అందరి చూపు 'భోగాపురం' వైపు - అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రాకతో కీలక సమస్యకు చెక్
ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమయ్యే చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి సమయం ఆసన్నం - ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం - ‘భోగాపురం’తో ఆ సమస్యకు చెక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:34 AM IST
Bhogapuram International Airport : గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజం గూగుల్ రాకతో ఉత్తరాంధ్రలో సాంకేతిక విప్లవానికి కొత్త అడుగులు పడ్డాయి. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై ఉంది. దేశంలోని అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో ఒకటిగా ఇది నిలవనుంది. జీఎంఆర్ గ్రూపు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం అత్యాధునిక హంగులతో ముస్తాబైంది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమయ్యే చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆగస్టు 1న ప్రధాని మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు.
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం భోగాపురం పరిధిలోని ప్రధాన రహదారి సమీపంలో ఉండే భూములు ఎకరా రూ.60లక్షలు ధర పలికేవి. ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.6 కోట్లు పలుకుతున్నాయి. రెసిడెన్షియల్ కంటే వ్యాపార అవసరాల కోసం భూములకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. భోగాపురం పరిధిలో 80శాతం భూములను లేఔట్లుగా మార్చేశారు. విల్లాలు, టౌన్షిప్లు కట్టడానికి ప్రముఖ స్థిరాస్తి వ్యాపార సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి. జీఎంఆర్ సంస్థ సైతం భోగాపురం వద్ద సొంత భూముల్లో టౌన్షిప్ను ప్రారంభిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ స్కూలు నిర్మాణం 70 శాతం పూర్తి చేసింది.
‘భోగాపురం’తో ఆ సమస్యకు చెక్ : ఫార్మా, టెక్స్టైల్స్, పండ్లు, పూలు, రొయ్య పిల్లలు (ష్రింప్), ఇతర రెగ్యులర్ సరకు కార్గోకు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులతో కూడిన స్టోరేజీ వ్యవస్థ ఉండాలి. ఇప్పటి వరకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టులో ఆ సదుపాయం లేదు. దీనివల్ల వారానికి 300 ట్రక్కుల కార్గో రోడ్డు మార్గంలో చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, విజయవాడ వెళ్లి అక్కడ నుంచి ఎగుమతులయ్యేవి. ‘భోగాపురం’తో ఆ సమస్యకు చెక్ పడనుంది.
నేవీ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ ఎయిర్పోర్టు : ఒకప్పుడు రోజుకు 88 దేశీయ సర్వీసులు, 4 అంతర్జాతీయ సర్వీసులు విశాఖ నుంచి నడిచేవి. పూర్తిస్థాయిలో నేవీ ఆధ్వర్యంలోకి ఎయిర్పోర్టు వెళ్లడంతో ఉదయం, రాత్రి పీక్ అవర్స్లో పౌర విమానయాన సర్వీసుల ల్యాండింగ్కు ఆంక్షలు పెట్టారు. నేవీ ఆంక్షల నేపథ్యంలో కొలంబో, బ్యాంకాక్, కౌలాలంపూర్, దుబాయ్ వంటి నాలుగు అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం భోగాపురం నుంచి సింగపూర్, దుబాయ్ సర్వీసులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
80 శాతం అమెరికాకు ఎగుమతి : అరకు, పాడేరులోని గిరిజన ఉత్పత్తులు, శ్రీకాకుళం జీడిపప్పు, విజయనగరం మామిడి, కడియం పూలకు భోగాపురంలో స్టోరేజీ అవకాశం ఇస్తే ఎగుమతులకు ఊతం ఉంటుంది. భోగాపురంలో ఏవియేషన్ వర్సిటీ, ఎంఆర్వో, ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ఏర్పాటుకు భూములు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కేటాయింపులు జరిగాయి. బ్రాండిక్స్ సంస్థ శ్రీలంక నుంచి టెక్స్టైల్ దిగుమతి చేసుకుని అచ్యుతాపురంలో దుస్తులు తయారు చేసి 80 శాతం అమెరికాకు ఎగుమతి చేస్తుంది. వీటితో పాటు పలు రకాల కార్గో నిమిత్తం భోగాపురంలో మరో రన్వేను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది.
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