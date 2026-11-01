ఉత్తరాంధ్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతం - ఆ ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ శాతం అధికం
Uttarandhra Municipal Elections Polling : ఉత్తరాంధ్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. విశాఖ, విజయనగరం, అనకాపల్లి, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఓటర్ల చైతన్యం కనిపించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:17 PM IST
ఉత్తరాంధ్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. విశాఖ, విజయనగరం, అనకాపల్లి, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఓటర్ల చైతన్యం కనిపించింది. అనకాపల్లి, మన్యం జిల్లా పరిధిలో కొన్నిచోట్ల ఓటింగ్ శాతం అధికంగా నమోదైంది. ఓటర్లు పెద్దసంఖ్యలో వచ్చి తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, కొత్త ఓటర్లు ఉత్సాహంగా వచ్చి ఓటు వేశారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజాప్రతినిధులు కుటుంబసమేతంగా వచ్చి క్యూలైన్లో నిల్చోని ఓటు వేశారు.
విశాఖ జిల్లాలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. విశాఖ, మధురవాడ, భీమునిపట్నం, గోపాలపట్నం, పెందుర్తిలో ఓటు వేసేందుకు ఉదయం నుంచి ఓటర్లు బారులు తీరడంతో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది. ఎలాంటి గొడవలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖ 5 రోడ్ల కూడలిలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సభాపతి అయ్యన్న పాత్రుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయ్ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. స్పీకర్ అయ్యన్న ప్రజలతో కలిసి క్యూలైన్లోనే వెళ్లి ఓటు వేశారు. గాజువాక హైస్కూల్ రోడ్డు ఎంపీ పాఠశాలలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఓటు వేశారు. విశాఖ రామ్నగర్లో ఎంపీ శ్రీభరత్ భార్య తేజస్వినితో కలిసి ఓటు వేశారు.
క్యూలైనులో వెళ్లి : ఉత్తర నియోజకవర్గంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్టుకుమార్ రాజు తన ఓటు వేశారు. గోపాలపట్నంలో జెడ్పీ హైస్కూల్లో కుటుంబసమేతంగా ఎమ్మెల్యే గణబాబు ఓటు వేశారు. పెందుర్తి 115వ వార్డులో ఎమ్మెల్యే రమేశ్ బాబు క్యూలైనులో వెళ్లి ఓటు వేశారు. విశాఖ ఎన్టీ కాలేజీ పోలింగ్ బూత్లో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఏయూ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి వరుదు కల్యాణి ఓటు వేశారు. ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన వృద్ధులకు పోలీసు సిబ్బంది వీల్చైర్ల ద్వారా పోలింగ్ కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. మధురవాడ జోన్లో సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలను క్రైం ఏడీసీపీ రమ్య పరిశీలించారు.
అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాలో పురపోరు పోలింగ్ ప్రశాంత వాతావరణంలో ముగిసింది. జీవీఎంసీలో భాగమైన అనకాపల్లి జోన్లోని ఆరు డివిజన్లు, నర్సీపట్నం పురపాలక పరిధిలో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. యలమంచిలిలో భారీగా ఓటింగ్ శాతం నమోదయ్యింది. పెద్దపల్లి పోలింగ్ బూత్లో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి తులసి ఓటు వేశారు. అనకాపల్లి పట్టణంలో 95 ఏళ్ల వృద్ధురాలు పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటు వేశారు. విజయనగరం కార్పొరేషన్తో పాటు బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీ, నెల్లిమర్ల నగర పంచాయితీలో యువత, ప్రజలు, వృద్ధులు పెద్ద ఎత్తున తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కంటోన్మెంట్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాల పోలింగ్ బూత్ వద్ద 53వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ టీడీపీ అభ్యర్థి అనురాధ పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆమె ఆరోపణలు పోలీసులు తోసిపుచ్చారు. విజయనగరంలో ఓటు వేసిన ఎమ్మెల్యే అదితి కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించారు.
వీల్ చైర్లు లేక ఇబ్బంది : మన్యం జిల్లాలో భారీగా ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. పాలకొండ, పార్వతీపురం, సాలూరు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటు హక్కు స్ఫూర్తి కనిపించింది. కొత్తగా ఓటు హక్కు సాధించిన యువత ఎన్నికల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొని తొలిసారి తమ ఓటును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రాలను కలెక్టర్ ప్రభాకర్రెడ్డి, ఎస్పీ మాధవరెడ్డి పరిశీలించారు. సాలూరు 23వ పోలింగ్ బూత్లో కుటుంబ సమేతంగా మంత్రి సంధ్యారాణి ఓటు వేశారు. 25వ వార్డులో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం రాజన్న దొర తన భార్య, కుమార్తెతో కలిసి ఓటు వేశారు. 32వ వార్డులో వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు యువత సహాయం చేస్తూ వారిని పోలింగ్ బూత్లకు తీసుకెళ్లారు. పాలకొండ పోలింగ్ బూత్లో వీల్ చైర్లు లేక వృద్ధాలు ఇబ్బంది పడ్డారు. వారి ఓటును కుటుంబసభ్యులు వేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
నక్సల్ ఏరియాగా గుర్తింపు ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఓటర్లలో చైతన్యం కనిపించింది. ఇచ్ఛాపురం పలాస, కాశీబుగ్గ వ్యాప్తంగా ఎక్కడా చిన్న ఘటన జరగకుండా పోలింగ్ ముగిసింది. పలాస ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో కుటుంబ సభ్యులతో కలసి ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అదే పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి గంగాభవాని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు. ఇచ్ఛాపురం బాలికోన్నత పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన 85 ఏళ్ల వృద్ధురాలు రాజ్యలక్ష్మికి కళ్లు కనిపించవు. సహాయకుడిగా వచ్చిన కుమారుడ్ని బయటకు పంపడంతో వివాదం నెలకొంది. జేసీ ఫర్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్ నిబంధన ప్రకారం ఫారం నింపి ఓటు వేయించాలని చెప్పడంతో వారు ఓటు వేయకుండానే వెనుదిరిగారు.
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