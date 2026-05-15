చిలుకూరు బాలజీ ఆలయంపై అమెరికా సెనెటర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

చిలుకూరు బాలజీ ఆలయంపై అమెరికా సెనెటర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - చిలుకూరి బాలజీ ఆలయం వీసాల దేవాలయం అంటూ వ్యాఖ్య - హెచ్​1 బీ వీసా మాటున అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు కొల్లగొడుతున్నారంటూ ఆరోపణ

Published : May 15, 2026 at 10:41 PM IST

US Senator on Chilkoor Temple : హెచ్​1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్‌పై విమర్శలు చేస్తూ హైదరాబాద్‌లోని చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయంపై అమెరికా సెనేటర్‌ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీసా మాఫియా నడుస్తోందని, వారికి హైదరాబాద్‌లో ఒక వీసాల దేవాలయం ఉందంటూ చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయాన్ని ఉద్దేశించి రిపబ్లికన్‌ సెనేటర్‌ ఎరిక్‌ ష్మిట్‌ అభ్యంతకర వ్యాఖ్యాలు చేశారు. అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు రాకుండా హెచ్​1బీ వీసాల మాటున అమెరికాలోని ఉద్యోగాలను భారతీయులు కొల్లగొడుతున్నారని ఎక్స్‌లో విమర్శలు చేశారు. ఈ మేరకు చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం చిత్రాన్నీ తన పోస్టులో పెట్టారు. అమెరికా ఉపాధి ఆధారిత వీసాల వ్యవస్థపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇది స్థానిక వేతన వ్యవస్థలను ఒత్తిడికి గురిచేస్తూ అంతర్జాతీయ కార్టెల్‌ను సృష్టిస్తోందని, అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగిస్తోందని ఆరోపించారు. హెచ్​1బీ, ఎల్​1, ఎఫ్​1, OPTలు అమెరికన్లను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని ష్మిట్‌ అక్కసు వెళ్లగక్కారు.

చిలుకూరి ఆలయంపై అమెరికా సెనెటర్ వ్యాఖ్యలు : అమెరికా ఉపాధి ఆధారిత వీసాల వ్యవస్థపై సెనెటర్ ఎరిక్​ ష్మిట్ ధ్వజమెత్తారు. ఇది స్థానిక వేతన వ్యవస్థలను ఒత్తిడికి గురిచేస్తూ అంతర్జాతీయ కార్టెల్‌ను సృష్టిస్తోందని, అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ వీసా కార్టెల్‌కు ఒక వీసాల దేవాలయం ఉందని ష్మిట్ ఆరోపించారు. వేల మంది ఈ ఆలయం చుట్టూ తిరుగుతుంటారని, అమెరికా వర్క్‌ వీసాలు లభించేలా పాస్‌పోర్టులకు ఆశీర్వాదం తీసుకుంటుంటారని అని ఎరిక్​ ష్మిట్‌ వ్యాఖ్యానించారు. చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయం ఫోటోను తన పోస్టులో ఆయన ఉంచారు. ఇదే వీసాల దేవాలయమని, భారతీయులతోపాటు వీసా కార్టెల్‌ అమెరికా వీసాల కోసం ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తుంటారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు బిలియన్ల డాలర్ల డబ్బు కృత్రిమ మేధ శిక్షణ కోసం భారత్‌కు వెళ్తోందని, దీనికి అమెరికా సబ్సిడీలు ఇస్తోందని ఎరిక్ మండిపడ్డారు.

భారతీయ విద్యార్థులపై అక్కసు వెళ్లగక్కిన ష్మిట్ : మరో ట్వీట్‌లో భారతీయ విద్యార్థులపై ఎరిక్ ష్మిట్‌ తన అక్కసు వెళ్లగక్కారు. విదేశీ విద్యార్థుల్లో సగం మంది ఇండియన్సేనని, వారు ట్యాక్స్ చెల్లింపుదారుల నిధులతో రాయితీ వర్క్‌ పర్మిట్లను పొందుతున్నారని అతడు ఆరోపించారు. వారు చదువు పూర్తయ్యాక హెచ్‌1బీ పొందుతారన్నారు. ఆ తర్వాత గ్రీన్‌కార్డు సాధిస్తారని ష్మట్ తన ట్వీట్​లో పేర్కొన్నారు. తక్కువ వేతనాలతో పనిచేసే వీరితో అప్పులతో సతమతమయ్యే అమెరికన్‌ గ్రాడ్యుయేట్లు పోటీపడాల్సి వస్తోందని అతడు వ్యాఖ్యానించారు. వీసా కార్టెల్‌ పని అంతటితో ముగిసిపోదని, మౌఖిక పరీక్షలో అడిగే రహస్య ప్రశ్నలను వారు వీసా దరఖాస్తుదారులతో పంచుకుంటారని ఆయన విమర్శించారు. ఈ రూట్​లో భారతీయులు ఉద్యోగాలను సాధిస్తుండటంతో పెద్ద దిగ్గజ కంపెనీలు అమెరికన్లకు దారులు మూసేస్తున్నాయని, ప్రతిభ స్థానాన్ని జాతి పక్షపాతం ఆక్రమిస్తోందని ఎరిక్ ఆరోపించారు.

