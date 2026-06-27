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ఇలాంటి గౌరవం అందుకున్న తొలి అధ్యక్షుడిని నేనే - థాంక్యూ తెలంగాణ : డొనాల్డ్​ ట్రంప్​

హైదరాబాద్‌లో రహదారికి 'డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌' పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్‌ - అలాంటి గౌరవం దక్కిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడు తానేనని తెలిపిన అధ్యక్షుడు - సోషల్ ​మీడియాలో పోస్టు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

DONALD TRUMP ON TRUMP STREET IN HYD
DONALD TRUMP ON TRUMP STREET IN HYD (Associate Press)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 10:11 AM IST

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Updated : June 27, 2026 at 10:20 AM IST

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Trump Thanks India For Naming Road In Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని అమెరికన్‌ కాన్సులేట్‌ కార్యాలయం పక్కన ఉన్న రహదారికి తన పేరు పెట్టడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ స్పందించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించిన ఫొటోను ఆయన తన పోస్ట్​లో పంచుకున్నారు. తన పేరుతో రోడ్డుకు నామకరణం చేయడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ట్రంప్ కృతజ్ఞతలను తెలిపారు. ఈ విధంగా గౌరవాన్ని అందుకున్న తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడిని తానేనని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

DONALD TRUMP ON TRUMP STREET IN HYD
ట్రంప్ షేర్ చేసిన ఫొటో ఇదే (EENADU)

ఆ రోడ్​కు ట్రంప్​ అవెన్యూగా నామకరణం : అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 23న హైదరాబాద్‌ నగరంలో విందు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని అమెరికా కాన్సులేట్‌ పక్కన ఉన్న రోడ్డుకు ‘డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అవెన్యూ’గా నామకరణం చేస్తూ రూపొందించిన ప్రత్యేక ఫలకాన్ని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌తో కలిసి ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆవిష్కరించారు. అమెరికా టెక్‌ కంపెనీలు అయిన మైక్రోసాఫ్ట్‌, గూగుల్‌, అమెజాన్‌లు ఈ రోడ్డుకు సమపంలోనే ఉన్నాయి. తెలంగాణ, యూఎస్​ మధ్య వాణిజ్య, వ్యాపార, పెట్టుబడి సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

Last Updated : June 27, 2026 at 10:20 AM IST

TAGGED:

DONALD TRUMP ON TRUMP STREET IN HYD
DONALD TRUMP AVENUE IN HYD
ఇండియాకు థాంక్స్​ చెప్పిన ట్రంప్
TRUMP TANKS INDIA FOR TRUMP STREET
DONALD TRUMP ON TRUMP STREET IN HYD

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