠశాలల్లో హెడ్​ మాస్టర్లు కావలెను!

సీనియర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు జీహెచ్​ఎంల బాధ్యతలు - పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు 261 జీహెచ్​ఎం, 1,800 పీఈటీ పోస్టుల మంజూరుకు ప్రతిపాదనలు - మూడు నర్సింగ్​ కాలేజీల్లో అధ్యాపకుల స్థానాల్లో ట్యూటర్లు

Unfilled GHM posts in TG
Unfilled GHM posts in TG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 1:32 PM IST

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Vacancies for GHM posts In TG : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఏటా తగ్గుతూ వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన విద్యాశాఖ విద్యార్థుల నమోదును 10% పెంచాలని అధికారులు, ఉపాధ్యాయులకు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే ఉన్నత పాఠశాలల నిర్వహణలో కీలకమైన గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుల పోస్టులు పెద్ద సంఖ్యలో ఖాళీగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని ఉన్నత పాఠశాలల్లో 11% పాఠశాలలు ప్రస్తుతం ఇన్‌ఛార్జ్ ప్రధానోపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో నడుస్తున్నాయి. అప్‌గ్రేడ్ చేసిన పాఠశాలలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 16% పాఠశాలల్లో పూర్తిస్థాయి జీహెచ్​ఎంలు లేరు.

ఇప్పట్లో పదోన్నతులు లేనట్లేనా? : గతంలో జీహెచ్​ఎం పదవికి పదోన్నతి పొందడానికి టీజీపీఎస్​సీ నిర్వహించే డిపార్ట్​మెంట్​ టెస్ట్​ల్లో ఉత్తీర్ణులైతే సరిపోయేది. కానీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత పదోన్నతులకు కూడా టెట్​ తప్పనిసరి అయింది. దీనివల్ల 2009లో జారీ చేసిన సర్వీస్ రూల్స్ జీవోలు 9 అలాగే 10లలో సవరణలు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇప్పటికే టెట్​ ఉత్తీర్ణులైన వారు పదోన్నతుల కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు 30,000 మంది ఉపాధ్యాయులింకా ఆ పరీక్షలో పాస్​ కాలేదు. వారి పరిస్థితిని కూడా ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

సీనియర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్లు జీహెచ్​ఎంలుగా : రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో 4,450 ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గత ఆగస్టులో జరిగిన ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతుల ప్రక్రియలో 880 మంది స్కూల్ అసిస్టెంట్లు గెజిటెడ్​ ప్రధానోపాధ్యాయులుగా మారారు. అదే సమయంలో పదవీ విరమణల కారణంగా సుమారు 480 ప్రధానోపాధ్యాయుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వారి స్థానంలో సీనియర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు ఇన్‌ఛార్జ్ జీహెచ్​ఎంల బాధ్యతలు అప్పగించారు. వారు తరగతి గది బోధనతో పాటు పాఠశాల పరిపాలనా బాధ్యతలను కూడా నిర్వహించాల్సి వస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రాథమిక పాఠశాల నుంచి 261 పాఠశాలలు ఉన్నత పాఠశాలలుగా అప్‌గ్రేడ్​ అయ్యాయి. కానీ అక్కడ జీహెచ్​ఎం పోస్టులు మంజూరు కాలేదు. దీంతో అక్కడ కూడా సీనియర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్లే ఇన్‌ఛార్జ్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

గతంలో ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు : విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచాలని విద్యాశాఖ ఒత్తిడి తెస్తోంది. కానీ అధిక విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలల్లో మాత్రం ఏళ్ల తరబడి జీహెచ్​ఎం పోస్టులను మంజూరు చేయట్లేదని పీఆర్‌టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చెన్నయ్య ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏడాది క్రితం పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు 261 జీహెచ్​ఎం, 1,800 పీఈటీ పోస్టుల మంజూరు కోరుతూ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. అయినా వాటికి ఇంకా ఆమోదం లభించలేదు. క్యూర్​ పరిధిలో పాఠశాలల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. అలాగే ఖాళీ పోస్ట్​లను కూడా మంజూరు చేయాలని టీచర్లు అంటున్నారు.

అధ్యాపకుల స్థానాల్లో ట్యూటర్లు : గత ప్రభుత్వం 2022లో జీఓ నంబర్‌ 141 ప్రకారం ఖమ్మం జిల్లాలోని పాలేరు నర్సింగ్‌ కళాశాల, 2023లో జీఓ నం.8 ప్రకారం సత్తుపల్లి, తాండూరులోని కళాశాలల్లో సిబ్బంది నియామకానికి సర్క్యులర్‌ జారీ చేశారు. కానీ దాంట్లో అధ్యాపకుల స్థానంలో ట్యూటర్లు’గా పేర్కొంటూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు. దీంతో విద్యార్థులు పూర్తి స్థాయి బోధన కరవై ఇబ్బంది పడుతున్నారు. త్వరలోనే ఈ సమస్య పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉందని డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ నర్సింగ్‌ ఇన్‌ఛార్జి రిజిస్ట్రార్‌ విద్యుల్లత పేర్కొన్నారు.

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