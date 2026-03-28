ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఏఐ టెక్నాలజీ - అనర్హులను ఇట్టే పట్టేస్తోందిగా
AI Technology for Indiramma Houses - కామారెడ్డి జిల్లాలో 12,021 ఇళ్లు మంజురు - జాబితాలో వంద మంది అనర్హులు - బోగస్లకు చెక్ పెట్టేందుకు ఏఐ వాడకం
Published : March 28, 2026 at 5:30 PM IST
use of AI in Indiramma Illu : పేదవారి కోసమని అమలు చేసిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని కొంతమంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. తమకు ఇళ్లు లేదని చెప్పి అధికారుల కళ్లు గప్పి వారి పేరిట ఇళ్లు మంజూరు అయ్యేలా చేసుకున్నారు. దీని ద్వారా అర్హులైన వారికి ఈ పథకం అందకుండా పోతుంది. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఊరూరా ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీకి ఏఐ సాంకేతిక సహాయం చేస్తోంది. అనర్హులైన వారి పేర్లను ఇట్టే పసిగట్టేస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఈ ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు.
కామారెడ్డిలో పరిస్థితి ఇలా : కామారెడ్డి జిల్లాలో కొందరు వ్యక్తులు వారి పలుకుబడితో ఇళ్లు మంజూరు అయ్యేలా చేసుకుంటున్నారు. అయితే మొదట ఈ జిల్లాలో దాదాపు 675 మంది అనర్హులు ఉన్నట్లు ఏఐ ద్వారా తేలింది. అధికారులు వెంటనే వారి జాబితాను జిల్లాకు పంపించారు. జిల్లాలోని అధికారులు ఆ జాబితాను పరిశీలించి వారిలో 428 మంది లబ్ధిదారులు అనర్హులని తేల్చి నివేదిక ఇచ్చారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ జిల్లాలో వంద మంది వరకు అనర్హులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు మొత్తం 12,021 ఇళ్లు మంజురయ్యాయి. వాటిలో ముగ్గుపోసినవి 10,222 ఉన్నాయి. బేస్మెంట్ స్థాయి వరకు నిర్మించిన ఇళ్లు 2868 ఉన్నాయి. రూఫ్స్థాయి వరకు కట్టినని 1007 ఇళ్లు. 333 ఇళ్లు స్లాబుస్థాయి వరకు పూర్తయ్యాయి. ఇక మొత్తానికే నిర్మించిన ఇళ్లు 292.
గతంలో లబ్ధి పొందినవారికి మళ్లీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు : కేవలం ఇళ్లు లేని వారికోసమనే ఈ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. నిజానికి గ్రామస్థాయిలోని అధికారులు అన్ని చెక్ చేసి అర్హులైన వారి వివరాలు మాత్రమే పంపించాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వేరేలా జరిగింది. కొందరు కమీటీ సభ్యులు చూసిచూడనట్టుగా వ్యవహరించారు. దీంతో ఇల్లు, కారు, ఇతర వాహనాలు ఉన్నవారు కూడా జాబితాలో కలిసిపోయారు. ఇక ఇలాంటి బోగస్లకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం బిల్లులు జారీ చేసేటప్పుడు ఏఐని వాడింది. దీని ద్వారా ప్రతి గ్రామాన్ని జల్లెడ పట్టారు. ఇప్పటి వరకు ఏఐ పట్టుకున్న వారికి కార్లు, ఇళ్లు ఉన్నట్లుగా రికార్డుల్లో ఉంది. అయితే దీంట్లో గత ఇందిరమ్మ పథకంలో లబ్ధి పొందినవారే మళ్లీ తీసుకున్నట్లు తేలింది.
అనర్హులుగా తేలిన వారి మొర ఇదే : ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అనర్హులని తేల్చి చెప్పిన వారి మొర వేరేలా ఉంది. బోగస్ లబ్ధిదారులుగా తేలినవారంతా పేదవాళ్లమనే అంటున్నారు. వారికి ప్రస్తుతం ఇల్లే లేదంటూ అధికారులు ముందు మొత్తుకుంటున్నారు. జీవనోపాధి కోసమని కొంతమంది వాహనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అవి వారి సొంత వాహనాలుగా ఏఐ గుర్తించింది. అలాగే మరికొంతమందికి పాత ఇళ్లు వారి పేరిట రికార్డుల్లో ఉండడంతో ఏఐ పట్టుకుంటోంది. కొంతమంది ఇందిరమ్మ ఇళ్లకోసమని శిథిలావస్థలో ఉన్న వాటిని కూల్చివేశారు. వారికి అనుకున్నట్టుగానే ఇల్లు మంజురైంది. కానీ ఇక్కడే వచ్చింది అసలు సమస్య. ఏఐ వారికి గతంలోనే ఇళ్లు ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించటానికి క్షేత్రస్థాయిలో గమనించిన విషయాలను అధికారులు నివేదిక రూపంలో కలెక్టర్ ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయికి పంపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత లబ్ధిదారులకు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నారు.
'మీకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు వచ్చిందిగా - రూ.5 వేలు కట్టండి - లేదంటే మీ పేరు తొలగిస్తాం' : లబ్ధిదారులకు ఫోన్ కాల్స్