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యూరియా యాప్​తో రైతుల కష్టాలు - బుకింగ్​ అయ్యేలోపు అయిపోతున్నాయంటూ ఆవేదన

పక్కదారి పడుతున్న యూరియా - ప్రభుత్వం యాప్‌ తెచ్చినా ఆగని సోసైటీ, డీలర్ల మాయజాలం - ప్రైవేటు డీలర్ల వద్ద యూరియా బస్తాలు ఉన్నా యాప్‌లో చూపని వైనం

Farmers Facing Urea Problems
Farmers Facing Urea Problems (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 10:29 AM IST

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Farmers Facing Urea Problems : ఓవైపు యూరియా కోసం రైతులు ఇబ్బందులు పడుతుంటే మరోవైపు అన్నదాతలకు అందాల్సిన ఎరువులు పక్కదారి పడుతున్నాయి. యూరియా పంపిణీకి ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకుంటున్నా డీలర్లు, సోసైటీల మాయాజాలం ఆగడం లేదు. తమకు రావాల్సిన ఎరువుల బస్తాలు మాయమవుతున్నాయని కర్షకులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా యూరియా పంపిణీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

యాప్‌ తెచ్చినా ఆగని సోసైటీ, డీలర్ల మాయజాలం : ఎరువుల పంపిణీ పారదర్శకంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక యాప్ తీసుకొచ్చింది. యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకున్న రైతులకు ఎరువులు అందిస్తున్నారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం యూరియా సరఫరా సక్రమంగా జరగడంలేదు. కామారెడ్డి జిల్లాలో సొసైటీలు, ప్రైవేటు డీలర్లు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి. సహకార సంఘాల్లోనూ యూరియా పక్కదారి పట్టడం అధికారుల డొల్లతనాన్ని బయటపెడుతోంది. బుకింగ్ యాప్‌తో సంబంధం లేకుండా బస్తాలు మాయం అవుతుండడంపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

యూరియా బస్తాలను యాప్​లో చూపించని ప్రైవేట్ డీలర్లు : ఎరువుల యాప్‌లో భూమి వివరాలు నమోదైన రైతులు యూరియా బుక్ చేసుకుంటున్నారు. బుక్ చేసుకున్న యూరియా 48 గంటల్లోపు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. బుక్ చేసిన వెంటనే డీలర్లు, సొసైటీల దగ్గరికి వెళ్తే స్టాక్ లేదనే సమాధానం వినిపిస్తోంది. జుక్కల్ ప్రాంతంలోని ఓ ఎరువుల డీలర్ దగ్గర వందలాది యూరియా బస్తాలు ఉన్నా యాప్‌లో మాత్రం లేనట్లు చూపిస్తోంది. మాచారెడ్డి సొసైటీలో 103 యూరియా బస్తాలు మాయం కావడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్న రైతులు బస్తాల కోసం సొసైటీకి వెళ్లగా స్టాక్ లేదని నిర్వాహకులు చెప్పడం వివాదానికి దారి తీసింది. సొసైటీకి వచ్చిన యూరియా బస్తాలు తెల్లావారేలోగా మాయమవుతున్నాయని రైతులు మండిపడుతున్నారు.

అడ్డదారిన 103 బస్తాలు ఇచ్చేసిన సోసైటీ ప్రతినిధులు : ఎరువుల యాప్‌పై అవగాహన లేని రైతులు నరకం చూస్తున్నారు. సొసైటీ అధికారుల తప్పిదాలు, ప్రైవేటు డీలర్ల మాయాజాలంతో వారి ఇబ్బందులు రెట్టింపయ్యాయి. యాప్‌ను ఎత్తివేసి యూరియా పంపిణీ చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ అధికారులు మాత్రం ఫర్టిలైజర్‌ యాప్‌ ద్వారా పారదర్శకంగా ఎరువుల పంపిణీ జరుగుతోందని చెబుతున్నారు. మాచారెడ్డి సొసైటీలో యూరియా యాప్‌తో సంబంధం లేకుండా 103 బస్తాలు వేరేవారికి ఇవ్వడం వాస్తవమేనని వెల్లడించారు. అవగాహన రాహిత్యంతో విధులు నిర్వహించిన సిబ్బందికి సస్పెండ్‌ నోటీసులు జారీచేసినట్లు తెలిపారు. యూరియా పక్కదారి పట్టకుండా సకాలంలో అందరికి అందించాలని రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

103 యూరియా బస్తాలను దగ్గర్లో ఉన్నవారికి అమ్మినట్లు గుర్తించడం జరిగింది. బుకింగ్ చేసుకున్న రైతులకు 70 బస్తాలను పంపిణీ చేశాం. నాన్ బుకింగ్​ కింద వెళ్లిపోయిన 103 యూరియా బస్తాల వివరాలు సరిగ్గా నమోదు కాలేవు. ఎవరైతే తీసుకున్నారో వారి నుంచి రికవరీ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. పర్మినెంట్ జాబ్ సేల్స్​ ఉమెన్​ సస్పెండ్ చేయాలని రికమండ్​ చేయడం జరిగింది - మోహన్‌రెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి

యూరియా యాప్​ బుకింగ్​ మరింత సులభతరం - రైతుల కష్టాలు తీరినట్లేనా!

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TAGGED:

UREA SHORTAGE IN TELANGNA
UREA SIDETRACK
రైతులకు యూరియా కొరత
UREA PROBLEMS
FARMERS FACING UREA PROBLEMS

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