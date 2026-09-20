అశ్లీలంపై నిఘా నీడ - బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ డిలీట్ చేసినా దొరికిపోతారు!
చిన్నారుల అసభ్య వీడియోలు (చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ) చూస్తూ, ఇతరులకు పంపుతూ వికృతానందం పొందుతున్న వారిని అమెరికా సాంకేతికత ఇట్టే పసిగడుతోంది. చిక్కితే ఐటీ, పోక్సో చట్టం కింద నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం.
Published : September 20, 2026 at 10:29 AM IST
Spy On Our Browsing History : చేతిలో స్మార్ట్పోన్ ఉంది కదా గది తలుపులు మూసుకొని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చూస్తే ఎవరికి తెలుస్తుందిలే అనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని చెరిపేస్తే ఆధారాలు చెరిగిపోతాయని భావిస్తున్నారా? అయితే మీరు పొరబడినట్లే! నేటి ఆధునిక కాలంలో సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందిన క్రమంలో ప్రపంచంలో ఎవరూ చూడరు అనుకోవడం ఓ భ్రమ మాత్రమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మన ఫోన్లో మనం చూసే ప్రతి వెబ్సైట్, చేసే ప్రతి క్లిక్ అదృశ్య నిఘా నీడలోనే ఉంటోందని మీకు తెలుసా? ఆన్లైన్లో చిన్నారుల అసభ్యకర వీడియోలు (చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ) వీక్షిస్తూ, స్నేహితులకు, ఇతరులకూ షేర్ చేస్తూ వికృతానందం పొందుతున్న వారిని ఏడు సముద్రాల అవతల ఉన్న అమెరికా సాంకేతికత ఇట్టే పసిగట్టేస్తోంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన జీడిమెట్లలోని వరుస కేసులు ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి. ఫోన్లో గుట్టుగా చూస్తే దొరకమనుకునే వారికి ఈ ఉదంతాలే ప్రత్యక్ష సాక్షాలుగా దర్శమిస్తున్నాయి.
ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే 3 కేసులు
ఈ సాంకేతిక నిఘా ఎంత పక్కాగా ఉందో చెప్పేందుకు జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదవుతున్న కేసులు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి. ఇటీవల గాజుల రామారానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాలురను లైంగికంగా వేధిస్తున్న వీడియోలను చూస్తూ, స్నేహితులకు షేర్ చేశాడు. ఈ వ్యవహారాన్ని అమెరికా నిఘా సంస్థ పసిగట్టింది. ఆ సంస్థలు ఇచ్చిన సమాచారంతో జీడిమెట్ల పోలీసులు ఆ వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే ఈ ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే ఇటీవల 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే పట్టుబడిన వారిలో ఓ మహిళ కూడా ఉన్నారు.
చూసినా, పంపినా జైలుకే
చిన్నారుల అశ్లీల కంటెంట్ను రూపొందించడం ఎంత నేరమో, దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని, వీడియోలను ఇంటర్నెట్లో చూడటం, వెతకడం, డౌన్లోడ్ చేయడం, పొరపాటున ఇతరులకు షేర్ చేయడం కూడా క్షమించరాని నేరాలే. ఏదో ఒక్కసారి చూశాను ఎవరికి తెలుస్తుందిలే అనుకుంటే పొరపాటే. అశ్లీల వీడియోలు, చిత్రాలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జల్లెడ పెట్టేందుకు సైబర్ పోలీసులతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలూ నిరంతరాయంగా నిఘా పెడుతున్నాయి. ఈ ఉచ్చులో చిక్కితే ఐటీ చట్టంతో పాటు, పోక్సో చట్టం కింద నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశముంది.
నిఘా సంస్థలు ఇలా గుర్తిస్తాయి
చిన్నారుల అసభ్యకర వీడియోలను వీక్షిస్తే సంబంధింత వ్యక్తులు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో తెలుసుకొనేందుకు నిఘా సంస్థలు ప్రయత్నిస్తాయి. అంటే మనం ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తే ల్యాప్టాప్, స్మార్ట్ఫోన్లకు ఓ ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమెటిక్గా ఏర్పడుతుంది. యాప్ లేదా ఆ వెబ్సైట్లలో ఉన్నప్పుడు ఆ సంస్థలు తొలుత ఐపీ అడ్రస్నే గుర్తిస్తాయి. ఆ తరువాత ఇంటర్నెట్ సర్వీసు ప్రొవైడర్, ఇలా సాంకేతికత ఆధారాలను నిర్ధారించుకొని ఫోన్ నంబర్ గుర్తించి, చిరునామా తెలుసుకుని ఇంటి వరకు చేరుతాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
- టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ లాంటి గ్రూపుల్లో అపరిచితులు ఎవరైనా అసభ్యకరమైన వీడియోలు పంపితే వెంటనే ఆ గ్రూప్ నుంచి బయటకు రావాలి. ఆ నంబరును రిపోర్ట్ చేయాలి.
- సామాజిక మాధ్యమాలు, వెబ్సైట్స్లో చిన్నారుల అశ్లీల కంటెంట్ ఉంటే తొలగించాలి.
- అసభ్య వీడియోలు చూసినా, ఇతరులకు షేర్ చేసినా, హిస్టరీ డిలీట్ చేసినప్పటికీ నిఘా వర్గాలు గుర్తిస్తాయి. తగిన శిక్ష వేస్తాయి.
- డిజిటల్ ప్రపంచంలో మనం ఏం చేసినా నిఘా నీడలోనే ఉంటామన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మెలగాలి.
- పిల్లల చేతికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చిన సందర్భాల్లో వారు ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చూస్తున్నారు? అనే విషయంపై తల్లిదండ్రులు కన్నేసి ఉంచాలి.
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