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పీహెచ్‌డీ పట్టాల కొనుగోలు - ఆపై అధ్యాపక పోస్టుకు దరఖాస్తు

అదిలాబాద్​లోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో 64 అతిథి అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి ఆహ్వానం - నకిలీ పీహెచ్‌డీ పట్టాల కలకలం - నెట్, సెట్, పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు తీవ్ర ఆందోళన

Fake PhDs In Guest Faculty Posts
Fake PhDs In Guest Faculty Posts (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 6:10 PM IST

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Fake PhD Degrees in Adilabad : ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో అతిథి అధ్యాపకుల నియామకాల ప్రక్రియలో నకిలీ పీహెచ్‌డీ పట్టాల వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో 64 అతిథి అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తుల స్వీకరణ పూర్తికాగా, కొంతమంది అనర్హులు అక్రమ మార్గంలో పొందిన పీహెచ్‌డీ సర్టిఫికెట్లతో పోటీలో నిలవడం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. దీంతో నిజాయితీగా నెట్, సెట్, పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

64 పోస్టులకు భారీ పోటీ : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్, ఇచ్చోడ, ఉట్నూరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో మొత్తం 64 అతిథి అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నెల 24 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించగా, ఈరోజు, రేపు తేదీల్లో ప్రభుత్వ సైన్స్ డిగ్రీ కళాశాలలో సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, డెమో, ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు. నెట్, సెట్, పీహెచ్‌డీ అర్హతలకు ప్రాధాన్యం ఉండటంతో అభ్యర్థుల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.

రూ.4.5 లక్షలకు పీహెచ్‌డీ పట్టాలా? : కొంతమంది అభ్యర్థులు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, సిక్కిం, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు డబ్బులు చెల్లించి పీహెచ్‌డీ పట్టాలు పొందినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ నుంచి రూ.4.5 లక్షలు చెల్లించి పీహెచ్‌డీ పట్టాలు కొనుగోలు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యంపై ఈడీ కేసులు నమోదై ఆస్తులు కూడా అటాచ్ చేసినట్లు ఆన్‌లైన్‌లో సమాచారం ఉండటంతో అనుమానాలు మరింత బలపడుతున్నాయి.

నెలరోజుల్లోనే డాక్టరేట్! : సాధారణంగా ఐదేళ్లపాటు పరిశోధన చేసి పొందాల్సిన డాక్టరేట్‌ను ఓ యువకుడు కేవలం నెలరోజుల్లోనే పొందినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాక, అదే వ్యక్తి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తూ మరికొందరి నుంచి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి సిక్కింలోని యూనివర్సిటీల నుంచి పీహెచ్‌డీ పట్టాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

నిజమైన అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన : అక్రమంగా పొందిన పీహెచ్‌డీ పట్టాలతో అనర్హులు నియామకాల పోటీలో నిలవడం వల్ల నిజంగా పరిశోధనలు పూర్తి చేసి అర్హతలు సాధించిన అభ్యర్థులు నష్టపోతున్నామని వాపోతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు సర్టిఫికెట్ల ప్రామాణికతను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, నకిలీ లేదా అక్రమంగా పొందిన అర్హతలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పారదర్శక నియామకాల ద్వారానే ప్రతిభావంతులకు న్యాయం జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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FAKE PHD DEGREES IN ADILABAD
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