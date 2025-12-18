Telangana Panchayat Elections Results2025

రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - యూరియా కష్టాలకు చెక్! - ఎలాగంటే?

యాప్​ ద్వారా యూరియా బుకింగ్​కు ఏర్పాట్లు​ - అన్నదాతలకు తీరనున్న యూరియా కష్టాలు - ఈ నెల 20 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం

Mobile App For Urea Booking In Telangana
Mobile App For Urea Booking In Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 10:16 AM IST

3 Min Read
Mobile App For Urea Booking In Telangana : యూరియా కోసం ఎరువుల దుకాణాలు, సహకార సంఘాల చుట్టూ రైతన్నలు క్యూల్లో నిలబడి ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు తమ ఇంటి నుంచే యూరియాను బుక్‌ చేసుకునేవిధంగా ఓ ప్రత్యేక మొబైల్‌ యాప్‌ను ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు. ఈ విధానంతో యూరియా పంపిణీలో మరింత పారదర్శకత పెరగడంతో పాటు రైతులకు సమయం, శ్రమ రెండు ఆదా కానున్నాయని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. యాప్​ ద్వారా ఏవిధంగా యూరియా పంపిణీ చేస్తారు? ఏవిధంగా రైతుల వివరాలు నమోదు చేస్తారు అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ : గత వానాకాలంలో రైతులకు యూరియా సరిపడా లభ్యం కాకపోవడంతో పలుచోట్ల ఆందోళనలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు సరిపడా యూరియా లభించే విధంగా కొత్తగా బుకింగ్‌ విధానం తీసుకొచ్చింది. దీనిపై రాష్ట్రస్థాయిలో అధికారులకు శిక్షణ పూర్తికాగా, జిల్లాల వారీగా వ్యవసాయాధికారులతో డీలర్లకు యాప్‌పై అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రస్తుతం పత్తి పంటలను సాగు చేసిన అన్నదాతలు దాన్ని విక్రయించుకునేందుకు కపాస్‌ కిసాన్‌ యాప్‌లో స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకున్నట్లుగానే ఈ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని యూరియాను ముందస్తుగా ఆ యాప్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

విడతల వారీగా : రైతులకు యూరియాను ఓకేసారి కాకుండా పలు విడతల వారీగా సరఫరా చేయనున్నారు. ఐదు ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న రైతులు రెండు విడతల్లో ఐదు నుంచి 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న రైతన్నలకు మూడు విడతల్లో, 20 ఎకరాలకు మించిన భూమి ఉన్న రైతులు నాలుగు విడతల్లో యూరియాను బుక్‌ చేసుకొని తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

నమోదు ఇలా : సంబంధిత యాప్‌లో రైతు పట్టాదార్​ పాస్‌పుస్తకం నంబరును నమోదు చేయగానే లింక్‌ అయిన ఫోన్‌ నెంబర్‌కు ఓ ఓటీపీ(వన్​ టైమ్​ పాస్​వర్డ్​) వస్తోంది. ఆ ఓటీపీని నమోదు చేసిన వెంటనే రైతుకు చెందిన భూమి విస్తీర్ణం, సాగు చేసిన పంటకు అవసరమైనటువంటి యూరియా పరిమాణంలో బుకింగ్‌ ఆధారంగా అధీకృత రిటైలర్లు లేదా సహకార సంఘాల ద్వారా యూరియాను కొనుగోలు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. బుకింగ్‌ చేసుకున్న యూరియా కేవలం 48 గంటలు(రెండు రోజులు) మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ గడువు తేదీలోగా యూరియా తీసుకోనట్లయితే అది తిరిగి స్టాక్‌లోకి వెళ్తుంది.

"రైతులకు అవసరమైన యూరియా అందించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సరికొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రతి ఒక్క రైతూ ఈ సరికొత్త విధానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మొబైల్ యాప్‌ ద్వారా యూరియా నిల్వలు, పంపిణీపై నిరంతర పర్యవేక్షణ అనేది సాధ్యమవుతుంది. యూరియా అక్రమ రవాణా(పక్కదారి పట్టడం), దారి మళ్లింపులకు సమర్థంగా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది" - అంబికా సోని, జిల్లా వ్యవసాయాధికారిణి, జనగామ

రైతుల సమయం ఆదా : ఈ యాప్​ ద్వారా యూరియా పంపిణీ వల్ల రైతులకు సమయం ఆదాతో పాటు యూరియా, ఇతర ఎరువుల పంపిణీని సరళతరం చేసేందుకు ఈ విధానం తీసుకువచ్చినట్లుగా కొద్ది రోజుల క్రితం మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వివరించారు. దీనిద్వారా ఎరువులు పక్కదారి పట్టకుండా, పంట పండించే అన్నదాతలకు మాత్రమే అందుతాయని చెప్పారు. యాప్​ వినియోగంపై అన్నదాతలకు సమస్యలు ఉంటే సంబంధిత వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని(ఏఈవో)ను సంప్రదించవచ్చని వివరించారు. అధికారులందరూ యాప్​ గురించి రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలని ఆయన కోరారు.

