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నిప్పుల కొలిమిలా మారుతున్న హైదరాబాద్ - వేడికి కేంద్రాలుగా మారిన ఏడు ప్రాంతాలు

చెట్లు నరికిన తర్వాత నుంచి పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు - రానున్న రోజుల్లో వడగాలుల ప్రభావం అధికం - ఎండ తీవ్రత నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించాలంటున్న నిపుణులు

Urban Heat Island Effect Hyderabad
Urban Heat Island Effect Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 12:41 PM IST

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Urban Heat Island Effect Hyderabad : గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణాలలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదవడాన్ని 'అర్బన్​ హీట్ ఐలాండ్ ఎఫెక్ట్​' అంటారు. జనాభా పెరుగుదల, పట్టణీకరణ, చెట్ల సంఖ్య తగ్గిపోయి నీడ, సహజమైన శీతలీకరణ సదుపాయాల లభ్యతలో పరిమితుల ఏర్పడుతున్నాయి. దీంతో అర్బన్​ హీట్ ఐలాండ్ ఎఫెక్ట్​ను పెరుగుతోందని ఫ్రాంటియర్‌ ఇన్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ హెల్త్‌ జర్నల్ పేర్కొంది.

కాంక్రీట్ జంగిల్​గా నగరం : హైదరాబాద్​ నగరం రోజురోజుకు కాంట్రీట్​ జంగిల్​గా మారిపోతోంది. నిర్మాణాలు, రహదారులు కోసం సిమెంట్​ను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. దీనికితోడు అవసరమున్నా, లేకున్నా చెట్లని నరుకుతున్నారు. ఫలితంగా పచ్చదనం తగ్గి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. పగటిపూట వేడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుందని ఫ్రాంటియర్‌ ఇన్‌ ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ హెల్త్‌ జర్నల్ తెలిపింది. రానున్న రోజుల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఎక్కువగా కానుందని, దీనివల్ల ప్రజలు అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోక తప్పదని ఆ జర్నల్​ వెల్లడించింది.

దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు, వడగాలులు, మరణాల అధ్యయనంలో పది నగరాలను ఎంపిక చేశారు. ఇందులో హైదరాబాద్​ కూడా ఉంది. భాగ్యనగరాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని పలు జిల్లాలో హీట్​వేవ్​ కారణంగా మరణాలను అంచనా వేసినట్టు పరిశోధకులు అధ్యయనంలో పేర్కొన్నారు.

చెట్లు నరికివేయడం వల్ల ప్రమాదాలు : భానుడు ప్రతాపానికి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు రోజంతా తిప్పినా ఉపశమనం లభించడం లేదు. చెట్లను విచ్చలవిడిగా నరికివేయడమే ఈ పరిస్థితికి కారణమని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, ట్రీప్రొటెక్షన్​ కమిటీ చెబుతోంది. ఈ విషయాన్ని హైదరాబాద్​ అర్బన్ ల్యాబ్ సైతం ధ్రువీకరించింది. హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఏడు ప్రాంతాల్లో భూపరితల ఉష్ణోగ్రతలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఇవి అర్బన్​ హీట్​ ఐలాండ్స్​గా పేర్కొంది.

భూ ఉపగ్రహ గూగుల్​ ఎర్త్​లోని ఉష్ణోగ్రతలను విశ్లేషించగా బీఎన్​రెడ్డినగర్, పటాన్​చెరు, మన్సురాబాద్​, మైలార్​దేవ్​పల్లి, బండ్లగూడ, గచ్చిబౌలి, హయత్​నగర్ ప్రాంతాలు వేడిమికి కేంద్రంగా ఉన్నాయి. అహ్మదాబాద్​, చెన్నై, బెంగళూరు, దిల్లీ, కోల్​కతా, హైదరాబాద్, పుణె, ముంబాయి, వారణాసి, శిమ్లా నగరాల్లో పరిశీలన చేశారు.

చెట్లు లేక నిప్పుల కొలమిలా వేడి : చిన్న చిన్న కారణాలతో చెట్లని నరికివేయడం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. కొన్ని కొన్ని కాలనీల్లో చెట్లను నరికివేయకముందు ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు, నేలపై 34 డిగ్రీలు నమోదయ్యేవి. కానీ చెట్లు విచ్చలవిడిగా నరికిన తర్వాత గాలిలో 40 డిగ్రీలు, నేలపై 46 డిగ్రీలుగా వేడి ఉంది. ఈ ఎండ తీవ్రతను తగ్గించాలంటే వీలైనన్ని మొక్కలు నాటాలి. ట్రాన్స్​లొకేషన్​ ద్వారా మొక్కలు నాటాలి. చెట్ల నరికివేతపై అర్బన్​ ఫారెస్ట్రీ, అర్బన్ బయోడైవర్సిటీ విభాగాల నిఘా కూడా చాలా అవసరం. జపాన్​ లాంటి దేశాల్లో చెట్లను నరికివేస్తే భారీ జరిమానాలు విధిస్తారు. అందువల్ల అక్కడ ప్రజలు మొక్కలు, చెట్లు పూర్తిగా పెరిగే వరకు వాటి జోలికి వెళ్లరు. అలాంటి పద్ధతులను ఇక్కడ కూడా అమలు చేయాలి.

ఈ ఎండ తీవ్రత నుంచి బయటపడాలంటే ఇవి పాటించాల్సిందే :

  • శీతలపానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. మంచినీటిని తాగాలి.
  • కొబ్బరినీళ్లు, పండ్ల రసాలు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ, గ్లూకోజ్​ నీరు వంటివి తాగడం మేలు.
  • కారం, మసాలాలకు దూరంగా ఉండాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
  • చిన్నపిల్లలను చల్లని ప్రదేశాల్లో ఉంచేలా జాగ్రత్తపడాలి.
  • సాయంత్రంవేళలో మాత్రమే బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించండి.
  • కాటన్​ దుస్తులను ధరించాలి.
  • ఎండలో పనిచేసేవారు ఎక్కువగా నీరు తాగాలి. దీనివల్ల శరీరం హైడ్రేటెడ్​గా ఉంటుంది. నీడలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి.
  • అత్యవసర పరిస్థితులలో ఎండలో వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, క్యాప్ వాడాలి.
  • తినే ఆహారంలో ఎక్కువగా గ్యాప్​ తీసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంఛ్​, డిన్నర్​ల మధ్య ఎక్కువ సమయం ఉండవద్దని చెబుతున్నారు.

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హైదరాబాద్​లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
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