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'వన విహారం, జల వినోదం' హైదరాబాద్​లోనే - రాజధానిలో త్వరలో పట్టణ ప్రకృతి వనం

హైదరాబాద్​లో నూతన పట్టణ ప్రకృతి వనం ఏర్పాటు - నాలుగైదు నెలల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారుల యోచన - రాజధానిలో అడవులు పెంచాలనే లక్ష్యంతో భాగంగా ప్రణాళికలు

Hyderabad Urban Nature Park
Hyderabad Urban Nature Park (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 3:35 PM IST

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Hyderabad Urban Nature Park : హైదరాబాద్ శివారులో నూతనంగా 'పట్టణ ప్రకృతి వనం' ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ అటవీ వనాన్ని శంషాబాద్ విమానాశ్రయం పరిసర ప్రాంతాల్లో 280 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. నెమళ్లు, కుందేళ్లు, జింకలు, అడవి పిల్లులు, రకరకాల పక్షులు ఈ వనంలోకి రానున్నాయి. పర్యాటకులు సేదతీరడం కోసం పచ్చిక బయళ్లు, చెరువులను నిర్మించనున్నారు. నాలుగైదు నెలల్లో ప్రకృతి వనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు కార్యాచరణను రూపొందించారు.

ఇక్కడ మెట్ల బావులు, ఊట చెరువులు : రాజధానిలో అందమైన అడవిలోకి అడుగుపెట్టినట్లు వాతావరణాన్ని సృష్టించనున్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న మెట్లబావిని ఆధునీకరించారు. ఊట చెరువులను నిర్మించనున్నారు. గతంలో అక్కడ పెద్ద చెరువు ఉండేది. అది రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఎండిపోవడం వల్ల చెరువును పునరుద్ధరించనున్నారు. ప్రకృతి ప్రియులు ఎవరైతే ప్రతిరోజు వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవాలనుకుంటారో వారికోసం ప్రత్యేక గదులు నిర్మించనున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చిన సందర్శకులకు సాయంత్రం వరకూ ఉండడానికి తాత్కాలిక గదులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

తెలంగాణకు ఆ రెండు ప్రాంతాలే ఊపిరితిత్తులు : అడవులు పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పాటును అందిస్తాయి. వన్యప్రాణులకైతే అడవే ఆధారం. అలాంటిది రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణంలో భారీగా అసమానతలు కనిపిస్తున్నాయి. ములుగు జిల్లా అడుగడుగునా పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది. కొత్తగూడెంలో భారీ విస్తీర్ణంలో అటవీ ప్రాంతం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండు జిల్లాలే 'తెలంగాణకు ఊపిరితిత్తులు' గా మారాయి. కానీ గద్వాల, కరీంనగర్, హైదరాబాద్​ వంటి జిల్లాల్లో మాత్రం పచ్చదనం కోసం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది.

"హైదరాబాద్ నగరం కాంక్రీట్ జంగల్​గా మారుతున్న నేపథ్యంలో శివారు ప్రాంతాల్లో అడవులు పెంచాలని దశాబ్దాల క్రితమే అధికారులు నిర్ణయించారు. సాహెబ్​నగర్ అటవీ డివిజన్ పరిధిలో 280 ఎకరాలను అప్పట్లోనే రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్​ అటవీశాఖకు కేటాయించారు. ఆ భూముల్లో పలు కార్యక్రమాల సందర్భంగా మొక్కలు నాటారు. శంషాబాద్​లో విమానాశ్రయం వస్తుందన్న సమాచారంతో కొందరు అటవీ భూములను ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నించారు. 2010లో రక్షిత అటవీ ప్రాంతంగా మార్చాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నాటి నుంచి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టగా ఇటీవలే రక్షిత అటవీ ప్రాంతంగా ప్రభుత్వం నుంచి గుర్తింపు లభించింది" - జె. ప్రభాకర్, మంఖాల్ ఫారెస్ట్​ రేంజ్​ అధికారి

రాష్ట్రం భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అటవీ ప్రాంతం 24.05 ఉందని అటవీశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన తాజా నివేదికలో తెలిపింది. భూభాగం అటవీ ప్రాంతంలో 71.82 శాతం విస్తీర్ణంలో ములుగు జిల్లా ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 60.95 శాతం అడవులు ఉన్నాయి. నది పరీవాహక ప్రాంతంలో, రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణం అధికంగా ఉన్న భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నాగర్​ కర్నూల్ జిల్లాలు గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోనివే.

హైదరాబాద్​లో అడవుల పరిస్థితి ఇలా : హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఆధునిక జీవన విధానం, జనాభా పెరుగుదల, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల ఎక్కువగా అడవులు క్షీణించిపోతున్నాయి. వాటిని పూర్తిగా లేకుండా చేస్తున్నారు. రాజధాని హైదరాబాద్​ భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో కేవలం 0.08 శాతం మాత్రమే అటవీ ప్రాంతంగా ఉంది. రాష్ట్రం మొత్తం భౌగోళిక విస్తీర్ణం 1,12,122 చ.కి.మీ. ఉంది. ఇందులో అటవీ ప్రాంతం 27,688 చ.కి.మీ. ఉంది. అటవీ విస్తీర్ణం అత్యధికంగా ఉన్న జిల్లా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 4,311.38 చ.కి.మీ ఉంటుంది. అత్యల్పంగా ఉన్న జిల్లా హైదరాబాద్​ 1.45 చ.కి.మీ. ఉంది. అయితే హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో అడవుల విస్తీర్ణాన్ని పెంచాలంటే పట్టణ ప్రకృతి వనాలను నిర్మించాలి.

"తెలంగాణకు ఊపిరితిత్తులు ఈ రెండు జిల్లాలే" - ఈ జిల్లాలో ఒక శాతమూ అడవుల్లేవ్​!

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