రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించిన యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించిన యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ - ఫిల్మ్సిటీలోని పర్యాటక ప్రదేశాల అందాలకు మంత్రముగ్ధులైన లారా విలియమ్స్ - ఈటీవీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించిన యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్
Published : December 12, 2025 at 10:11 AM IST
US Consul General Laura Williams Visits Ramoji Film City : యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ గురువారం ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించారు. తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను, మీడియా రంగంలో సహకారాన్ని మరింత పెంపొందించడానికి సంబంధించి రామోజీ గ్రూపు ఛైర్మన్-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్.కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్.విజయేశ్వరిలతో ఆమె చర్చలు జరిపారు. అనంతరం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించి, అక్కడి అందాలకు మంత్రముగ్ధురాలయ్యారు.
బాహుబలి సెట్ను పరిశీలించిన లారా విలియమ్స్ : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని బాహుబలి సెట్టింగ్ను పరిశీలించి, చలన చిత్రాల నిర్మాణం గురించి లారా విలియమ్స్ పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఫిల్మ్సిటీలోని పలు ఆకర్షణల్ని తిలకించిన అనంతరం మీడియా స్ట్రీట్కు వెళ్లారు. ఈటీవీ కార్యాలయంలో న్యూస్ రూమ్ను, స్టూడియోలను సందర్శించి పరిశీలించారు. టీవీ ప్రసారాలు, సాంకేతిక వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. సంపాదకవర్గంలోని సీనియర్లతో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ ఈటీవీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం అద్భుతమైన అనుభవమని తెలిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సాంకేతికత, కళాత్మకత కట్టిపడేశాయని కొనియాడారు. తనకు ఇంతటి చక్కని ఆతిథ్యమిచ్చిన రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, ఈటీవీలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
‘‘ఇది చాలా అద్భుతమైన అనుభవం. ఇక్కడి (రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ) సాంకేతికత, కళాత్మకత కట్టి పడేశాయి. నాకు ఇంతటి చక్కని ఆతిథ్యమిచ్చిన రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, ఈటీవీలకు కృతజ్ఞతలు. రామోజీ రావు తీర్చిదిద్దిన ఈ ప్రాంతం ఎంతో ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. ఇక్కడ పని చేస్తున్న వారి అంకితభావం, వారిలో కనిపించిన ఆనందం నన్ను ఆకర్షించాయి. ఇదంతా ప్రత్యక్షంగా చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా విషయాల్లో భారత్ - అమెరికా సారూప్యతను పంచుకుంటాయి. అందులో పత్రికా స్వేచ్ఛ కూడా ఒకటి’’- లారా విలియమ్స్, యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్
ఆమె వెంట హైదరాబాద్లోని అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ కార్యాలయ ప్రజా వ్యవహారాల అధికారి అలెగ్జాండర్ మెక్ లారెన్, పబ్లిక్ డిప్లమసీ అధికారి అబ్దుల్ రెహ్మాన్ హబీబ్లు ఉన్నారు.
