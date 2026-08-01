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రాష్ట్ర విమానయాన రంగంలో నవశకం - దేశ, విదేశాలతో పెరగనున్న అనుసంధానం

భోగాపురంలో నిర్మించిన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో రాష్ట్ర విమానయాన రంగంలో నవశకం ఆరంభం - దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాల రాకపోకలతో పెరగనున్న అనుసంధానం - విమానాశ్రయంలో 50 ఏళ్లకు సరిపడ మౌలిక వసతులు కల్పన

Uttarandhra Development From Bhogapuram International Airport
Uttarandhra Development From Bhogapuram International Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 11:00 AM IST

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Uttarandhra Development From Bhogapuram International Airport : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో రాష్ట్ర విమానయాన రంగంలో నవశకం ఆరంభం కానుంది. విశాఖపట్నానికి 45 కి.మీ., విజయనగరానికి 25 కి.మీ. దూరంలో నిర్మించిన ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ప్రాజెక్టుతో ఉత్తరాంధ్రలో విమానయాన వసతులు, పర్యాటకం, వాణిజ్యం సహా వివిధ రంగాల్లో అభివృద్ధికి బీజం పడింది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాల రాకపోకలతో ఈ ప్రాంతానికి దేశ, విదేశాలతో అనుసంధానం మెరుగుపడుతుంది. నేడు ప్రారంభం కానున్న ఈ విమానాశ్రయంలో 50 ఏళ్లకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించారు.

సమీకృత అభివృద్ధికి అవకాశాలు :

వ్యవసాయం: వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను దేశ, విదేశాలకు వేగంగా రవాణా చేసేందుకు అవకాశం.

ఉద్యాన పంటలు: మామిడి, జీడిపప్పు, కొబ్బరి, అరటి, కూరగాయలు, పూలు, సుగంధద్రవ్యాల ఎగుమతులు, విమానాశ్రయ పరిసరాల్లో కోల్ట్‌ స్టోరేజ్‌ మౌలిక వసతులు ప్యాక్‌ హౌస్‌లు, పారిశ్రామిక పరిశ్రమల విస్తరణ.

మాంస ఉత్పత్తులు: మాంస ఉత్పత్తుల రవాణా, పశువుల మేత పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడుల పెంపు.

గనులు, తవ్వకాలు: ఖనిజాలు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులతోపాటు పెట్టుబడిదారులకు అవసరమైన యంత్ర పరికరాల రవాణాకు మెరుగైన లాజిస్టిక్స్‌

తయారీ రంగం: ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్, టెక్స్‌టైల్స్, ఇంజినీరింగ్‌ వస్తువులు, ఎగుమతి ఆధారిత పరిశ్రమల్లో వేగవంతమైన సరకు రవాణా ఫిషింగ్ ఆక్వా కల్చర్‌: అమెరికా, జపాన్, యూరప్, గల్ఫ్‌ దేశాలకు రొయ్యలు, చేపలు, పీతల వంటి సముద్ర ఆహారం ఎగుమతి. ఎగుమతులు వేగవంతమై నాణ్యమైన సరకు విదేశాలకు చేరడం ద్వారా మత్స్యకారుల ఆదాయ వృద్ధికి అవకాశాలు

టౌన్‌షిప్‌లు: విమానాశ్రయం చుట్టూ టౌన్‌షిప్‌లు, హోటళ్లు, వాణిజ్య సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్‌ పార్కులు, గోదాములు, పారిశ్రామికవాడల అభివృద్ధికి అవకాశాలు

పర్యాటకం: పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాల్లో వృద్ధి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రిటైల్‌ అవుట్‌లెట్లు, షాపింగ్‌ సెంటర్లు, కన్వెన్షన్‌ సెంటర్లు, మార్కెట్‌ విస్తరణ

లాజిస్టిక్స్‌: ట్యాక్సీలు, బస్సులు, లాజిస్టిక్‌ ఆపరేటర్లు, ట్రక్కింగ్, వేర్‌హౌసింగ్, కోల్డ్‌ స్టోరేజీ, కంటెయినర్‌ రవాణా సేవల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల

స్థిరాస్తి వ్యాపార వృద్ధి: స్థిరాస్తి వ్యాపారాభివృద్ధికి రెక్కలు. ఏరోసిటీ అభివృద్ధి, నివాసగృహ సముదాయం, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు కార్యాలయ భవనాల నిర్మాణం, ఇండస్ట్రియల్‌ పార్కులు

మైలురాళ్లు :

2015 జూన్‌: భోగాపురంలో విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అనుకూలమని ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా అంగీకారం

2017 ఆగస్టు: పర్యావరణ అనుమతి. బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియ ఆరంభం

2019 ఫిబ్రవరి:భోగాపురం మండలం దిబ్బపాలెంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శంకుస్థాపన

2020 జూన్‌: ప్రభుత్వ- ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యం కింద అభివృద్ధి, కార్యకలాపాల నిర్వహణకు జీఎంఆర్‌ విశాఖ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఏర్పాటు

2023 మే:రెండోసారి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శంకుస్థాపన

2023 నవంబరు: ఎల్‌అండ్‌టీకి పనుల అప్పగింత. అధికారికంగా పనుల ప్రారంభం

2024 సెప్టెంబరు: విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు ప్రకటన

2026 జనవరి: లైసెన్సింగ్‌ అవసరాలకు చేసిన తొలి విమాన పరీక్ష విజయవంతం. దిల్లీ నుంచి బోయింగ్‌ విమానంలో వచ్చిన పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్‌నాయుడు

వీవీఐపీ గ్యాలరీలో భూములిచ్చిన రైతులు - ప్రత్యేక అతిథులుగా గుర్తింపు

జనసంద్రంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాంగణం - ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త గేట్‌వేగా ఎయిర్​పోర్ట్​

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BHOGAPURAM AIRPORT
AVIATION SECTOR IN BHOGAPURAM
BHOGAPURAM INTERNATIONAL AIRPORT

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