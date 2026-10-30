ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముగిసిన ప్రచారం - నవంబర్ 1న పోలింగ్
Urban Local Body Election Campaign Ended : రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రచారం ముగిసింది. నవంబర్ 1న మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:24 PM IST
రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రచారం ముగిసింది. నవంబర్ 1న మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 3న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు విడదల చేస్తారు. ఇప్పటికే 17 పురపాలక ఛైర్పర్సన్లు కూటమి ఏకగ్రీవం చేసుకుంది. ఛైర్పర్సన్లలో టీడీపీ-15, జనసేన, బీజేపీ ఒక్కోచోట ఏకగ్రీవం చేసుకున్నాయి. కడప జిల్లాలో కూటమి ఖాతాలోకి ఆరు పట్టణ స్థానిక సంస్థలు చేరాయి. మొత్తం వార్డుల్లో 21శాతంపైగా, డివిజన్లలో 12శాతంపైగా ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. అలాగే 13 కార్పొరేషన్లలోని మొత్తం 922 డివిజన్లలో 118 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై సమీక్ష : మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎస్ఈసీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగే జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీసు కమిషనర్లతో ఎస్ఈసీ సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షలో శాంతిభద్రతల ఐజీ రాజకుమారి, ఎన్నికల సంఘం అధికారులు పాల్గొన్నారు. అధికారులకు ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా దిశానిర్దేశం చేశారు. వెబ్ కాస్టింగ్, పోలింగ్ కేంద్రాలకు సిబ్బంది, సామగ్రి తరలింపుపై స్పష్టత ఇచ్చారు.