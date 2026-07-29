లైంగిక వేధింపుల కేసు - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి 14 రోజుల రిమాండ్
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డికి ఆగస్టు 11 వరకు రిమాండ్ విధించిన ఉప్పరపల్లి కోర్టు - చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు - నిన్న ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:07 PM IST
Trainee IPS officer Uday Krishna Reddy Remand : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి హైదరాబాద్లోని ఉప్పరపల్లి కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ఆగస్టు 11 వరకు ఆయనకు రిమాండ్ విధిస్తున్నట్లు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో పోలీసులు ఆయన్ను చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. నేడు(బుధవారం) ఉదయం సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఉదయ్ను పోలీసులు అశోక్నగర్ తీసుకెళ్లారు. ఆయన ఉంటున్న గదిని అత్తాపూర్ సీఐ సీతయ్య పరిశీలించారు. అనంతరం వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
కీలక విషయాలు తెలిపిన సీపీ సజ్జనర్ : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి అరెస్టుపై పోలీసుల ప్రకటన విడదల చేశారు. అలాగే కేసుకు సంబంధించిన పలు కీలక విషయాలను హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ వెల్లడించారు. " ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి గతంలో కానిస్టేబుల్గా పనిచేశాడు. యూపీఎస్సీ రాసి 2025 బ్యాచ్లో ఐపీఎస్గా ఎంపికయ్యాడు. ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి 2025 డిసెంబర్ నుంచి ఎన్పీఏ శిక్షణలో ఉన్నాడు. 2025 మధ్యలోనే ఉదయ్కు ఇన్స్టాలో బాధితురాలు పరిచయమైంది. కొంతకాలం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి. పలుసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని నిందితుడు బెదిరించాడు. ఆయుధాలు చూపించి బాధితురాలిని బెదిరించాడు. బాధితురాలి ల్యాప్టాప్ విసిరి ధ్వంసం చేశాడు.
ఆమె బ్లాక్ చేశాక నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు సృష్టించాడు. వేధింపులు పెరగడంతో బాధితురాలు అతడికి దూరంగా ఉంది. బాధితురాలు మరో వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నా వేధించాడు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి నేరానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయి. రాత్రి ఆరాంఘర్ వద్ద పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించాడు. తప్పించుకునే యత్నం చేస్తుండగా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చట్టంలోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఉప్పరపల్లి కోర్టు మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట నిందితుడిని హాజరుపరిచారు. లోతుగా దర్యాప్తు చేసి చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్య నేతృత్వంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు." అని సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు.
కేసు నేపథ్యం : ఈ నెల 18న తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు కర్ణాటకకు చెందిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్ పోలీసులు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు. డీసీపీ లావణ్యనాయక్ జాదవ్ ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ జ్యోత్స్న దర్యాప్తు చేపట్టారు. జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో బాధితురాలి నుంచి వాంగ్మూలం సేకరించారు. ఆమెకు వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించగా మెడ, గొంతు నులిమినట్లు ఆనవాళ్లు చెంప భాగంలో కమిలిన గాయాలు, ఎడమ కాలిపై దెబ్బలున్నట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
నిందితుడికి పోలీసులు నోటీసులిచ్చేందుకు హైదరాబాద్లోని రెండు చిరునామాల్లో ప్రయత్నించగా దొరకలేదు. దీంతో 4 బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఒంగోలులో ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు సోమవారం రాత్రి అక్కడికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి కర్ణాటకకు ప్రయాణమైనట్లు గుర్తించి మరో బృందం అక్కడకు వెళ్లింది. మరో రెండు బృందాలు సాంకేతిక ఆధారాలతో గాలింపు చేపట్టాయి. ఈక్రమంలో మంగళవారం మిర్యాలగూడ సమీపంలో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆయన వాహనాన్ని పోలీసులు అనుసరిస్తూ హైదరాబాద్కు చేరగానే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
వ్యక్తిగత వీడియోలను తీశాడని ఆవేదన : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ ప్రవర్తించిన తీరుపై బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఏడాది జూన్ 23వ తేదీ నుంచి ఉదయ్ తనను వేధించడం మొదలుపెట్టాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. పదే పదే అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపుతూ మానసిక క్షోభకు గురిచేశాడని ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగకుండా, వేరే వారితో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశాడని వాపోయారు. తన చేతిలో నుంచి బలవంతంగా మొబైల్ ఫోన్ లాక్కున్నాడని చెప్పారు. అందులోని వ్యక్తిగత మెసేజ్లు చూసి ఇబ్బందులకు గురిచేశాడని వివరించారు. తన వ్యక్తిగత వీడియోలను రహస్యంగా తీశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ వీడియోలను తన భర్తకు పంపి, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు.
లేఖతో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి : ఈ కేసు వ్యవహారంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించి గతంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతడు ఆస్పత్రిలో చేరడానికి ముందు ఓ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్తో తనకు ఉన్న సంబంధం గురించి ఉదయ్ ప్రస్తావించాడు. ట్రైనీ ఐపీఎస్ బ్యాచ్మేట్తో తాను ఏడాదిగా సన్నిహితంగా ఉన్నట్లు అందులో పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి తన వద్ద వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని లేఖలో స్పష్టం చేశాడు.
కేసు కొట్టివేయాలంటూ కోర్టుకు : తనపై అత్తాపూర్ పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద నమోదు చేసిన కేసును రద్దు (క్వాష్) చేయాలంటూ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇటీవల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ, మరోవైపు పోలీసుల దర్యాప్తు సమాంతరంగా కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే అతని ఆచూకీ లభించలేదు. తాజాగా పోలీసులు హైదరాబాద్ శివారులో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని ఉప్పరపల్లి కోర్టులో హాజరుపర్చగా ఆగస్టు 11 వరకు రిమాండ్ విధిస్తున్నట్లు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
లైంగిక ఆరోపణల కేసు - ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం
'ఏడాదిగా ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉన్నా' - ఆత్మహత్యాయత్నానికి ముందు ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి లేఖ