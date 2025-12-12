Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించిన యూఎస్​ కాన్సుల్‌ జనరల్‌

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించిన యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ - ఫిల్మ్​సిటీలోని పర్యాటక ప్రదేశాల అందాలకు మంత్రముగ్ధులైన లారా విలియమ్స్ - ఈటీవీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించిన యూఎస్​ కాన్సుల్ జనరల్

US Consul General Laura Williams Visits Ramoji Film City
US Consul General Laura Williams Visits Ramoji Film City (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US Consul General Laura Williams Visits Ramoji Film City : యూఎస్​ కాన్సుల్‌ జనరల్‌ లారా విలియమ్స్‌ గురువారం ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించారు. తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను, మీడియా రంగంలో సహకారాన్ని మరింత పెంపొందించడానికి సంబంధించి రామోజీ గ్రూపు ఛైర్మన్‌-మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సీహెచ్‌.కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సీహెచ్‌.విజయేశ్వరిలతో ఆమె చర్చలు జరిపారు. అనంతరం రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించి, అక్కడి అందాలకు మంత్రముగ్ధురాలయ్యారు.

బాహుబలి సెట్​ను పరిశీలించిన లారా విలియమ్స్ : రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలోని బాహుబలి సెట్టింగ్​ను పరిశీలించి, చలన చిత్రాల నిర్మాణం గురించి లారా విలియమ్స్​ పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఫిల్మ్‌సిటీలోని పలు ఆకర్షణల్ని తిలకించిన అనంతరం మీడియా స్ట్రీట్‌కు వెళ్లారు. ఈటీవీ కార్యాలయంలో న్యూస్‌ రూమ్​ను, స్టూడియోలను సందర్శించి పరిశీలించారు. టీవీ ప్రసారాలు, సాంకేతిక వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. సంపాదకవర్గంలోని సీనియర్లతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ ఈటీవీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం అద్భుతమైన అనుభవమని తెలిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ సాంకేతికత, కళాత్మకత కట్టిపడేశాయని కొనియాడారు. తనకు ఇంతటి చక్కని ఆతిథ్యమిచ్చిన రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ, ఈటీవీలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

‘‘ఇది చాలా అద్భుతమైన అనుభవం. ఇక్కడి (రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ) సాంకేతికత, కళాత్మకత కట్టి పడేశాయి. నాకు ఇంతటి చక్కని ఆతిథ్యమిచ్చిన రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ, ఈటీవీలకు కృతజ్ఞతలు. రామోజీ రావు తీర్చిదిద్దిన ఈ ప్రాంతం ఎంతో ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. ఇక్కడ పని చేస్తున్న వారి అంకితభావం, వారిలో కనిపించిన ఆనందం నన్ను ఆకర్షించాయి. ఇదంతా ప్రత్యక్షంగా చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా విషయాల్లో భారత్‌ - అమెరికా సారూప్యతను పంచుకుంటాయి. అందులో పత్రికా స్వేచ్ఛ కూడా ఒకటి’’- లారా విలియమ్స్​, యూఎస్​ కాన్సుల్‌ జనరల్‌

ఆమె వెంట హైదరాబాద్‌లోని అమెరికా కాన్సుల్‌ జనరల్‌ కార్యాలయ ప్రజా వ్యవహారాల అధికారి అలెగ్జాండర్‌ మెక్‌ లారెన్, పబ్లిక్‌ డిప్లమసీ అధికారి అబ్దుల్‌ రెహ్మాన్‌ హబీబ్​లు ఉన్నారు.

భూతల స్వర్గంలో మిస్​ వరల్డ్​ బ్యూటీలు - ఫిల్మ్​సిటీ అందాలకు అందగత్తెలు ఫిదా

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీని సందర్శించిన యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్

TAGGED:

US CONSUL GENERAL VISITS RFC
US CONSUL GENERAL LAURA WILLIAMS
US CONSUL GENERAL VISIT FILM CITY
ఫిల్మ్​సిటీలో యూఎస్​ కాన్సూల్ జనరల్
US CONSUL GENERAL VISITS RFC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.