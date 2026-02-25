కోటి ఆశలతో పెళ్లి పీటలు ఎక్కిన జంట ప్రయాణం 14 నెలలకే ముగిసింది

ETV Bharat / state

Love Married Couple Died Peddapally : ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. నిండు నూరేళ్లూ కలిసి ఉంటామని ప్రమాణం చేసుకున్నారు. కానీ ఏడాది తిరిగే సరికి పచ్చని కాపురాన్ని విధి కాటేసింది. ఒకరు చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతూ ప్రాణాలు విడిస్తే ​సూటిపోటి మాటలు తాళలేక మరొకరు ప్రాణాలు వదిలారు. పెద్దలను ​ఒప్పించి కోటి ఆశలతో పెళ్లి పీటలు ఎక్కిన దంపతులు ​14 నెలలు తిరిగే సరికే ​విగత జీవులుగా మారారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? ఆ దంపతులు మరణాలకు కారణాలేంటి?

కలిసి ఉండాలని కలలు కన్నారు : ఏ ప్రేమికులైనా ఎన్నో ఆశలతో ​దంపత్య జీవితంలోకి అడుగుపెడతారు. జీవితాంతం కలిసి ఉండాలని కలలు కంటారు. ఇద్దరిలో ఒకరికి ఏం జరిగినా మరొకరు తట్టుకోలేరు. గోదావరిఖనిలో చావు బతుకుల్లో ఉన్న భర్త తనకు దూరమైవుతాడని బాధలో ఉన్న భార్య మెట్టినిట్టి వారి సూటిపోటి మాటలకు మనస్థాపం చెంది పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

సంవత్సరం క్రితం ప్రేమ వివాహం : మంచిర్యాల జిల్లా తాండూరు మండలం చంద్రుపల్లికి చెందిన కుంభాల నరేశ్‌ గోదావరిఖని జీడీకే- 1 గనిలో ట్రామర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. మంచిర్యాల జిల్లా నెన్నెల మండలం గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన మమతను ప్రేమించి 14 నెలల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. సింగరేణిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న నరేశ్‌ వృత్తి రీత్యా ​గోదావరిఖని ఉదయ నగర్‌లో అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు.

దంపతులు మధ్య తగాదా : గత కొంతకాలంగా తాగుడుకు బానిసైన నరేశ్‌ ​ప్రవర్తనతో దంపతులు మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతుండేవి. ఈ నెల 16న శివరాత్రి జాగరణ కోసం భార్యభర్తలిద్దరూ కాళేశ్వరం వెళ్లి వచ్చారు. మరుసటి రోజు మమత శ్రీరాంపూర్ సీసీ కాలనీలో ఉండే బంధువుల ఇంటికి వెళ్లింది. నరేష్ నిద్రమత్తులో మెట్లపై నుంచి పడిపోగా తలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ​ఇంటి యజమానురాలు గమనించి మమతకు సమాచారం అందించటంతో చికిత్స కోసం కరీంనగర్ తరలించారు.

"రాత్రి మద్యం సేవించి భార్యను విపరీతంగా కొట్టాడు. దీంతో ఆమె నర్స్​​పూర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న​ తన బాబాయ్ ఇంటికి వెళ్లింది. అయితే తాగిన మైకంలో అతడు మెట్లపై నుంచి పడిపోయాడు. దీంతో తలకు బలమైన గాయం అయ్యింది. ఉదయం ఇంటి యజమానురాలు కింద పడి ఉన్న నరేశ్​ను చూసి మమతకు సమాచారం ఇచ్చింది. వెంటనే ఆమె ఇంటికి చేరుకుని నరేశ్​ను సింగరేణి ఆసుపత్రిలో చేర్పించింది. అతడి బ్రెయిన్​లో బ్లెడ్​ క్లాట్​ అయిందని కరీంనగర్​కు తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు సూచించారు." - నిరంజన్‌ రెడ్డి, కరీంనగర్‌ రూరల్‌ సీఐ

కుటుంబసభ్యుల సూటిపోటి మాటలతో : కరీంనగర్‌లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో నరేశ్‌ను పరీక్షించిన వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసినప్పటికీ ​ జీవచ్ఛవంలా ఉండాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో ట్రీట్‌మెంట్‌ ప్రారంభించిన క్రమంలో ​ఆసుపత్రిలో మమతను నరేశ్‌ కుటుంబసభ్యులు సూటిపోటీ మాటలు అన్నారు. ఒకవైపు భర్త దూరమవుతాడనే బాధ ​మరోవైపు మెట్టినిట్టి వారి సూటిపోటీ మాటలకు మనస్థాపం చెందిన మమత కరీంనగర్ నగర శివారులోని తీగలగుట్టపల్లి ​రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్యకు చేసుకుంది. భర్త, అత్తమామల వేధింపుల కారణంగానే మమత ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.

