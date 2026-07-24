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డిసెంబర్​ 9న ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీన ప్రకటన?

ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని ప్రభుత్వంలో కలిపే ప్రక్రియలో కదలిక - ఆగస్టులో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు - ఉద్యోగుల డిమాండ్లలో ఇప్పటికే చాలా వరకు నెరవేర్చిన ప్రభుత్వం

Govt Focus on RTC Employees Merger
Govt Focus on RTC Employees Merger (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 8:33 AM IST

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Govt Focus on RTC Employees Merger : తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని ప్రభుత్వ సర్వీసులో విలీనం చేసేందుకు సంబంధించిన డిమాండ్‌పై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు త్వరలోనే తెరపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా ఓ ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు మూడో వారానికి అటుఇటుగా గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలను నిర్వహించనుంది. అంతిమంగా డిసెంబరు 9వ తేదీన ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనానికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం.

ఆర్టీసీ సమ్మె సందర్భంగా ఉద్యోగులు ప్రతిపాదించిన డిమాండ్లలో చాలా వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. ఇక మిగిలింది ఉద్యోగుల విలీనం, గుర్తింపు కార్మిక సంఘానికి ఎన్నికలు నిర్వహించడమే. ముందు ఎన్నికలను నిర్వహించి, తర్వాత విలీనం చేపడతామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో కీలకంగా మారనున్న ఎన్నికల నిర్వహణకు నోడల్‌ ఆఫీసర్​గా లేబర్‌ జాయింట్‌ కమిషనర్‌ సునీతను నియమించింది.

వేడెక్కుతున్న కార్మిక సంఘాల ప్రచారం : గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం అవుతుండటంతో కార్మిక సంఘాలు డిపోల వారీగా ప్రచారాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభించాయి. గెలిచిన సంఘాన్ని విలీనానికి సంబంధించిన విధివిధానాల రూపకల్పనలో భాగస్వామ్యం చేస్తామని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ముఖ్యమైన సంఘాలు గెలుపే లక్ష్యంగా తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వంలో విలీన ప్రక్రియ తుది ప్రకటన డిసెంబరు 9న చేసే అంశంపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటికే సంకేతాలు అందినట్లు తెలుస్తోంది.

ఏప్రిల్​లో సమ్మె చేసిన ఆర్టీసీ కార్మికులు : తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ టీజీఎస్​ఆర్టీసీ నాయకులు ఎప్రిల్​ నెలలో సమ్మెకు దిగారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ ఐకాస నాయకులతో జరిపిన చర్చలు ఫలించాయి. 11శాతం ఫిట్​మెంట్ ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించినట్లు సర్కారు ప్రకటించడంతో సమ్మెను విరమించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనంపై అధికారులు, కార్మిక సంఘాల నాయకులతో కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించినట్లు ప్రభుత్వం గత ఏప్రిల్​ నెలలో తెలిపింది. గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చినట్లు ఆ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. మిగతా అంశాలను టీజీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాలు కూర్చొని పరిష్కరించుకోవాలని తీర్మానించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం కొద్దిరోజుల క్రితం వెల్లడించిన విషయం విదితమే.

32 డిమాండ్లు : ఏప్రిల్​ నెలలో ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా తొలుత ఐకాస నేతలు తమ 32 డిమాండ్లు, కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై మాట్లాడారు. ఒక్కో అంశంపై ఉపముఖ్యమంత్రికి, మంత్రులకు సమగ్రంగా వివరించారు. వారంతా చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ మంత్రుల బృందం సవివరంగా విని నోట్‌ చేసుకుంది. టీజీఎస్ఆర్టీసీ బోర్డు పరిధిలోని అంశాలు, సమస్యల్ని యాజమాన్యం, ఉద్యోగులు పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లుగా సమాచారం. రవాణా శాఖ మంత్రి ఆర్టీసీకి, కార్మికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారాన్ని, పరిష్కరించిన సమస్యలను వివరించారు. కాగా మధ్యమధ్యలో మంత్రులు కొద్దిసేపు విడిగా సమావేశమై అంతర్గతంగా చర్చించుకున్నారు. చర్చల్లో 2021, 2025 సంవత్సరాల్లో వేతన సవరణలు చేయాలని ఐకాస నేతలు పట్టుబట్టారు. 30 % ఫిట్‌మెంట్‌తో వేతన సవరణ చేయాలని కోరినట్లు సమాచారం.

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