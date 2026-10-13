అమరావతిలో మరో కీలక అడుగు - క్వాంటమ్ వ్యాలీ ట్విన్ టవర్స్కు శంకుస్థాపన
Inauguration Of Twin Towers In Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ సిద్ధమైతే సుమారు 25 వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.ట్విన్ టవర్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:59 PM IST
Inauguration Of Twin Towers In Amaravati : అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ట్విన్ టవర్స్ నిర్మాణానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ శంకుస్థాపన చేశారు. అత్యాధునిక క్వాంటం టెక్నాలజీ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు ద్వారా రాజధాని ప్రాంతంలో సుమారు 25 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యం అని స్పష్టం చేశారు.
గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా మరో అడుగు : అమరావతిని గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా మార్చే దిశగా మరో భారీ అడుగు వేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలుకుతూ 'క్వాంటం వ్యాలీ' ప్రాజెక్టులో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో సుమారు 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న క్వాంటం వ్యాలీ 11 ఎకరాల స్థలంలో నిర్మించనున్న ఐకానిక్ ట్విన్ టవర్స్ పనులకు మంత్రి పి. నారాయణ మంగళవారం భూమిపూజ చేశారు. మొత్తం 37,48,847 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కలిగిన ఈ టవర్లను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించనున్నారు.
క్వాంటం వ్యాలీలో మొత్తం ఎనిమిది టవర్లను నిర్మించాలని తలపెట్టామని, అందులో భాగంగానే ఈ మొదటి రెండు టవర్ల నిర్మాణం ప్రారంభమైందని వివరించారు. రక్షణ, వైద్యం, బ్యాంకింగ్ రంగాలతో పాటు ప్రకృతి వైపరీత్యాల నష్ట నివారణలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
"అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని 'క్వాంటం వ్యాలీ' ప్రాజెక్ట్ కోసం 50 ఎకరాల భూమిని కేటాయించి, ఎనిమిది టవర్లను నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రణాళిక రూపొందించారు. అదే సమయంలో, క్వాంటం వ్యాలీ మిషన్ నిర్వహణ కోసం ఒక భవన నిర్మాణం విజయవంతంగా సాగుతోంది. ఇది పూర్తయ్యాక, అక్కడ మిషన్కు సంబంధించిన పరికరాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు. మొత్తం ఎనిమిది భవనాలకు సంబంధించిన నమూనాలు (డిజైన్లు) సిద్ధం చేశాం. వాటిలో రెండింటికి ఈ రోజు శంకుస్థాపన జరిగింది" - పి.నారాయణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి
ఎక్స్ ద్వారా తెలిపిన విషయం : గత నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల కొంత అంతరాయం కలిగింది. ప్రస్తుతం పనులు వేగవంతం అయ్యాయి. ప్రతి రెండు నెలలకు ఆరు అంతస్తుల చొప్పున నిర్మాణం పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తామని మంత్రి నారాయణ ఎక్స్ ద్వారా తెలిపారు. అసెంబ్లీ, హైకోర్టు పునాది పనులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధుల నివాసాల నిర్మాణాలు కూడా చివరి దశకు చేరాయని, నవంబర్ 11 తర్వాత వీటి ప్రారంభోత్సవాలు వరుసగా ఉంటాయని మంత్రి ప్రకటించారు.
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