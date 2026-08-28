శ్మశానం పక్కనే జగనన్న కాలనీ - ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు లబ్ధిదారుల నిరాకరణ
దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉరవకొండలోని జగనన్న కాలనీ లబ్ధిదారులు - శ్మశానం పక్కనే 162 మంది పట్టాలు పొందిన ప్రాంతంలో ఒకే ఇంటి నిర్మాణం - అధికారుల బెదిరింపులతో పునాదులు వేసుకున్న మరికొందరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 12:27 PM IST
Uravakonda Jagananna Colony Problems : కనుచూపు మేరలో ముళ్ల పొదలు! పక్కనే శ్మశానం! నడిచేందుకు దారిలేదు, తాగేందుకు చుక్కనీరు దొరకదు! ఇదేదో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా స్టోరీ అనుకుంటున్నారా! అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలోని జగనన్న కాలనీ పరిస్థితి. దీంతో ఇంటి స్థలాలు పొందిన వారంతా కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. ఫలితంగా ఏళ్లు గడుస్తున్నా కనీసం పునాదులు వేసుకోటానికి సైతం ముందుకు రావడంలేదు. అక్కడ ఒక్కరు మాత్రమే ఇళ్లు నిర్మించుకోగా వారికి కనీసం నీటి సౌకర్యం కల్పించలేకపోయారు.
జగనన్న కాలనీకి భూసేకరణలో భాగంగా సర్వేనెంబర్లు 278, 280 కి చెందిన 5.30 ఎకరాల భూమిని రూ.28 లక్షలకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అప్పట్లో ప్రభుత్వానికి విక్రయించారు. ఇందుకు అధికారులు సహకరించి వారికి పెద్ద ఎత్తున లబ్ధిచేకూర్చారనే అరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాక ప్రభుత్వ పరిహారాన్ని నాలుగురెట్లు అధికంగా భూ యజమానులు పొందినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇదే భూమిలో 233 మంది పేదలకు పట్టాలు ఇవ్వాలని జాబితా తయారు చేశారు. వీరిలో 162 మందికి పట్టాలిచ్చారు.
Jagananna Colonies Irregularities in AP : ఇళ్లు కట్టుకోవాలని అధికారులు తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చినా లబ్ధిదారులు ఆసక్తి చూపలేదు. పట్టాలు రద్దు చేస్తామని బెదిరించడంతో కొందరు పునాది వేసుకున్నారు. చౌడు భూమి కావడంతో అవి కాస్త కుంగిపోయాయి. తాము ఆ స్థలంలో ఇళ్లు కట్టుకోలేమని, వేరే చోట స్థలాలు ఇప్పించాలని అప్పట్లో వైఎస్సార్సీరీ నేతల చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోలేదని లబ్ధిదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"స్థలాల కోసం చాలా పోరాడుతున్నాం. శ్మశానంలో మాకు పట్టాలు ఇచ్చారు. ఇండ్లు కట్టుకునే ప్రాంతమే కాదు. ఊరికి దూరంగా ఉండటంతో పాటు సరైన వసతులు లేవు. కొందరు పునాదులు వేసినా పనులు ప్రారంభించలేదు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం." - లబ్ధిదారులు
మరోవైపు జగనన్న కాలనీలో స్థలాలు పొందిన లబ్ధిదారులు మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకోడానికి అవకాశం లేకుండా ఆధార్ నంబర్ చూపిస్తోంది. తాము ఇళ్లు కట్టుకోలేమని 162 మందిలో 133 మంది అధికారులకు చెప్పారు. మరో 29 మంది లబ్దిదారులు తాము ఇళ్లు కట్టుకుంటామని కాలనీకి నీటి సౌకర్యం కల్పించాలని అధికారుల చుట్టూ తిరుగినా స్పందించలేదు. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా ముళ్ల కంపలతో నిండిపోయింది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తమకు ఇచ్చిన స్థలాలను వెనక్కు తీసుకుని మరో చోట కేటాయించాలని వారు వేడుకుంటున్నారు.
అవినీతిలో వైఎస్సార్సీపీ కొత్తదారులు - కౌలుకు జగనన్న కాలనీలు