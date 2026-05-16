ఈ బ్లాంకెట్లు కప్పితే మంటలు వెంటనే ఆరిపోతాయి
ఇతర దేశాల్లో ఎప్పటినుంచో వినియోగంలోకి - ఆక్సిజన్ను నిరోధించటంలో కీలక పాత్ర - స్వదేశంలో వీటి వినియోగం పెరగాలని నిపుణుల సూచన - హైదరాబాద్లో కొనుగోలు చేసిన హోటల్ యజమాని
Published : May 16, 2026 at 12:12 PM IST
Fire Blankets To Control Fire : కొన్ని కారణాల వల్ల ఇళ్లలో గానీ, కంపెనీల్లో వేరే ఏ ఇతర స్థలాల్లోనైనా ప్రమాదవశాత్తు అగ్నిప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఎండకాలంలో అయితే మరీ ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలను ప్రతిరోజూ చదువుతున్న ఓ హోటల్ యజమానికి భయం మొదలైంది. తన హోటల్లో కూడా ఇలాంటివి జరగవచ్చని ఎప్పటికప్పుడు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు. దాంట్లో భాగంగానే ఆయన ఇటీవల మంటలను క్షణాల్లో అదుపు చేసే ఫైర్ బ్లాంకెట్ల గురించి తెలుసుకుని వాటిని కొనుగోలు చేశాడు. మరి అవి ఏంటి? వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటనేది చూద్దాం.
ఇతర దేశాల్లో ఎప్పటినుంచో వినియోగంలోకి : అగ్నికి ఆజ్యం పోసే ఆక్సిజన్ను నిరోధిస్తూ మంటలు ఆర్పడంలో ఫైర్ బ్లాంకెట్ల పాత్ర కీలకం. మంటలు ఎగసిపడుతున్నప్పుడు వాటిపై ఈ దుప్పట్లను వేసి మంటలు అడ్డుకోవచ్చు. ఇతర అగ్నిమాపక సాధనాలతో పోల్చితే దీని ఉపయోగించడం తేలికే. యూరప్, ఉత్తర అమెరికా దేశాలు, చైనాలో వీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది. మన దగ్గర వాడకం పెరగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అందుబాటులో విభిన్న రకాలు : అగ్నినిరోధకత(హీట్ రెసిస్టెన్స్) ఆధారంగా అలాగే మెటీరియల్, వాటి ఉపయోగం ఆధారంగా ప్రస్తుతం వేర్వేరు ఫైర్ బ్లాంకెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫైబర్ గ్లాస్ బ్లాంకెట్లు: ఇవి సాధారణమైనవి. 500 నుంచి 580 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకోగలవు. వీటిని వంటగదిలోని మంటలతో పాటు, విద్యుత్ గ్రీజు మంటలను ఆర్పివేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
సిలికాన్ కోటెడ్ ఫైబర్ గ్లాస్ : ఇవి సాధారణ వాటికంటే మరింత ఆధునికమైనవి. ఫైబర్గ్లాస్పై పూసిన రబ్బరు పూత వాటిని అత్యంత మన్నికగా దీర్ఘకాలం నిలిచేలా చేస్తుంది. వంటగదిలో నూనె, గ్రీజు మంటలను నియంత్రించడంలో ఇవి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. విద్యుత్కు సంబంధించిన మంటలను ఆర్పడానికి కూడా వీటిని సురక్షితంగా ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ప్రయోగశాలలు, రసాయన కర్మాగారాలలో కెమికల్తో కూడిన మంటలను ఆర్పడానికి కూడా వీటిని వాడుకోవచ్చు.
వూల్ ఫైర్ బ్లాంకెట్ : వీటిని మంటలను నిరోధించే రసాయనాలను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. ఇవి ప్రయోగశాలలు, పారిశ్రామిక ప్రదేశాలలో ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. వీటికి అదనంగా హై సిలికా వెర్మికులైట్తో పూత పూసిన దుప్పట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి 1,000 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకోగలవు. ఆక్సిజన్ను కట్టడి చేస్తుంది.
ఆక్సిజన్ నిరోధించటంలో కీలక పాత్ర : మంటలు చెలరేగిన సమయంలో దానికి ఆక్సిజన్ తోడైతే అవి మరింత ఎగిసిపడి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుందని జిల్లా అగ్నిమాపకశాఖ అధికారి వెంకన్న పేర్కొన్నారు. "అగ్ని ప్రమాదాల సమయంలో మంటలు వ్యాపించడంలో ఆక్సిజన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సహజంగానే ఫైర్ బ్లాంకెట్లు అగ్ని నిరోధక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. దాంతో ఇవి ఆక్సిజన్ సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపివేస్తాయి. ఫలితంగా మంటల వ్యాప్తి ఆగిపోతుంది. సాధారణ దుప్పట్లు, వాటి తయారీ విధానాన్ని బట్టి, 100 నుంచి 200 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కాలిపోతుండగా, ఈ దుప్పట్లు 500 నుంచి 1,000 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకోగలవు" అని తెలిపారు.
