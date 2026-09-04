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భారత్ రొయ్యలపై 5.53% యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ - ఏపీ ఎగుమతిదారులపై రూ. 1000 కోట్ల భారం

ఆక్వా రంగంపై అమెరికా మరో పిడుగు - 2024-25 సంవత్సరానికి 5.53 శాతం చొప్పున యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీ - అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ అధికారంలోకి రాగానే సుంకాల మోత

ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిదారులకు భారీ షాక్
ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిదారులకు భారీ షాక్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 10:23 AM IST

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US Anti Dumping Duty On Indian Shrimp : ఆక్వా రంగంపై అమెరికా మరో పిడుగు వేసింది. 2024-25 సంవత్సరానికి 5.53 శాతం చొప్పున యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీ విధించింది. దీంతో ఎగుమతిదారులపై వెయ్యి కోట్ల మేర భారం పడనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ అధికారంలోకి రాగానే సుంకాల మోత ప్రారంభించారు. ప్రతీకార సుంకాల పేరుతో రొయ్యల ఎగుమతి వ్యాపారుల్ని బెంబేలెత్తించారు. తర్వాత దాని నుంచి తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినా ఇతర సుంకాలతో బాదేస్తున్నారు. 10 శాతం టారిఫ్, 5.77 శాతం కౌంటర్‌ వెయిలింగ్‌ డ్యూటీ రూపంలో చెల్లించాలి. 2024-25 ఏడాదికి వీటికి అదనంగా ఏడీడీ కింద 5.53 శాతం నిర్ణయించారు. అంటే మొత్తంగా 21.30 శాతం పన్నుల రూపంలో చెల్లించాల్సి వస్తోంది.

ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిదారులకు భారీ షాక్ (ETV Bharat)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వాటా అధికం : ఏడీడీ అంటే విదేశీ వస్తువుల దిగుమతులపై అమెరికా విధించే అదనపు పన్ను. అమెరికా మార్కెట్‌ విలువతో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారని భావించినప్పుడు దీన్ని విధిస్తారు. విదేశీ ఉత్పత్తుల పోటీ నుంచి దేశీయ పరిశ్రమలు దెబ్బతినకుండా విధించే రక్షణ పన్నుగా పేర్కొంటారు. భారతదేశం నుంచి దిగుమతి చేసుకునే రొయ్యలపై ఏడీడీ కింద 1.35 శాతం చొప్పున ఆరేళ్లు వసూలు చేశారు. 2023-24 సంవత్సరానికి ఏడీడీగా 3.76శాతం చొప్పున నిర్ణయించారు. అమెరికాకు ఎగుమతయ్యే రొయ్యల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వాటా అధికం. ఏటా సుమారు 19 వేల కోట్ల నుంచి 20 వేల కోట్లు ఉంటుంది. పెరిగిన సుంకం భారం సుమారు 550 కోట్లు వ్యాపారులు ఇటీవలే చెల్లించారు. 2024-25 సంవత్సరానికి 5.53శాతం ఏడీడీగా నిర్ణయించారు. అంటే వ్యాపారులపై సుమారు 1,000 కోట్ల భారం పడుతుంది. రెండు, మూడు నెలల్లో దీనికి సంబంధించి నోటీసులు అందే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఒక్క ఏడాదిలోనే 15 వందల 50 కోట్ల వరకు భారం భరించాల్సి వస్తోందని వ్యాపారులు లబోదిబోమంటున్నారు.

ఈక్వెడార్‌ నుంచి రొయ్యలు : ట్రంప్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక 2025 ఏప్రిల్‌ నుంచి కస్టమ్స్‌కు ఇచ్చే బ్యాంకు గ్యారంటీలు కూడా భారీగా పెంచారు. ఏపీ వ్యాపారులు ఇచ్చిన బ్యాంకు గ్యారంటీలే సుమారు 2 వేల కోట్ల వరకు ఉంటాయని అంచనా. రొయ్యల రవాణా ఖర్చులు కూడా సుమారు 100 శాతం పెరిగాయి. అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే రొయ్యలకు జూన్‌ వరకు కంటెయినర్‌కు 4 వేల 500 డాలర్ల వరకు చెల్లించగా జులై నుంచి 9 వేల డాలర్లకు పెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో ఈక్వెడార్‌ నుంచి అమెరికాకు అయ్యే రవాణా వ్యయం 2 వేల డాలర్లు మాత్రమేనని తెలిపారు. భారత్‌ నుంచి దిగుమతయ్యే రొయ్యల కంటే ఈక్వెడార్‌ నుంచి వచ్చేవాటికి అమెరికా తక్కువ పన్నులు విధిస్తోంది. దీనికితోడు ఈక్వెడార్‌లో ఉత్పత్తి వ్యయం మనకంటే 100 కౌంట్‌పై సుమారు 100 రూపాయల వరకు తక్కువగా ఉంది. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో గతంతో పోలిస్తే ఈక్వెడార్‌ నుంచి అక్కడికి రొయ్యల ఎగుమతులు భారీగా పెరిగాయి. ఆ దేశం అమెరికాకు ప్రధాన రొయ్యల సరఫరాదారుగా తయారైంది. భారత్‌ నుంచి ఆక్వా ఉత్పత్తులు కొంటే ఏ రోజు ఎంత సుంకం విధిస్తారో అనే భయం అక్కడి వ్యాపారుల్లో ఉందని కొందరు ఎగుమతిదారులు వివరించారు.

సీవీడీ రూపంలో 5.77 శాతం వసూలు : రొయ్యలపై అమెరికా భారత్‌, ఈక్వెడార్ నుంచి 10 శాతం టారిఫ్ వసూలు చేస్తోంది. భారత్‌పై 5.53 శాతం చొప్పున యాంటీ డంపింగ్‌ డ్యూటీ విధించగా ఈక్వెడార్‌ నుంచి ఏడీడీ వసూలు చేయడం లేదు. భారత్ నుంచి సీవీడీ రూపంలో 5.77 శాతం వసూలు చేస్తుండగా ఈక్వెడార్‌ నుంచి కేవలం 3.78 శాతం మాత్రమే వసూలు చేస్తోంది. మొత్తంగా భారత్ 21.30 శాతం పన్నుల రూపంలో చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈక్వెడార్‌ నుంచి కేవలం 13.78 శాతం మాత్రమే పన్నుల రూపంలో వసూలు చేస్తోంది.

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