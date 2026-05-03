కొత్త వారితో పరిచయాలు - ఈ చిన్న టిప్స్​తో ఫస్ట్​ ఇంప్రెషన్​లోనే బెస్ట్​ అనిపించుకుంటారు!

మీ మొదటి పరిచయంలోనే బెస్ట్​ అనిపించుకోవాలా? - ఆలస్యంగా వెళ్తే విసుగు తెప్పించి అటెన్షన్​ మారే అవకాశం - రిలేషన్​ బలంగా మారాలంటే ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి

Published : May 3, 2026 at 2:24 PM IST

Tips for How to Impress First Meet : మనలో చాలా మంది తరచుగా కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తుంటారు. ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లడం లేదా కొత్త ఫ్రెండ్​ని కలవడానికి వెళ్లడం ఇలా పలు సందర్భాల్లో ఇతర వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అయితే అలాంటి అనుకోని పరిచయాల్లో మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల అవతలి వారికి మనపై చెడు అభిప్రాయం ఏర్పడేలా చేసుకుంటాం. ఇకపై అలా చేయకుండా ఫస్ట్​ ఇంప్రెషన్​లోనే బెస్ట్​ ఇంప్రెషన్​ కొట్టేయాలంటే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి.

వ్యక్తిగత సమాచారం : ఎవరినైనా మొదటిసారి కలిసినప్పుడే వారితో మీ వ్యక్తిగత వివరాలను పంచుకోవడం మంచిదనిపించుకోదు. అలా చేయడం వల్ల అవతలి వ్యక్తి అసౌకర్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. తొలుత వారు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో గమనించి, దానికి తగినట్లుగా స్పందించడమే ఉత్తమం.

శుభ్రత : డ్రెస్సింగ్​ స్టైల్​ని చూసి ఒక వ్యక్తి తను ఉండే విధానాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఎవరినైనా మొదటిసారి కలిసినప్పుడు చెదిరిన జుట్టుతో లేదా ముడతలు పడిన దుస్తులతో కనిపించడం వల్ల ఆ మొదటి మీట్​లోనే వారు మీపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేస్తారు. అలా కాకుండా ఉండాలంటే మీ బ్యాగులో గానీ, జేబులో గానీ బేసిక్​ గ్రూమింగ్​ కిట్​ పెట్టుకోవడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఉపయోగపడవచ్చు.

ఆలస్యం : ఓ వ్యక్తిని కలవడానికి ముందుగానే నిర్ణయించినప్పుడు ఆ ప్రదేశానికి సరైన సమయానికి చేరుకోవడం మంచిది. అలా చేయడం వల్ల అవతలి వ్యక్తిలో మంచి అభిప్రాయాన్ని ఏర్పచుకోవచ్చు. అలా కాకుండా కావాలని ఆలస్యంగా రావడం వల్ల విసుగు కలగడమే కాకుండా ఫస్ట్​ మీట్​లోనే మీపై ఉండాల్సిన అటెన్షన్​ తగ్గిపోతుంది.

వేరే వారి పేరు : ఎదుటి వ్యక్తిపై ఏకాగ్రత చూపకపోయినా, దానికి బదులుగా పదే పదే వేరొకరి గురించి మాట్లాడినా వినేవారికి చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించవచ్చు. మనం ఎవరితోనైతే మాట్లాడుతున్నామో వారు మనల్ని పూర్తి వ్యతిరేకంగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అలా కాదని మనం గొప్పలకు పోయి మాట్లాడితే కాన్ఫిడెన్స్​ లేక అలా చేస్తున్నామని అవతలి వారు అర్థం చేసుకుంటారు.

హద్దులు : చాలా మంది కాసేపటి పరిచయానికే ఎంతో దగ్గరి వారితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వారితో అవసరమైన దానికంటే ఎంతో ఎక్కువగా మాట్లాడేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం ద్వారా వ్యకిగత హద్దుల పట్ల మనకు సరైన అవగాహన లేదని వారు భావిస్తారు.

కాన్ఫిడెన్స్​ చాలా ముఖ్యం : మీరు కొత్త వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు వారికి ఆత్మవిశ్వాసంతో షేక్​హ్యాండ్​ ఇవ్వాలి. రెండు లేదా మూడు సెకన్ల పాటు హ్యాండ్​ షేక్​ చేస్తూ కళ్లలోకి చూస్తూ, కాస్త చిరునవ్వుతో పలకరించాలి. అలా చేయడం ద్వారా వారికి మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్​ తెలుస్తుంది.

తక్కువ మాట్లాడటం : కొత్త వారిని కలిసినప్పుడు వారితో తక్కువగా మాట్లాడాలి. ఎక్కువగా వినాలి. ఆలోచనలను పంచుకోవడం ముఖ్యమే కానీ మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించడం వల్ల అవతలి వారి అటెన్షన్​ మీపై తగ్గుతుంది. అలాగే ఇతరులు మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో కల్పించుకోవడం అనేది మనపై తక్కువ అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది. దానికి బదులుగా ఎక్కువగా వినడం వల్ల నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. విజయం సాధించేవారు ఎప్పుడూ శ్రద్ధగా వింటూ ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకుంటారట. మీరూ అలానే చేయండి.

కమ్యూనికేషన్​ : ఏ రంగం అయినా సరే కమ్యూనికేషన్​ స్కిల్స్​​ చాలా ముఖ్యం. మనం అవతలి వ్యక్తితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలనే విధానం తెలిసి ఉండాలి. ఎంత వరకు మాట్లాడితే బాగుంటుందో తెలుసుకోవాలి. ఇద్దరి మధ్య సరైన కమ్యూనికేషన్​ లేకపోతే మనము దేనిలోనూ ముందుండలేము.

అతిగా పంచుకోవడం : అందరితో మంచి సంబంధాలు అవసరం. అలా అని వారితో వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అతిగా పంచుకోకూడదు.

