ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పోలీస్ కస్టడీకి కోర్టు అనుమతి
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతి - రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చిన ఉప్పరపల్లి కోర్టు - రేపు, ఎల్లుండి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని విచారించనున్న పోలీసులు
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Published : August 5, 2026 at 7:01 PM IST
Trainee IPS Uday krishnareddy Case Update : ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయనను రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి ఉప్పరపల్లి కోర్టు అనుమతిచ్చింది. మరిన్ని వివరాలు రాబట్టాల్సి ఉన్నందున కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. రేపు, ఎల్లుండి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు విచారించనున్నారు.