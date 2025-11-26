ఉప్పాడ ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణంలో లోపాలు! - అలల తాకిడికి దెబ్బతింటున్న బోట్లు
సముద్రంలోకి ప్రవేశ ద్వారం వెడల్పు పెంపు - టెట్రాపాడ్ల పరిమాణం తగ్గింపు - మత్స్యశాఖ తీరప్రాంత ఇంజినీరింగ్ కేంద్ర సంస్థ నివేదికలో వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 10:30 AM IST
Problems in Fishing Harbour at Uppada: మత్స్యకారులకు సుస్థిరమైన జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఉప్పాడలో ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ రేవుతో ప్రస్తుతం వారికి మేలు కంటే నష్టమే ఎక్కువగా జరుగుతోంది. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సమీపంలో చేపల రేవు (ఫిషింగ్ హార్బర్) నిర్మాణం దాదాపు 85 శాతం పూర్తి అయింది. హార్బర్ డిజైన్లో లోపాల కారణంగా మత్స్యకారుల బోట్లు దెబ్బ తింటున్నాయి.
స్థానికుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల తర్వాత మత్స్యశాఖ కమిషనర్ మూడు నెలలు క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో సంయుక్త తనిఖీలు చేయించారు. వాప్కోస్, సెంట్రల్ వాటర్, పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ (CWPRS), సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కోస్టల్ ఇంజినీరింగ్ ఫర్ ఫిషరీ (CICEF) అధికారులు ఆగస్టు నెలలో ఈ హార్బర్ను పరిశీలించి కొన్ని లోపాలను గుర్తించారు. 2017 అక్టోబర్లో సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన సాంకేతిక డిజైన్కు అనుగుణంగా కొన్ని నిర్మాణాలు జరగలేదని వాటిని తప్పక సరిదిద్దుకోవాలని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికే 26 బోట్లు దెబ్బతిన్నాయ్: ఉప్పాడ తీరంలోని అమీనాబాద్ వద్ద 2,500 బోట్లు నిలిపి ఉంచేందుకు వీలుగా సుమారు రూ.289 కోట్ల అంచనాతో ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి 2017లో అడుగులు పడ్డాయి. వాప్కోస్తో డీపీఆర్ తయారు చేయించారు. చెన్నైకి చెందిన హిందుస్థాన్ యూనివర్సిటీ సివిల్ ఇంజినీరింగ్, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ సంస్థలతో హైడ్రాలిక్ మోడల్స్, పూడిక, అలల తీవ్రతపై అధ్యయనం జరిపించారు. 2018లో సీఐసీఈఎఫ్ ఈ లేఅవుట్ను ఆమోదించింది.
2020లో ప్రాజెక్టు పనులు మొదలు పెట్టి ఇప్పటి వరకు 85 శాతం పూర్తి చేశారు. ఉప్పుటేరు నుంచి సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే మత్స్యకార బోట్లు ఈ హార్బర్ నిర్మాణంతో అలల తాకిడికి ఎప్పుడూ లేనంతగా దెబ్బతింటున్నాయి. గత రెండు ఏళ్లలో 26 బోట్లు మరమ్మతులకు గురికాగా మత్స్యకారుల అభ్యర్థనతో ఇటీవలే రూ.72 లక్షలు పరిహారంగా కూటమి ప్రభుత్వం అందించింది. ఇటీవల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా ఈ హార్బర్ను పరిశీలించారు. చెన్నై నిపుణులతో పరిశీలింపజేసి మత్స్యకారులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
కేంద్ర సంస్థల పరిశీలనలో గుర్తించిన లోపాలు:
- ఈ హార్బర్ ఆమోదిత లే అవుట్ ప్రకారం ప్రవేశ ద్వారం (సీ మౌత్) వెడల్పు 90 మీటర్లు ఉండాలి. ఇక్కడ ఏకంగా 145 మీటర్లు ఉంచారు. దీని వల్ల అలల శక్తి లోపలికి ఎక్కువగా వస్తుంది.
- తక్కువ లోతు ఉండడం వల్ల అలలు విరిగి పడుతున్నాయి (వేవ్ బ్రేకింగ్). మైనస్ మూడు మీటర్ల లోతు వరకు డ్రెడ్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
- నిర్మాణంలో వాడిన రాళ్లు, టెట్రాపాడ్ల బరువులు డిజైన్కు భిన్నంగా ఉన్నాయి. దీని వల్ల నిర్మాణ బలంలో స్థిరత్వం కొరవడింది.
- బ్రేక్ వాటర్ దక్షిణ భాగం చివరిలో 8 టన్నుల టెట్రాపాడ్కు బదులు 6 టన్నులు ఉన్నవి వినియోగించారు.
- ట్రైనింగ్ వాల్ హెడ్ వద్ద ఉత్తరం వైపున 4 టన్నుల టెట్రాపాడ్లకు బదులు 2 టన్నుల వాటితో సరిపెట్టారు. ఈ గోడను పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించాలి.
