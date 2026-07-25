ETV Bharat / state

చిరుతిళ్ల తయారీలో జాడలేని పరిశుభ్రత - తిన్నారంటే ఆసుపత్రి బాట పట్టాల్సిందే!

చిరుతిళ్ల తయారీపై తనిఖీలు జరిపిన అధికారులు - వెలుగులోకి పరిశుభ్రత లోపం, నాసిరకం ముడి పదార్థాల వినియోగం - అధికారులు చూసి చూడనట్టు వదిలేయడంతో కొనసాగుతున్న ప్రజాసమస్యలు

Snacks Prepared Without Hygiene
Snacks Prepared Without Hygiene (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Snacks Prepared Without Hygiene : చిన్నారులు, పెద్దలు రంగుల గొట్టాల నుంచి పానీపూరీ సెంటర్​ వరకు టిఫిన్​ సెంటర్ల నుంచి రెస్టారెంట్ల వరకు ఆకర్షితులు కాకుండా ఉండలేరు. కానీ వాటిని ఎలా తయారు చేస్తున్నారనే ఆలోచన ఒక్కసారైనా రాదు. ఒకవేళ కొందరిలో అప్పుడప్పుడు స్పృహించిన 'ఈ ఒక్కసారే కదా' అంటుంటారు. కానీ ఒక్కసారే నెమ్మదిగా అలవాటుగా మారుతుందని మాత్రం గ్రహించడం లేదు.

తయారీలో నాసిరకం ముడి పదార్థాలు : విషాగ్నిగా మారుతున్న తినుబండారాలపై ఆహార భద్రతా అధికారులు తనిఖీలు జరిపగా, రోడ్డు పక్కన ఉండే పానీపూరీ దుకాణాలు, రెస్టారెంట్ల వరకు అన్నింట్లో పరిశుభ్రత లోపించడం, నాసిరకం ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించడం బయటపడుతోంది. పురపాలక అధికారులు ఈ సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తుండగా, మార్కెట్లో లభించే ఇతర హానికరమైన ఆహార ఉత్పత్తులపై కనీస పర్యవేక్షణ కూడా కొరవడింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాలలో తయారైన ప్యాక్ చేసిన, విడిగా అమ్మే స్నాక్స్‌తో సహా నాసిరకం ఆహార పదార్థాలతో మార్కెట్ నిండిపోయింది.

నాణ్యతపై లేని పర్యవేక్షణ : స్వీట్లు, మిక్చర్, మైసూర్ పాక్ వంటి స్థానికంగా ఉత్పత్తి అయ్యే స్నాక్స్ నాణ్యతపై కూడా తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముడి పదార్థాల నాణ్యత, ఉత్పత్తి పద్ధతులను నియంత్రించే నిబంధనలు లేకపోవడం వల్ల, భద్రతా ప్రమాణాలను చాలా వరకు విస్మరిస్తున్నారు. తయారీ, గడువు తేదీలు లేకపోవడమే కాకుండా, తయారీదారు లేదా ఉత్పత్తి ప్రదేశం గురించి కూడా తరచుగా ఎటువంటి సమాచారం ఉండదు. అంతేకాకుండా, సంచులలో విడిగా అమ్మే స్నాక్స్ నాణ్యతపై వాస్తవంగా ఎటువంటి పర్యవేక్షణ లేదు.

  • ఇటీవల పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో, ఒక హాస్టల్‌లోని విద్యార్థులు తాము కొనుగోలు చేసిన స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత అస్వస్థతకు గురయ్యారు. హాస్టల్ సిబ్బంది, అధికారుల తక్షణం స్పందించడం వల్ల విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు.
  • పాపడ్‌లు, స్నాక్స్​, రింగ్‌లు వంటి రంగురంగుల వేయించిన తినుబండారాలు పిల్లలు, పెద్దలలోనూ బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ తినుబండారాల వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యంపై కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి ఆందోళన చెంది, తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఇటీవల వాటి అమ్మకాలను నిషేధించింది.

చిన్న తరహా వ్యాపారులను కేంద్రంగా చేసుకుని : గ్రామీణ ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థలు, బస్ స్టాండ్‌లు, రైల్వే స్టేషన్‌ల సమీపంలో ఉన్న చిన్న తరహా వ్యాపారుల మధ్య ఈ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. ఒక్కో లావాదేవీలో చిన్న మొత్తాలు ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం వ్యాపారం కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది. ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదం కలిగించే ఈ వ్యాపారాన్ని అధికారులు తరచుగా చూసీచూడనట్లు వదిలేయడంతో సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాఠశాలలు, కళాశాలల సమీపంలో ఇటువంటి అమ్మకాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. రూ.1, రూ.2, రూ.5 ధర కలిగిన ఉత్పత్తులు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా మారుతున్నాయి. తయారీదారులు బ్రాండెడ్ కంపెనీల లేబుళ్లను కాపీ చేసి, అసలైన ఉత్పత్తులను పోలిన ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజింగ్‌లో ఆ వస్తువులను అమ్ముతున్నారు.

వివిధ రంగులతో తయారు చేసిన ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ లేదా అమ్మకంపై ఎటువంటి నిషేధం లేదు. అయితే, వాటి వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి మేం ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. నాణ్యత లేని పదార్థాలు, హానికరమైన రంగులను ఉపయోగించి తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాల విషయంలో ప్రజలు జాగ్రత్త వహించడమే తక్షణ పరిష్కారం - అంకిత్​ రెడ్డి, జిల్లా ఇన్​ఛార్జి , ఆహార భద్రత అధికారి

చిరుతిళ్లు తినడం వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు : అనారోగ్యకరమైన చిరుతిళ్లు తరచూ తినడం వల్ల శరీరానికి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు మధుమేహం వంటి నష్టాలు కలుగుతాయి. వీటితో పాటు ప్రాసెస్ చేసిన ఈ ఆహారాలలో పోషకాలు తక్కువగా, కొవ్వులు, చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల వీటికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంతగా ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవచ్చు. చిరుతిళ్లకు చిన్నారులు, పెద్దలు దూరంగా ఉండాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.

'పిల్లలకు బిర్యానీలు, చిరుతిళ్లు తీసుకురావద్దు - బయట నుంచి తెచ్చిన ఆహారం తీసుకోవద్దు'

JUNK FOOD: చిరుతిళ్లతో చిన్నారులకు ప్రమాదం.. ఆదర్శంగా 'ఈట్ రైట్' నినాదం

TAGGED:

PANIPURI STALL UNHYGIENE
UNHEALTHY SNACKS
తినుబండరాల తయారీలో అపరిశుభ్రత
SUBSTANDARD FOOD ITEMS
SNACKS PREPARED WITHOUT HYGIENE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.