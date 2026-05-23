హెచ్సీఏ ఆధ్వర్యంలో టీ-20 తరహాలో టీజీ-20 క్రికెట్ లీగ్ - హైదరాబాద్ జట్టును రూ.7.50కోట్లకు దక్కించుకున్న ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - జూన్ 20న టీజీ20 తొలి మ్యాచ్
Published : May 23, 2026 at 7:55 PM IST
Ushodaya Enterprises Private Limited Acquires Hyderabad Team : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (హెచ్సీఏ) ఆధ్వర్యంలో టీ-20 తరహాలో టీజీ-20 క్రికెట్ లీగ్కు శ్రీకారం చుట్టారు. టీజీ-20 టోర్నీలో ఎనిమిది క్రికెట్ జట్లను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్, మెదక్, రంగారెడ్డి, వరంగల్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జట్లు ఉన్నాయి. వచ్చే నెల 20న తొలి మ్యాచ్, జులై 11న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. టీజీ-20 టీమ్ల బిడ్లను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తెరిచింది.
జూన్ 7న టీజీ20 క్రికెటర్ల వేలం : హైదరాబాద్ జట్టును రూ.7.50 కోట్లకు ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దక్కించుకుంది. రంగారెడ్డి జట్టును రూ.7.20 కోట్లకు బూరుగు ఇన్ఫ్రా, ప్రణవ దక్కించుకుంది. వరంగల్ టీంను రూ.6.55కోట్లకు బైన్ గ్లోబల్ రిసోర్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దక్కించుకుంది. మెదక్ జట్టును రూ.6.33 కోట్లకు భృందా ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దక్కించుకుంది. నల్గొండ జట్టును రూ.5.06 కోట్లకు కిషోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ దక్కించుకుంది. కరీంనగర్ టీంను రూ.4.57 కోట్లకు ఈఐపీఎల్ గ్రూప్, తిబరుమాల్ దక్కించుకుంది. మహబూబ్నగర్ జట్టును రూ.4.50 కోట్లకు వీరభద్ర స్టీల్స్ దక్కించుకుంది. ఖమ్మం టీంను రూ.4.44 కోట్లకు అన్విత గ్రూప్ దక్కించుకుంది. వచ్చే నెల 7న టీజీ20 క్రికెటర్ల వేలం నిర్వహించనున్నారు.
|జట్టు పేరు
|కంపెనీ పేరు
|ఎన్ని రూ. దక్కించుకున్నారు
|హైదరాబాద్
|ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
|రూ.7.50 కోట్లు
|రంగారెడ్డి
|బూరుగు ఇన్ఫ్రా, ప్రణవ
|రూ.7.20 కోట్లు
|వరంగల్
|బైన్ గ్లోబల్ రిసోర్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
|రూ.6.55 కోట్లు
|మెదక్
|భృందా ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
|రూ.6.33 కోట్లు
|నల్గొండ
|కిషోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్
|రూ.5.06 కోట్లు
|కరీంనగర్
|ఈఐపీఎల్ గ్రూప్, తిబరుమాల్
|రూ.4.57 కోట్లు
|మహబూబ్నగర్
|వీరభద్ర స్టీల్స్
|రూ.4.50 కోట్లు
|ఖమ్మం
|అన్విత గ్రూప్
|రూ.4.44 కోట్లు