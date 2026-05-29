ఇకపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో సమన్లు, వారంట్ల జారీ - సాంకేతికత వినియోగానికి హైకోర్టు శ్రీకారం
ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో సాక్షులు, నిందితులకు సమన్లు, వారంట్లు - మెయిల్, వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ ద్వారా అందజేయవచ్చు - అరెస్ట్, దర్యాప్తు, సాక్షుల విచారణ సమయంలోనే వివరాలు నమోదు -తాజాగా గెజిట్ ప్రచురించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:12 AM IST
Use of Latest Technology in Judicial : న్యాయ విచారణ ప్రక్రియలో కొత్త సాంకేతికత వినియోగానికి ఏపీ హైకోర్టు శ్రీకారం చుట్టింది. భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహితలోని(బీఎన్ఎస్ఎస్) సెక్షన్లకు అనుగుణంగా న్యాయ విచారణల్లో కొత్తగా సాంకేతికతను వినియోగించేందుకు ‘ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాసెస్సెస్(ఇష్యుయెన్స్, సర్వీస్, ఎగ్జిక్యూషన్) రూల్స్-2025ని తీసుకొచ్చింది. ఈ నిబంధనలను ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది. తాజాగా గెజిట్ను ప్రచురించింది. దీంతో కొత్త రూల్స్ వివరాలను హైకోర్టు తన వెబ్సైట్లో ఉంచింది.
మెయిల్, వాట్సప్ ద్వారా సమన్లు : ఏపీ హైకోర్టు తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలతో న్యాయస్థానాలు ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో సాక్షులకు, నిందితులకు, సమన్లు, వారంట్లు కోర్టులు జారీచేయవచ్చు. మరోవైపు వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి ‘మెసేజింగ్ అప్లికేషన్లు’ ఫోన్, ఈమెయిల్ తదితర విధానాల్లో సమన్లు, వారంట్లు అందజేసేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సంబంధిత వ్యక్తికి సమన్లు, వారంట్లు అందజేసినట్లు ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలను కోర్టు ముందు ఉంచితే సరిపోతుంది.
నిందితుల అరెస్ట్, దర్యాప్తు, సాక్షుల విచారణ సమయంలోనే సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్ అధికారి వారి చిరునామాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఈమెయిల్ చిరునామా, ఫోన్ నంబరు, వారు ఉపయోగించే మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ల వివరాలను తీసుకొని క్రైమ్, క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిష్టం(సీసీటీఎన్ఎస్)లో నమోదు చేయాలి. ఈ వివరాలతో పోలీసు స్టేషన్లో ఓ రిజిస్ట్రర్ను నిర్వహించాలి. ఆ వివరాలు లభ్యంకాకపోతే ఆ విషయాన్నే రిజిస్ట్రర్లో రాయాలి. సీసీటీఎన్ఎస్లో ఉంచిన సమాచారాన్ని కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిష్టం(సీఐఎస్)కి చేరవేయాలి.
కోర్టు సీల్, న్యాయాధికారి ఈ-సంతకంతో : సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిష్టం(సీఐఎస్) ద్వార జిల్లా జ్యుడిషియరీ, హైకోర్టు కేసులకు సంబంధించిన డేటాను సేకరిస్తారు. ఈ డేటా ఆధారంగా సంబంధిత కోర్టు సీల్, న్యాయాధికారి ఈ-సంతకంతో ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో సమన్లు, వారంట్లు జారీ చేస్తారు. కోర్టు జారీచేసే ఎలక్ట్రానిక్ సమన్లను సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్ ఇంఛార్జి లేదా ఆయన నియమించిన అధికారి ఆ సమన్లను సంబంధిత వ్యక్తి ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్, ఫోన్, మెసేజింగ్ అప్లికేషన్కు ఫార్వర్డ్ చేయాలి.
సమన్ల సమాచారం సంబంధిత వ్యక్తికి చేరినట్లు సర్వీసు ప్రొవైడర్లు రసీదు(అక్నాలడ్జిమెంట్) ఇస్తే సమన్లు అందినట్లు భావిస్తారు. వారంట్ను ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో అందజేయాల్సి వస్తే, సంబంధిత ఠాణా అధికారి వారంట్ పత్రాన్ని ఫ్రింట్ తీసి నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆ వ్యక్తికి అందజేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో సమన్లు, వారంట్లు అందజేయడానికి వీలులేకపోతే పాత విధానంలో భౌతికంగా అందజేస్తారు.
అత్యాచారం, లైంగిక దాడులు, పోక్సో కేసుల్లో జాగ్రత్త : బాధితుల, సాక్షుల ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ చిరునామాలు, ఫోన్ నంబర్లు, వారు వినియోగించే మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ల వివరాలు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో నిందితులకు తెలియకుండా జాగ్రత్తపడాలి. సమన్లు అందజేత, వారంట్ల అమలు సందర్భంలో అత్యాచారం, లైంగిక దాడులు, పోక్సో, తదితర కేసులలో బాధితుల వివరాలేవి బహిర్గతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది.
మరోవైపు 2024 జులైలో అమల్లోకి వచ్చిన నూతన చట్టాలకు అనుగుణంగా జైలు శిక్షకు ప్రత్యామ్నాయంగా సామాజిక సేవా శిక్ష విషయంలోనూ హైకోర్టు మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది. ఈ మార్గదర్శకాలను రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇటీవల నోటిఫై చేసింది. తాజాగా గెజిట్ ప్రచురించింది. చిన్న తప్పులు, నేరాలు చేసిన వారు ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలు, గ్రంథాలయాలు, వృద్ధాశ్రమాలు, వసతి గృహాలు, తదితర ప్రాంతాల్లో సామాజిక సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేర తీవ్రత ఆధారంగా 1 రోజు నుంచి గరిష్ఠంగా 31 రోజులు సేవా శిక్ష విధించొచ్చు (లేదా) 40 గంటల నుంచి 240 గంటల వరకు సేవ శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది.
