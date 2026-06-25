పెరుగుతున్న ఈవీల జోరు - ఇంధన ధరలకు ప్రత్యామ్నాయంగా విద్యుత్తు వాహనాలు
ఇంధన ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు నిర్వహణ భారం నుంచి ఉపశమనం - కలిసివస్తున్న ప్రభుత్వ రాయితీ - బ్యాటరీకి పూర్తిగా 15 ఏళ్ల వరకు వారంటీ ఇస్తున్న కంపెనీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 9:44 AM IST
Usage OF EV Vehicles Has Increased In State : అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా దేశంలో నెలకొన్న ఇబ్బందులు వల్ల సామాన్యులు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టిసారిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్ రేట్లు పెరగడంతో ప్రజలు ఈవీ వాహనాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా ముందంజలో ఉంది. వీటిని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం రాయితీలు కూడా ఇస్తోంది. దీంతో ప్రజలు ఇంధన బాధల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఇంధన ధరలు అధికం : అప్పటితో పోల్చితే ఇప్పుడు ఇంధన ధరలు కానీ, విద్యుత్ వాహనాల వాడకం కానీ చాలా వరకు పెరిగాయి అని చెప్పవచ్చు. ఒక పది సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళితే అప్పుడు ఇంధన ధరలు అంటే పెట్రోల్ - డీజిల్ ధరలు రూ. 60-65 మధ్యలో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు వాహనాలు, వినియోగదారులు పెరగడంతో ఇంధన ధరలు కూడా పెరిగాయి. ఇప్పుడు లీటరుకు రూ. 120కి ఎగబాకింది. అంతేకాకుండా పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తుతాయి. బండి సర్వీసింగ్ అంటు, ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చాలంటూ, ఇలా అదనపు ఖర్చులు ఉంటాయి. కానీ విద్యుత్ వాహనాలకు అలా కాదు. కేవలం ఛార్జింగ్ పెడితే సరిపోతుంది. అంతేకాకుండా బండి చాలా స్మూత్గా కూడా నడుస్తుంది.
25,000 పైన పెరిగిన వాహనాలు : అయితే మూడేళ్ల కిందట విద్యుత్ వాహనాలు మార్కెట్లో వచ్చినప్పుడు ప్రజలు వీటిని వినియోగించేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపించలేదు. కానీ ఇటీవల జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా వీటి డిమాండ్ పెరిగింది. మూడేళ్ల కిందట జిల్లాలో వీటి సంఖ్య 15,000 ఉంటే ఇప్పుడు 25,000 పైనకు పెరిగాయి. గతేడాదితో పోల్చుకుంటే 2,000 ద్విచక్ర వాహనాలు వినియోగంలో ఉన్నాయనే చెప్పవచ్చు.
విద్యుత్ అయ్యే ఖర్చు తక్కువే : ఇంధన వాహనాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత వాటికి అయ్యే పెట్రోల్ - డీజిల్ ఖర్చులు అధికం. అంతేకాకుండా పర్యావరణానికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తోంది. ధ్వని, వాతావరణ కాలుష్యం పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా కిలోమీటరుకు రూ. 3 నుంచి 4 వరకు ఖర్చుపెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ విద్యుత్ వాహనానికి అయ్యే ఖర్చు రూ. 1.5 కంటే కూడా తక్కువే.
ఇంధన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తే అధిక ఖర్చుతో పాటు ట్యాక్సులు కూడా అధికమే. దాదాపు 13-18 శాతం వరకు లైఫ్ ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కూడా ఎక్కువనే చెప్పవచ్చు. కానీ విద్యుత్ వాహనాలు అలా కాదు. వీటికి ఎలాంటి ఫీజులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం దీనికి పూర్తి రాయితీతో పాటు, వాహనాల బ్యాటరీకి పూర్తిగా 15 ఏళ్ల వరకు వారంటీ ఇస్తోంది.
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఇప్పటికే విద్యుత్ వాహనాల వినియోగం భారీ స్థాయిలో పెరిగింది. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేసేవారికీ ప్రభుత్వం రాయితీలు అందిస్తుంది.
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