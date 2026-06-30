అమెరికా వరదల్లో తెలుగు యువకుడు మృతి - కారు సమీపంలోనే వెంకటేశ్ మృతదేహం లభ్యం
అమెరికాలో వరదల్లో గల్లంతైన వెంకటేశ్ మృతదేహం లభ్యం - బురదలో కూరుకుపోయి ఉన్న వెంకటేశ్ను గుర్తించిన అమెరికా పోలీసులు - మృతదేహాన్నిస్వగ్రామానికి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వానికి కుటుంబ సభ్యుల వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 2:09 PM IST
Missing Telugu NRI Dead Body Found : ఉన్నత చదువులు, ఉజ్వల భవిష్యత్తే లక్ష్యంగా ఏటా వేలాది మంది భారతీయ యువత విదేశీ బాట పడుతున్నారు. సొంత ఊరిని, కన్నవారిని వదిలి బంగారు కలలతో విదేశాలకు పయనమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించి విజయ శిఖరాలను అధిరోహిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ప్రమాదాల బారిన పడి అర్ధాంతరంగా తనువు చాలిస్తున్నారు.
ఇటీవల అమెరికాలో సంభవించిన వరదల్లో గల్లంతైన బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మండలం దేవరపల్లికి చెందిన దొప్పలపూడి వెంకటేశ్ (32) మృతదేహం లభ్యమైంది. గత రెండు రోజులుగా వెంకటేశ్ ఆచూకీ కోసం సాగిన గాలింపు ఎట్టకేలకు విషాదాంతమైంది. అతడు తన కారుకు సమీపంలోనే బురదలో కూరుకుపోయి ఉన్నట్లు అక్కడి పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ మేరకు కుటుంబసభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. ఈ విషయాన్ని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
వరపల్లి గ్రామానికి చెందిన దొప్పలపూడి రాంబాబు, అనురాధ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడైన వెంకటేశ్ ఉన్నత చదువుల నిమిత్తం మూడేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడ ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అయితే వెంకటేశ్ కాన్సాస్ ప్రాంతంలో సంభవించిన వరదల్లో చిక్కుకున్నాడు. అతడు ప్రయాణించే కారు, బ్యాగు ఉన్నట్లుగా కుటుంబ సభ్యులకు ఆదివారం (28-06-2026) సమాచారం అందడంతో వారంతా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
కారుకు సమీపంలోనే మృతదేహాం: ఈ ఘటనపై సమాచారం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు వెంకటేశ్ ఆచూకీ కనుగొనేలా చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్రమంత్రులు కె. రామ్మోహన్నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి లోకేశ్కు లేఖలు రాశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి పోలీసులు చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో కారుకు సమీపంలో ఉన్న బురదలో కూరుకుపోయిన మృతదేహాన్ని వెలికితీయగా, అది వెంకటేశ్దిగా గుర్తించినట్లు కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు.
"మాది చిన్న రైతు కుటుంబం. ఎన్నో కష్టాలు పడి, అమెరికా పంపించి ఎంఎస్ చదివించాం. మా ఆశలన్నీ వారి మీదే పెట్టుకుని బతుకుతున్నాం. ఇంతలోనే ఇంత పెద్ద విషాదం జరుగుతుందని అసలు ఊహించలేదు. మున్ముందు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు". - శ్రీదేవి, బంధువు
"శనివారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. మాకు వెంకటేశ్ రూమ్మేట్లు ఫోన్ చేసి కనిపించడం లేదని చెప్పారు. కారు వరద నీటిలో మునిగిపోయి ఉందన్నారు." - దొప్పలపూడి రాంబాబు , మృతుని తండ్రి
స్వగ్రామంలో విషాదఛాయలు: మృతదేహాన్ని త్వరగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేలా ప్రభుత్వం సహకరించాలని వెంకటేశ్ కుటుంబసభ్యులు కోరుతున్నారు. చేతికి అందివచ్చిన కుమారుడు కన్నుమూశాడనే వార్తతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఈ ఘటనతో వెంకటేశ్ స్వగ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
అమెరికా వరదల్లో పర్చూరు యువకుడు గల్లంతు - మృతదేహం లభ్యం
సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో సిట్ దూకుడు - ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్ల కోసం గాలింపు