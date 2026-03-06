ETV Bharat / state

యూపీఎస్సీ సివిల్స్ పరీక్ష ఫలితాలు - ర్యాంక్​లు సాధించిన తెలుగు తేజాలు

యూపీఎస్సీ సివిల్స్‌ పరీక్ష ఫైనల్‌ ఫలితాలు - జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంకులు సాధించిన తెలుగువారు - రాష్ట్రంలో 20 మంది ఎంపిక

UPSC Final Results of Civil Services Exam 2025
UPSC Final Results of Civil Services Exam 2025 (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

March 6, 2026

UPSC Final Results of Civil Services Exam 2025: యూపీఎస్సీ సివిల్స్‌ పరీక్ష ఫైనల్‌ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. నేడు మధ్యాహ్నం (శుక్రవారం) యూపీఎస్సీ అధికారులు వీటిని విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రి జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించి సత్తా చాటగా పలువురు తెలుగు విద్యార్థులు సివిల్స్‌లో మెరిశారు.

ర్యాంకులు సాధించిన తెలుగు తేజాలు: సివిల్స్‌ ఫలితాల్లో జశ్వంత్ చంద్రకు 23వ ర్యాంకు, గూడెల్లి సృజన 55వ ర్యాంకు సొంతం చేసుకున్నారు. డీఎస్‌కే ప్రచేత్‌ 193వ ర్యాంకు, ఎస్‌.వర్షిత్‌రెడ్డి 259వ ర్యాంకు, ఎం.పవన్‌కుమార్‌రెడ్డి 297వ ర్యాంకు, వెలిమినేటి విక్రమసింహారెడ్డి 541వ ర్యాంకు, గుమ్మల శ్వేత 573వ ర్యాంకు, పల్లి ప్రమోద్ విష్ణు 640వ ర్యాంకు, వెలిమినేటి విజయసింహారెడ్డి 682 సాధించారు.

738వ ర్యాంకుతో పోతుపురెడ్డి భార్గవ్‌, 748వ ర్యాంకుతో పుడారి రాహుల్‌, 786వ ర్యాంకుతో కుమ్మరి శ్రవణ్‌కుమార్‌కు, 768వ ర్యాంకుతో కత్తిమాని అనిరుధ్‌, 806తో ర్యాంకుతో కోరపోతుల శ్రీకర్‌రాజు, 823వ ర్యాంకుతో ఇస్లావత్‌ శ్రీరామ్‌ హర్ష, 908వ ర్యాంకుతో కట్టా ప్రత్యూష, 920వ ర్యాంకుతో గోగుల రాజశేఖర్‌, 939వ ర్యాంకుతో గుగులోతు జితేందర్ నాయక్‌లు మెరిశారు.

మొదటి 10 ర్యాంకులు వీరివే: అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు సాధించారు. రాజేశ్వరి సువేకు రెండో ర్యాంకు. ఆకాన్ష్‌ ధుల్‌కు మూడో ర్యాంకు, రాఘవ్‌ ఝున్‌ఝున్‌వాలాకు నాలుగో ర్యాంకు, ఇషాన్‌ భట్నాగర్‌కు ఐదో ర్యాంకు, జినియా అరోరాకు ఆరో ర్యాంకు, రజా మొహియిద్దీన్‌కు ఏడో ర్యాంకు, పక్షల్‌ సెక్రటరీకి ఎనిమిదో ర్యాంకు, ఆస్థా జైన్‌కు తొమ్మిదో ర్యాంకు, ఉజ్జ్వల్‌ ప్రియాంక్‌కు పదో ర్యాంకుల్లో మెరిశారు. మొత్తంగా 958 మందిని వివిధ సర్వీసులకు ఎంపిక చేయగా, జనరల్‌ కేటగిరీ నుంచి 317 మంది, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ నుంచి 104, ఓబీసీ నుంచి 306, ఎస్సీ కేటగిరీ నుంచి 158, ఎస్టీ కేటగిరీ నుంచి 73 మంది చొప్పున ఎంపికయ్యారు.

కేటగిరీల వారీగా ఎంపిక: మొత్తంగా 958 మందిని వివిధ సర్వీసులకు ఎంపిక చేయగా జనరల్‌ కేటగిరీ నుంచి 317 మంది, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ నుంచి 104, ఓబీసీ నుంచి 306, ఎస్సీ కేటగిరీ నుంచి 158, ఎస్టీ కేటగిరీ నుంచి 73 మంది చొప్పున ఎంపికయ్యారు.

దశల వారీగా ఇంటర్వ్యూలు: కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల్లో ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ వంటి పోస్టుల భర్తీకి యూపీఎస్సీ గతంలో నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దేశవ్యాప్తంగా గతేడాది మే 25న జరిగిన ప్రిలిమ్స్‌లో సత్తా చాటిన వారికి ఆగస్టు 22 నుంచి 31 వరకు మెయిన్‌ పరీక్ష నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. మెయిన్స్‌లో అసాధారణ ప్రతిభను చాటిన వారికి గతేడాది డిసెంబర్‌ నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి వరకు దశల వారీగా ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహించి తాజాగా తుది ఫలితాలను ప్రకటించారు.

