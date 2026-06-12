నిత్య జీవితంలో "టెస్టింగ్ కిట్లు" విప్లవం - రేషన్ బియ్యం నుంచి గంజాయి వరకు నిర్ధారణ
ప్రతి దానికీ మార్కెట్లోకి అందుబాటులో వచ్చిన కిట్లు - గర్భనిర్ధారణ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నిర్ధారణ వరకు - ల్యాబ్లతో పని లేకుండా, నిపుణులపై ఆధారపడకుండానే క్షణాల్లో ఫలితాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 7:35 AM IST
Useful Testing Kits for Ration Rice to Ganja : ఒకప్పుడు ఏ చిన్న పరీక్ష చేయించాలన్నా, రక్త నమూనా ఇచ్చి, ప్రయోగశాల చుట్టూ తిరిగి, రిపోర్టు కోసం రోజుల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కాలం మారింది. సాంకేతికత అరచేతిలోకి వచ్చేసింది. గర్భనిర్ధారణ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నిర్ధారణ వరకు, రేషన్ బియ్యం గుర్తింపు నుంచి గంజాయి వాడకం వరకు ప్రతి దానికీ మార్కెటికీ "'టెస్టింగ్ కిట్లు" వచ్చేశాయి. ల్యాబ్లతో పని లేకుండా, నిపుణులపై ఆధారపడకుండా ఎవరికి వారే క్షణాల్లో ఫలితాలను తెలుసుకునే కిట్ల కాలం నడుస్తోంది.
నిత్య జీవితంలో కిట్ల విప్లవం: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో, ప్రభుత్వ విభాగాలలో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని కీలకమైన కిట్లకు సంబంధించిన సమాచారన్ని చూస్తే.
గంజాయి, డ్రగ్స్ డిటెక్షన్ కిట్లు: శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఇవి ఇప్పుడు కీలకంగా మారాయి. ఎవరైనా డ్రగ్స్ లేదా గంజాయి తీసుకున్నారా లేదా అని తేల్చడానికి పోలీసులు ఇప్పుడు ల్యాబ్ రిపోర్టుల కోసం ఆగడం లేదు. అనుమానితుల లాలాజలం, మూత్ర నమూనా ద్వారా నిమిషాల్లోనే ఈ కిట్లు తేల్చేస్తున్నాయి.
రేషన్ బియ్యం గుర్తింపు కిట్: రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడానికి పౌర సరఫరాలశాఖ ప్రత్యే రసాయన కిట్లను వాడుతోంది. పట్టుబాడిన బియ్యం నమూనాపై ఈ కిట్లోని ద్రావణాన్ని చల్లగానే అది రేషన్ బియ్యమా (ఫోర్టిఫైడ్ రైస్) కాదా అనేది రంగు మారడం ద్వారా క్షణాల్లో తెలిసిపోతోంది.
ఆరోగ్య, ఇన్ఫెక్షన్ల నిర్ధారణ కిట్లు: కొవిడ్ సమయంలో "ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ కిట్లు" ఎంతలా ఉపయోగపడ్డాయో అందరికీ తెలిసిందే. అదే బాటలో ఇప్పుడు డెంగీ, మలేరియా, హెచ్ఐవీ, ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వంటి వాటిని ప్రాథమికంగా గుర్తించడానికీ కిట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
గర్భ నిర్ధారణ కిట్లు: కిట్ల విప్లవానికి ఇది మొట్టమొదటి అడుగగా చెప్పవచ్చు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలనే తేడా లేకుండా మహిళలు గోప్యంగా, అత్యంత సులువుగా ఇంట్లోనే ప్రెగ్నెన్సీని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇవి నమ్మకమైన సాధనంగా మారాయి.
కిట్లకు క్రేజ్ ఇందుకే: ఈ కిట్లకు ఆదరణ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం సమయం. పాత పద్ధతిలో రోజులు, గంటలు పట్టే స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు 2 నుంచి 5 నిమిషాల్లోనే ఫలితం తెలిసిపోతోంది.
గతంలో ల్యాబ్ ఫీజులు, రవాణా ఖర్చులు ఎక్కువ కాగా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ధరకే కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అప్పుడు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లే నిర్ధారణ చేయాల్సి రాగా ఇప్పుడు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. వ్యక్తిగత గోప్యత మరో ముఖ్యమైన అంశం.
ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే: ఈ కిట్లు ఎక్కువ భాగం "లాటరల్ ఫ్లో అస్సై" లేదా "యాంటిజెన్-యాంటీ బాడీ" బంధం అనే సూత్రం ఆధారంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిర్దిష్టమైన రసాయన పూత పూసిన స్ట్రిప్ పై నమూనా (నీరు, లాలాజలం, రక్తం, మూత్రం) ఇలా ఏదైనా పడగానే, అందులోని కణాలు రసాయనాలతో చర్య జరిపి రంగు గీతలుగా మారుతాయి. ఒకటి లేదా రెండు గీతలు రావడం ద్వారా పాజిటివ్ లేదా నెగెటివ్ ఫలితాన్ని ఇస్తాయి.
వీటికీ కొన్ని పరిమితులున్నాయ్: ఈ కిట్ల అత్యంత వేగంగా ఫలితాలు ఇచ్చినా, వీటిని వాడుతున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫలితాల్లో కచ్చితత్వం 90 నుంచి 95 శాతంలోపే ఉంటుందని వీటిని ప్రాథమిక నిర్ధారణ పరీక్షలుగా మాత్రమే భావించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
100 శాతం కచ్చితత్వం కోసం కన్ఫర్మేటరీ ల్యాబ్ పరీక్షలు అవసరమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు కిట్లు తప్పుడు ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్న వాదన సైతం ఉంది. మొత్తంగా సాంకేతికత పెరగడం వల్ల వైద్యం, నేర పరిశోధన, నిత్యావసరాల నాణ్యత తనిఖీ వంటి రంగాల్లో "సమయమే ప్రాణప్రదం" అనుకునే ఈరోజుల్లో ఈ కిట్లు విప్లవాత్మక మార్పులు సృష్టిస్తున్నాయన్నది కాదనలేని సత్యం.
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