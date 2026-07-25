ఇకపై రాష్ట్రంలో ఫిర్యాదు లేకుండానే వీధి దీపాల మరమ్మతులు - 'ఐఎల్ఎంఎస్'తో నిరంతర వెలుగులు
వీధి దీపాల నిర్వహణలో నూతన సాంకేతికత వినియోగం - ప్రాజెక్టు అమలుకు ఈఈఎస్ఎల్తో ఒప్పందం - ప్రకాశవంతమైన రహదారులతో ప్రమాదాలు, చోరీలకు చెక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:33 AM IST
New Technology In Street Light Maintenance : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాత్రివేళల్లో వీధులు మరింత వెలుగులతో కళకళలాడనున్నాయి. ఎక్కడైనా వీధి దీపం పనిచేయకపోయినా స్థానికులు ఫిర్యాదు చేసే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వెంటనే గుర్తించి మరమ్మతులు చేపట్టే విధంగా ప్రభుత్వం "ఇండివిడ్యువల్ లైట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (ఐఎల్ఎంఎస్)"ను అమలు చేయనుంది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రతి వీధి దీపాన్ని విడివిడిగా పర్యవేక్షిస్తూ రియల్టైమ్ డ్యాష్బోర్డు సహాయంతో నిర్వహణ చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా అమలు చేసి ఆశించిన ఫలితాలు రావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని పట్టణ, స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ఉన్న 10.30 లక్షల పాత వీధి దీపాలను ఆధునిక స్మార్ట్ ఎల్ఈడీ లైట్లతో మార్చనున్నారు. ప్రాజెక్టు అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ "ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (ఈఈఎస్ఎల్)"తో ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈఈఎస్ఎల్ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన ద్వారా మూడు సంస్థలను ఎంపిక చేయగా, ఒక్కో వీధి దీపం నిర్వహణకు నెలకు రూ.175 చొప్పున చెల్లించేలా ధర నిర్ణయించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో వీధి దీపాల నిర్వహణ పూర్తిగా సాంకేతిక ఆధారితంగా మారనుంది.
ఈ విధానంలో ఇబ్బందులకు ముగింపు : ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న సెంట్రల్ కంట్రోల్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (సీసీఎంఎస్) ద్వారా ఒక బాక్స్ కేవలం 60 వీధి దీపాలను మాత్రమే నియంత్రించగలుగుతోంది. ఏ దీపం పనిచేయడం లేదో వెంటనే గుర్తించడం సాధ్యం కాకపోవడంతో ప్రజల ఫిర్యాదుల తర్వాతే మరమ్మతులు చేపట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న సీసీఎంఎస్ బాక్స్లలో కేవలం 69 శాతం మాత్రమే పనిచేస్తుండటంతో పర్యవేక్షణలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. పాత సోడియం, సంప్రదాయ దీపాల్లో అవసరానికి అనుగుణంగా కాంతి తీవ్రతను పెంచడం లేదా తగ్గించడం సాధ్యం కాదు. కొత్త ఐఎల్ఎంఎస్ వ్యవస్థతో ప్రతి దీపం స్థితిని విడిగా గుర్తించి, లోపం తలెత్తిన వెంటనే సంబంధిత సిబ్బందికి సమాచారం చేరేలా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
రాత్రి భద్రతకు మరింత భరోసా : స్మార్ట్ డ్యాష్బోర్డు ద్వారా వీధి దీపాలు వెలగకపోతే రియల్టైమ్లో అలర్ట్ అందుతుంది. ముందుగా నిర్ణయించిన స్మార్ట్ ఆన్/ఆఫ్ షెడ్యూళ్ల ప్రకారం కమాండ్ సెంటర్ నుంచే రిమోట్ ద్వారా నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి విద్యుత్ వినియోగాన్ని సమర్థంగా నిర్వహించడంతో పాటు నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా రాత్రివేళల్లో ప్రకాశవంతమైన వీధులు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గడంతో పాటు వాహనదారులకు స్పష్టమైన దృశ్యమానత లభిస్తుంది. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో చీకటి ప్రాంతాలు తగ్గడంతో చోరీలు, మహిళలపై వేధింపులు వంటి నేరాలను నిరోధించడంలో కూడా వీధి దీపాలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. ప్రజలు రాత్రివేళల్లో మరింత భద్రంగా ప్రయాణించేందుకు, అత్యవసర సేవలు వేగంగా చేరుకునేందుకు ఈ స్మార్ట్ వీధి దీపాల వ్యవస్థ దోహదపడనుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ చర్య రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి మరో కీలక అడుగుగా నిలవనుంది.
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