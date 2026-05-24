క్రైమ్​ ఫ్రీ విలేజ్​- ఆ ఊర్లో 50 ఏళ్లుగా "ఒక్క కేసూ" నమోదు కాలేదు!

ఆ గ్రామంలో ఒక్కరూ కూడా పోలీస్​ స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కలేదు - సమస్య వస్తే అంతా కలిసి సామరస్యంగా పరిష్కారం

No Police Cases in Uppuluru
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 4:17 PM IST

No Police Cases in Uppuluru : నేటి కాలంలో చిన్న చిన్న విషయాలకే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకోవడం, క్షణికావేశంలో హంతకులుగా మారడం ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ ఎక్కడో ఒకచోట వింటూనే ఉంటాం. కానీ వీటన్నింటికీ భిన్నంగా ఓ గ్రామం మాత్రం శాంతికి నిలయంగా నిలుస్తోంది. సాధారణంగా ఊరన్నాక ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేరాలు, గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. లేదంటే పొలాల దగ్గర గట్ల పంచాయతీలు, స్థానిక ఎన్నికల్లో వివాదాల వంటివి సర్వసాధారణం. అంతేకాక ఏదొక కేసుల విషయంలో కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం సాధారణమన్నట్లు వ్యవహరిస్తుంటారు.

కానీ ఈ ఊరు మాత్రం ఇందుకు విరుద్ధం. ఇక్కడి ప్రజలంతా ఓ కుటుంబంలా ప్రశాంతంగా జీవిస్తుంటారు. యాభై సంవత్సరాలుగా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరూ కూడా పోలీస్​ స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కలేదు. దీంతో గ్రామంలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు! అసలు పోలీసు వాహనం ఆ ఊరి దరిదాపుల్లోకి వచ్చిన దాఖలాలు కూడా లేవు! వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇదే నిజం. గ్రామస్థుల మధ్య ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా అంతా ఒకచోట చేరి సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు. తద్వారా ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

No Fir Filed Village in Uppuluru : వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో పెద్దముడియం మండలంలో ఉప్పులూరు గ్రామం ఉంది. ఇది జమ్మలమడుగు పట్టణానికి 22 కిలో మీటర్ల దూరంలో కుందూ నది సమీపంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం 96 కుటుంబాలు, 300 మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఊరంతా ఏకతాటిపై నిలిచి కలిసిమెలిసి జీవిస్తుంటారు. అందుకే 50 ఏళ్లుగా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరూ పోలీసు స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కలేదు. నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా ఇది నిజం. ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలుంటాయి. ఆపై ఐకమత్యంగా జీవిస్తారు. ఏదేని సమస్య తలెత్తినా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు.

ప్రస్తుతం తమ గ్రామం పూర్తి నేరరహితంగా ఉందని ఉప్పులూరు గ్రామస్థులు తెలిపారు. గత 50 సంవత్సరాలుగా ఎవ్వరూ పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కలేదని వివరించారు. ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా అంతా కలిసి సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటామని చెప్పారు. అందుకే ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అంతేకాక తామంతా ప్రేమ, సోదరభావంతో ఎంతో సామరస్యంతో కలిసి జీవిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇలాంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్న గ్రామం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూరు మండలం ర్యాగ‌ట్లప‌ల్లి గ్రామస్థులు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కరు. దీంతో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. ఏ స‌మ‌స్య వ‌చ్చినా గ్రామస్తులంతా కలిసి కట్టుగా గ్రామ పెద్ద‌ల స‌మ‌క్షంలో పరిష్కరించుకుంటారు. గత నలభై సంవత్సరాలకు పైగా ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత అంతా కలిసిమెలిసి జీవిస్తారు.

