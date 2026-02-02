ETV Bharat / state

ఆలయాల్లో ఇప్పటికీ నగదు లావాదేవీలేనా ? - ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులేవీ?

నగదు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న భక్తులు - యూపీఐ చెల్లింపులను అనుమతించని సిబ్బంది

UPI And Online Payments In Temples
UPI And Online Payments In Temples (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:05 AM IST

UPI And Online Payments In Temples : ప్రస్తుతం చిన్న టీ దుకాణం నుంచి బంగారు నగల షాపుల వరకు ఎక్కడ చూసినా యూపీఐ చెల్లింపుల ప్రక్రియే జరుగుతోంది. చివరకు అది కేవలం రూ.10 అయినా ఫోన్‌పే, గూగుల్‌పే ద్వారానే చెల్లిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ నగదు చెల్లింపులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూడా జరుగుతున్నా దేవాదాయశాఖ మాత్రం ఈ ప్రక్రియలో ఇంకా వెనుకబడే ఉంది.

బాపట్ల జిల్లాలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో కూడా అన్నింటికి నగదే తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలంతా ఫోన్‌పే, గూగుల్, పేటీఎం వాడుతుండటం, ఎక్కడికి వెళ్లినా స్కాన్‌ చేసి నగదు బదిలీ చేస్తుండటంతో జేబుల్లో కరెన్సీ నోట్లను ఎవరూ ఉంచుకోవడం లేదు. ఆలయాల దర్శనాలకు వెళ్లినప్పుడు ఇదో పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. జిల్లాలోని అమరావతి, కోటప్పకొండ, అడిగొప్పుల నిదానంపాటి అమ్మవారి ఆలయం తదితర ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఎటువంటి యూపీఐ చెల్లింపులు లేవు. కోటప్పకొండ వద్ద సెల్‌ సిగ్నల్స్‌ సమస్య ఉన్నా, మిగతాచోట్ల అయినా యూపీఐ చెల్లింపులు అమలు చేయడం లేదు.

అన్నింటికీ నగదే : దుర్గి మండలం అడిగొప్పుల నిదానంపాటి అమ్మవారి ఆలయానికి వారంలో గురువారం, ఆదివారం భారీగా భక్తులు తరలివస్తారు. బాపట్ల, ప్రకాశం, తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. సాధారణ రోజుల్లో వారానికి సుమారు రూ.2 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. పండగ రోజుల్లో రూ.3 లక్షలకు పైగా వస్తుంది. అయినా సరే ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు మొదలుకాలేదు. అమ్మవారి ప్రసాదం, కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాలు, తలనీలాలు ఇలా అన్నిటికీ నగదే తీసుకుంటున్నారు. కొంతమంది తెలియక నగదు లేకుండా వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ప్రసాదం అమ్మకాల్లో కరెన్సీ నోట్లే : కోటప్పకొండపై ఇటీవల వారం మొత్తం అనేక మంది భక్తుల రద్దీ ఉంటోంది. యువత ఎక్కువగా ఈ కొండకు వస్తుంటారు. వారు యూపీఐ లావాదేవీలను ఎక్కువగా జరుపుతుంటారు. ఇక్కడ నేతి అరిసె ప్రసాదం ప్రత్యేకం. ప్రసాదం అమ్మకాల్లో ఆలయ సిబ్బంది కేవలం కరెన్సీ నోట్లే తీసుకుంటారు. ఇక్కడ యూపీఐ చెల్లింపులు లేవు. చేతిలో నగదు లేనివారు దానిని కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. కోటప్పకొండపై సెల్‌ సిగ్నల్స్‌ సమస్య ఉండటంతో త్వరలో టవర్‌ ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ఈవో చంద్రశేఖర్‌ తెలిపారు.

డిజిటల్​ చెల్లింపులు అమలు కాకపోతే, చర్యలు : పంచారామ క్షేత్రం, అమరావతిలో భక్తులకు డిజిటల్‌ నగదు చెల్లింపులను ఆలయ సిబ్బంది అనుమతించడం లేదు. అమరేశ్వరాలయానికి కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి కూడా అనేక మంది భక్తులు వస్తుంటారు. అభిషేకానికి రూ.300, ప్రత్యేక దర్శనానికి రూ.100, కుంకుమార్చనకి రూ.200, లడ్డూ ప్రసాదానికి రూ.15 టికెట్లను కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయిస్తుంటారు. యూపీఐ ద్వారా నగదు చెల్లిస్తామని భక్తులు అడిగినా ఆలయ సిబ్బంది దానిని అంగీకరించడం లేదు. అన్నదానం, ఆలయానికి వచ్చే ఏవైనా డొనేషన్లు మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా తీసుకుంటున్నారు. 'పెద్ద ఆలయాలైన అమరావతి, అడిగొప్పుల, కోటప్పకొండలో డిజిటల్‌ చెల్లింపులకు అనుమతించాలని ఆదేశాలున్నాయి. డిజిటల్​ చెల్లింపులు అమలు కాకపోతే పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటాం' అని జిల్లా దేవాదాయ శాఖాధికారి శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు.

దుర్గమ్మ గుడిలో 'నో క్యాష్' - దర్శనం నుంచి ప్రసాదం వరకు అంతా డిజిటల్ మయం

మద్యం దుకాణాల్లో 100% డిజిటల్‌ చెల్లింపులు అమలు చేయాలి : సీఎం చంద్రబాబు

