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ఆరోగ్య దీపికల పేరిట పాలీక్లినిక్​లు - 145 కేంద్రాల్లో అందుబాటులోకి వైద్య సేవలు

క్యూర్‌ పరిధిలో 145 ప్రాంతాల్లో పాలీక్లినిక్‌లు - క్షేత్రస్థాయిలో స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు - ఒకేచోట వివిధ విభాగాలకు చెందిన వైద్యులు - పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో రద్దీని నివారించేందుకు పాలీక్లినిక్‌ల పాలసీ

AROGYA DEEPIKA POLYCLINICS
AROGYA DEEPIKA POLYCLINICS IN HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 2:25 PM IST

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Arogya Deepika Polyclinics In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలోని కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌(క్యూర్‌) పరిధిలో ఆరోగ్య దీపిక పేరుతో పాలీక్లినిక్‌ల ఏర్పాటుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఎంపిక చేసిన మొత్తం 145 కేంద్రాల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. గతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బస్తీ దవాఖానాలను మరింత అభివృద్ధి చేసి పాలీక్లినిక్​లుగా అప్​గ్రేడ్​ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం సనత్‌నగర్‌లోని టిమ్స్‌ హస్పిటల్​ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా వీటికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే 40 ప్రాంతాల్లో పనులు పూర్తి చేసుకుని సేవలు అందించడానికి వీలుగా పాలీక్లినిక్​లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా అతి త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయని వైద్య శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో రద్దీని నివారించడానికే : ఇప్పటికే బస్తీ దవాఖానాలు, అర్బర్‌ హెల్త్‌ సెంటర్లు, శివార్లలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు(పీహెచ్​సీ) ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ప్రాథమిక సమస్యలకు మాత్రమే ట్రీట్​మెంట్ అందిస్తున్నారు. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, వివిధ రక్త పరీక్షల కోసం సాంపిల్​ సేకరణ చేస్తున్నారు. అయితే సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలు అందించే వైద్యుల కోసం ఉస్మానియా, గాంధీ, నిలోఫర్‌ లాంటి హస్పిటల్​లకు పంపిస్తున్నారు. దీంతో ఆయా ఆసుపత్రుల్లో తీవ్రమైన రద్దీ నెలకొని ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితిని నివారించేందుకు ప్రభుత్వం పాలీక్లినిక్‌ల విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్‌తోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటికి అవసరమైన నిధులు సమకూరుస్తుంది.

ఏమిటీ పాలీక్లినిక్​ల ప్రత్యేకత : పాలీక్లినిక్‌లు అంటే వివిధ డిపార్ట్​మెంట్​కు చెందిన వైద్యులు అంతా ఒకేచోట సేవలు అందిస్తారు. జనరల్‌ ఫిజిషియన్, గైనకాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, డెర్మటాలజీ, ఈఎన్టీ తదితర స్పెషాలిటీ సేవలకు చెందిన వైద్యులు ఈ క్లినిక్‌ల్లో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు అందుబాటులో ఉండి వచ్చిన వారికి ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తారు. నిత్యం ఇద్దరు ముగ్గురు వైద్య నిపుణుల చొప్పున సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు సంబంధిత క్లినిక్‌ల్లో ఓపీ(అవుట్​ పేషెంట్) సేవలను అందిస్తారు.

వ్యాధి ముదరకుండా చూసుకోవచ్చు : స్కానింగ్‌ లాంటి పరీక్షలు, సర్జరీలు అవసరమైన వారికి ఉస్మానియా, గాంధీ, నిమ్స్, టిమ్స్ ఆసుపత్రులకు వారే రిఫర్‌ చేస్తారు. పాలీక్లినిక్‌ల నుంచి రిఫరల్‌గా వచ్చే రోగులకు ఆయా ఆసుపత్రుల్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్సను అందిస్తారు. ప్రజలకు తీవ్రమైన అనారోగ్య ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ క్లినిక్‌ల ద్వారా ముందే గుర్తించడం వల్ల వ్యాధి ముదరకుండా ఇంటి సమీపంలోనే చూసుకోవచ్చు. నేటి కాలంలో చాలామంది మహిళలు రొమ్ము, సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్లు ముదిరిన తర్వాత డాక్టర్లను సంప్రదిస్తున్నారు. పాలీక్లినిక్స్‌లో ముందే స్క్రీనింగ్‌ చేయడం వల్ల వ్యాధిని గుర్తించి చికిత్స అందిస్తే దానిని నియంత్రణలోకి తేచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

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