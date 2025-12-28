'మత్తె'క్కిస్తోంది - మనకి తెలియకుండానే చంపేస్తోంది : ఆ 8 సంచలన ఘటనల వెనక డ్రగ్ మహమ్మారి
ఈ ఏడాదిలో జరిగిన 8 దారుణాలకు మత్తే ప్రధాన కారణం - ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎంత ప్రయత్నించినా ఆగని డ్రగ్స్ దందా - 11 నెల్లలో 2,542 ఘటనల్లో 8,322 మంది నిందితులు
Published : December 28, 2025 at 11:14 AM IST
Drugs Usage Increasing in Telangana : దుబాయ్లో తెలుగు సినీ నిర్మాత కేదార్ శలగంశెట్టి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించిన ఉదంతం సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. అక్కడే ఓ ఫంక్షన్కు హాజరై, తిరిగి తన ఫ్లాట్కు వచ్చిన ఆయన రాత్రికి రాత్రే విగతజీవిగా మారారు. ఆయన మరణం గుండెపోటు కారణంగా సంభవించిందని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అయితే అందుకు మితిమీరిన మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం (డ్రగ్ ఓవర్డోస్) కారణమని తర్వాత తేలింది.
ఈ ఏడాదిలో 8,322 మంది నిందితులపై కేసు : ఈ ఏడాది సంచలనం సృష్టించిన 8 దారుణ ఘటనల వెనక మాదకద్రవ్యాల మత్తే ప్రధాన కారణమని ఈగల్ నివేదిక వెల్లడిస్తోంది. మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎంతగా ప్రయత్నిస్తున్నా, గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దందా సాగుతూనే ఉంది. గంజాయి, హ్యాష్ ఆయిల్, ఓపియం లాంటి మత్తు పదార్థాలను మత్తు ముఠాలు నేరుగానే విక్రయిస్తుండగా ఎండీఎంఏ, కొకైన్, అంఫెటమీన్, ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ తదితర మాదక ద్రవ్యాలను పలు మార్గాల్లో సరఫరా చేస్తున్న ఉదంతాలు తరచూ వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది 11 నెలల్లో మాదక ద్రవ్యాలకు సంబంధించి 2,542 ఘటనల్లో 8,322 మంది నిందితులపై కేసులు నమోదయ్యాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అధిక మోతాదులో మాదక ద్రవ్యాల్ని సేవించి పలువురు ప్రాణాలే కోల్పోతుండగా, మరికొందరు మత్తులో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు.
మాదక ద్రవ్యాల వల్ల జరిగిన దారుణాలివీ :
- హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున వృద్ధుడైన పారిశ్రామికవేత్తను ఆయన మనవడు మాదక ద్రవ్యాల ప్రభావంతోనే పదుల సంఖ్యలో కత్తిపోట్లు పొడిచి దారుణంగా హత్య చేశాడు. అతడు ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టడానికి కారణం మత్తు పదార్థాలు అని పోలీసులు గుర్తించారు.
- తెల్లాపూర్కు చెందిన 26 ఏళ్ల యువకుడు సుదీర్ఘకాలంగా మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే కుటుంబ కలహాలతో తల్లిని చంపేశాడు.
- చాంద్రాయణగుట్టలో ఇద్దరు యువకులు సిరంజీతో మత్తు పదార్థాలను తమ శరీరంలోకి ఇంజెక్ట్ చేసుకుని, ఆ మత్తులోనే ఆటోరిక్షాలో విగత జీవులయ్యారు.
- హైదరాబాద్కు చెందిన బీటెక్ విద్యార్థి ఉత్తరాది నగరంలోని ఐఐటీలో చదువుతూ భవనంపై నుంచి దూకి చనిపోయాడు. దీనికి కారణం మాదక ద్రవ్యాలే అని గుర్తించారు.
- హైదరాబాద్ బాలాపూర్కు చెందిన 17 ఏళ్ల విద్యార్థి కరిగించిన షెడ్యూల్-హెచ్ 1 డ్రగ్ను ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
- కూకట్పల్లిలో రోడ్డుపై మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో న్యూసెన్స్ చేస్తున్న యువకులను వెంకటరమణ అనే వ్యక్తి ప్రశ్నించినందుకు ఆయనను కొట్టి చంపారు. కామారెడ్డిలో ఐదుగురు యువకులు మరో యువకుడిపై దాడి చేస్తే, ఆసుపత్రి పాలై 20 రోజుల చికిత్స అనంతరం బాధితుడు కన్నుమూశాడు.
- రాజేంద్రనగర్లో 26 ఏళ్ల మొబైల్ టెక్నీషియన్తో పాటు మరో యువకుడు తమ ఫ్లాట్లో అధిక మోతాదులో మాదక ద్రవ్యాలు సేవించారు. టెక్నీషియన్ చనిపోగా, అతడి స్నేహితుడు ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు.
- తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో డిప్రెషన్కు గురై మత్తు మహమ్మారికి బానిసైన తెలుగు సినీ నిర్మాత ఒకరు గోవాలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
ఆఘాత్ 3.0 పోలీసుల ఆపరేషన్ : ఈ రోజుల్లో యువత మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో మునిగిపోతున్నారు. పార్టీల పేరుతో అందరూ డ్రగ్స్ ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. అలాగే ఆ మత్తులో వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారన్న విచక్షణ కూడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో దిల్లీలో ఆపరేషన్ ఆఘాత్ 3.0 పేరిట పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా నేరస్థులపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎక్సైజ్, మత్తు పదార్థాల నియంత్రణ చట్టం, జూద నిరోధక చట్టం కింద 285 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
