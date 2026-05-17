3 నెలల పాటు ఉప్పల్ రింగ్రోడ్ మూసివేత - ఈ ప్రాంతాల్లో వాహనాల దారి మళ్లింపు
మూడు నెలల పాటు ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ మూసివేత - ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా నిర్ణయం- నాగోల్ నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు ఉప్పల్ భగాయత్ మీదుగా మళ్లింపు
Published : May 17, 2026 at 4:01 PM IST
Uppal Ring Road Closed for Three Months : హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ను మూడు నెలల పాటు మూసివేయనున్నారు. ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా రేపటి నుంచి రింగ్ రోడ్ మూతపడనుంది. హైదరాబాద్ ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు మీదుగా వరంగల్ వైపు వెళ్లే రహదారిని రేపటి నుంచి తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వెల్లడించింది.
ఉప్పల్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్లైఓవర్ ఫిల్లర్ల నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నందున ఇప్పటికే వరంగల్, హనుమకొండ, యాదగిరిగుట్ట బస్సులను నల్లచెరువు కట్ట వద్ద తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన బస్టాప్కు మళ్లించారు. కారిడార్ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా వాహనాల్ని దారి మళ్లిస్తున్నట్లు కార్పొరేషన్ అధికారులు వెల్లడించారు.
వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనదారులు మేఫీల్ హోటల్ దాటిన తర్వాత ఉప్పల్ భగాయత్ ద్వారా నాగోల్ వెళ్లి, సర్వీస్ రోడ్డు మీదుగా ఫ్లైఓవర్ కింద యూటర్న్ తీసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్లాలని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే వాహనదారులు సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జంక్షన్ వద్ద పిస్తా హౌస్ పక్క నుంచి బీరప్ప గడ్డ మీదుగా వెళ్లి ఎన్హెచ్-163 మీదుగా వరంగల్ వెళ్లొచ్చని సూచించింది. ఉప్పల్ భగాయత్ రహదారి ఇరుకుగా ఉన్నందున హైదరాబాద్ వచ్చే వరంగల్ బస్సులు, లారీలు పెద్ద వాహనాలను ఓఆర్ఆర్ నుంచి హయత్నగర్ మీదుగా హైదరాబాద్ చేరుకోవాలని, హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే వాహనదారులు ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్ ఓఆర్ఆర్ మీదుగా ఘట్కేసర్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లవచ్చని తెలిపింది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ దృష్ట్యా ప్రజలు, వాహనదారులు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సహకరించాలని మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విజ్ఞప్తి చేసింది.
వాహనాలను దారి మళ్లించిన ప్రాంతాలు ఇవే :
- హబ్సిగూడ నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారి మళ్లింపు
- లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ వెనుక నుంచి బీరప్పగడ్డ మీదుగా దారి మళ్లింపు
- నాగోల్, ఎల్బీనగర్ వైపు నుంచి వరంగల్ వెళ్లే వాహనాలు దారి మళ్లింపు
- అంబర్పేట్ వద్ద ఉన్న ఓఆర్ఆర్పై నుంచి ఘట్కేసర్ వైపు వెళ్లేలా దారి మళ్లింపు
- పీర్జాదిగూడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారి మళ్లింపు
- లక్ష్మారెడ్డి కాలనీ మీదుగా సికింద్రాబాద్ వైపునకు వాహనాలు మళ్లింపు
- నాగోల్ నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు ఉప్పల్ భగాయత్ మీదుగా మళ్లింపు
నెలకో గుంత, రెండు నెలలకో పిల్లర్ - ఏడున్నరేళ్లు అయినా నెరవేరని ఉప్పల్ పైవంతెన కల