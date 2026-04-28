నగరంలో రాత్రి వేళ నిద్ర గగనం - అర్బన్హీట్ ఐలాండ్ ప్రభావమే కారణమా?
రాత్రివేళ అర్బన్హీట్ ఐలాండ్ ప్రభావమే కారణం - పగటిపూట పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం - సాధారణం కంటే 1 నుంచి 3.3 డిగ్రీలు అధికం
Published : April 28, 2026 at 2:18 PM IST
Urban Heat Island Effect at Night : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడంతో పగటి పూటే కాకుండా రాత్రిళ్లు దీని ప్రభావం చూపుతోంది. నగరవాసుల్ని వేడిరాత్రులు నిద్రకు దూరం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు చీకటి పడితే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గేవి. కానీ ఇప్పుడు తగ్గకపోగా క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. సాధారణం కంటే 1 నుంచి 3.3 డిగ్రీల వరకు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఆ వేడికి ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ ఉక్కపోతతో నిద్రపట్టక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అసలు ఎందుకిలా అవుతుదంటే :
- పెరిగిన కాంక్రీట్ కట్టడాలు, రహదారులు, భవనాలు పగటిపూట సూర్యరశ్మిని పీల్చుకుని, వేడిని తిరిగి వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తాయి. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు వేడి ద్వీపంలా మారిపోతున్నాయి. దీన్నే అర్బన్ హాట్ ఐలాండ్ ప్రభావం అంటున్నారు.
- అంతేకాదు నగరంలో తారు రోడ్లు, కాంక్రీట్ భవనాలు పగటివేళల్లో వేడిని గ్రహించి రాత్రిపూట నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. కాంక్రీట్ జంగిల్గా మారిన నగరం, ఆకాశహర్మ్యాలు గాలి ప్రవాహానికి అడ్డుపడుతున్నాయి. దీంతో వేడి గాలి నగరం లోపలే ఉండిపోతుంది. వేడిని నేలకు దగ్గల్లోనే బంధిస్తున్నారు.
- సాధారణంగా పగటిపూట వేడి, సాయంత్రం తర్వాత వాతావరణంలోకి వెళ్లిపోవాలి. కానీ అలా వెళ్లకుండా గ్రీన్హౌస్ వాయువులు అడ్డుపడుతున్నాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు వాహనాలు, పరిశ్రమలు, ఏసీల నుంచి వచ్చే వేడిగాలి ఉష్ణోగ్రతలను మరింత పెంచుతున్నాయి.
- రాత్రి పూట ఎక్కువగా ఏసీలు వాడుతున్నారు. ఇవి వేడిని వాతావరణంలోకి వదులుతున్నాయి.
- చెట్టు ఉంటే నీడను ఇవ్వడమే కాదు, గాలిని చల్లబరుస్తాయి. అభివృద్ధి పేరుతో, నివాసాల కోసం చెట్టు కొట్టేయడంతో చల్లబరిచే పరిస్థితులు తగ్గిపోతున్నాయి.
గత కొన్నేళ్లుగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : నగరంలో అర్బన్ హాట్ ఐలాండ్ ప్రభావంతో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు 33 నుంచి 34 డిగ్రీలు వరకు ఉంటున్నాయి. తెల్లవారుజామున 28 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయేవి. ఇది అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా లేదు. శివార్లలో తక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ నిర్మాణాలున్న నగరంలో అధికంగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఏసీల వాడకం పెరగడం కూడా వేడిని మరింత పెంచుతున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి.
అర్బన్హాట్ ఐలాండ్ ప్రభావాలు :
- రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకపోవడం వల్ల ప్రజలకు నిద్రపట్టడం కష్టమవుతుంది. ఈ నిద్రలేమి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
- వేడి వల్ల ఏసీలు, ఫ్యాన్లు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల విద్యుత్ వినియోగం, బిల్లులు పెరుగుతాయి.
- వేసవిలో రాత్రివేళ వేడి తరంగాలు మరింత తీవ్రంగా మారి, వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి.
- నగరాల్లోని కాంక్రీట్ భవనాలు, రోడ్లు పగలు పీల్చుకున్న వేడిని రాత్రంతా బయటకు విడుదల చేయడం వల్ల ఈ ప్రభావం పెరుగుతుంది.
రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టకపోతే ఇలా చేయండి :
వేళలు పాటించండి : రాత్రిళ్లు నిత్యం ఒకే సమయానికి పడుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే జీవగడియారం దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. రోజుకో తీరు సమయానికి పడుకుంటే ఒకవేళ అప్పటికి నిద్రపట్టినా మెలకువ వస్తే మళ్లీ రమ్మన్నా నిద్ర రాదని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, నిద్ర వేళలు పాటించాలని తెలిపారు. ఒకవేళ అలవాటు లేకపోయిన అలవాటు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, వారాంతాల్లో కూడా ప్రతిరోజూ లాగే సమయంలో మేల్కొని నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని పలు ఆధ్యయనాలు పేర్కొన్నాయి.
ఒత్తిడి ఉందేమో! : ఉద్యోగినులను ఆఫీస్ వర్క్ ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉండే మాకేంటి? అని ఇంట్లో ఉండే గృహిణుల ఆలోచన ఇదే. కానీ ఒత్తిడికి ఎవరూ అతిథులు కాదంటున్నారు. భుజాలు బిగుసుకున్నట్లుగా అనిపించడం, ఏవేవో ఆలోచనలు చుట్టుముట్టడం, అస్తమానూ అసౌకర్యంగా ఉండటం ఇవన్నీ ఒత్తిడి సంకేతాలని చెబుతున్నారు.
