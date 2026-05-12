ETV Bharat / state

తేలని కల్పన నేరకథా చిత్రమ్​ - పోలీసులనే ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న కిల్లర్ లేడీ

తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కి కాజీపేటలో దిగిపోయిన కిల్లర్​ లేడీ - పోలీసుల అదుపులో నిందితురాలి బంధువులు - పోలీసులనే విస్మయానికి గురి చేస్తున్న కల్పన అసలు బాగోతం

IPS wife murder case update
నిందితురాలు కల్పన (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 7:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPS wife murder Case Update in Hyderabad : నమ్మించి గొంతు కోసింది. అదను చూసి యజమానురాలిని కడతేర్చింది. ఏకంగా రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఇంట్లోనే నెత్తురు పారించిన ఆ కిల్లర్ లేడీ, ఇప్పుడు పోలీసులకే చెమటలు పట్టిస్తోంది. ఎనిమిది నెలలుగా నమ్మకంగా పని చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ పక్కా ప్లానింగ్​తో, సీసీ కెమెరాలకు సైతం చిక్కకుండా ఎస్కేప్ అయిన ఆ పని మనిషి అసలు బాగోతం ఇప్పుడు దర్యాప్తు అధికారులనే విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. నగరాలు, పేర్లు మారుస్తూ పోలీసులతో దాగుడు మూతలు ఆడుతున్న ఆ మాయలాడి వెనక ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ ఎవరు? టెక్నాలజీని సైతం వాడుకుంటూ ఖాకీలను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న ఆ కిలాడీ లేడీకి ఉన్న క్రైమ్ హిస్టరీ ఏంటి? జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్​నగర్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్న విస్తుపోయే నిజాలేంటి? అని చూస్తే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది.

పనిలో చేరినప్పటి నుంచి తెలివిగా : జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్​నగర్​లో విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ (61) హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన జాడ కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. పుణెలో ఆమె తల్లితండ్రులు, సోదరి భర్తను అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆమె కూడా పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్టు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని పోలీసులు మాత్రం ధ్రువీకరించలేదు. 8 నెలల క్రితం వినయ్ రంజన్ రే ఇంట్లో పనికి కుదిరినప్పటి నుంచి తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చింది.

22 తులాల బంగారంతో పరార్ : ఫోన్​లో సురేశ్​ అనే వ్యక్తితో నిత్యం సంప్రదింపులు జరుపుతూ, అట్నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకుంది కల్పన. యజమాని బెంగళూరు వెళ్లటంతో అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ముగ్గురు వ్యక్తులను పుణె నుంచి హైదరాబాద్ రప్పించింది. రెండ్రోజుల పాటు వీరు ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. సీసీటీనీ కెమెరాలకు దొరక్కుండా బయటపడే మార్గాలను నిశితంగా పరిశీలించారు. గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక 1:30 గంటల సమయంలో తనూజను హతమార్చి బీరువాలోని 22 తులాల బంగారంతో పరారయ్యారు.

అక్కడి నుంచి ఎటెళ్లినట్టు? : జూబ్లీహిల్స్ నుంచి నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వరకు నిందితులు ఆటోలో ప్రయాణించారు. అక్కడ నిందితులు తెలంగాణ ఎక్స్​ప్రెస్ ఎక్కారు. వీరంతా నాగ్​పూర్ వెళ్తారనే ఉద్దేశంతో పోలీస్ బృందాలు ముందుగానే అక్కడకు చేరాయి. కానీ వీరంతా మధ్యలోనే (కాజీపేట) రైలు దిగినట్టు గుర్తించారు. సీసీటీసీ కెమెరాల పుటేజ్ ఆధారంతో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన కాజీపేట్ రైల్వేస్టేషన్​లో రైలు దిగినట్టు గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి బస్సులో పుణె, ముంబయి, నాగ్​పూర్, దిల్లీ వెళ్లిందా? పోలీసులను ఏమార్చేందుకు తిరిగి హైదరాబాద్ చేరిందా? అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు.

కల్పన గురించి విస్తృతంగా గాలింపు : కల్పన తరచూ సురేశ్​ అనే వ్యక్తితో ఫోన్ మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హత్య అనంతరం ఫోన్లు ఇక్కడే పడేశారు. కొత్త ఫోన్లు, సిమ్​ కార్డులు కొనుగోలు చేసి మంతనాలు సాగిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి పోలీసులను తికమక పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అదుపులోకి తీసుకున్న ఆమె బంధువుల నుంచి పోలీసులు కీలక సమాచారం రాబట్టినట్టు సమాచారం. కల్పన, మిగిలిన వారు మారు పేర్లతో పుణె, బెంగళూరుల్లో ఆధార్, ఓటరు గుర్తింపు కార్డులతో కొందరి ఇళ్లల్లో పని మనుషులుగా చేరినట్టు సమాచారం. కొన్ని ఇళ్లల్లో చోరీలకు పాల్పడటంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి గాలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా ప్రశాసన్​నగర్​లో జరిగిన హత్యతో ఆయా నగరాల పోలీసులు అక్కడి అధికారుల నుంచి కల్పన వివరాలు సేకరించినట్టు సమాచారం.

విశ్రాంత ఐపీఎస్‌ భార్య హత్య కేసు - నిందితుల కోసం ఆ 3 ప్రాంతాల్లో మాటువేసిన పోలీసులు

చిలకలగూడ హత్య కేసులో 10 మంది అరెస్టు - దర్యాప్తులో తేలిన విస్తుపోయే నిజాలు

TAGGED:

NEPALI KILLER LADY
RETIRED IPS OFFICER WIFE FOUND
NEPALI KILLER USES TECHNOLOGY
IPS WIFE MURDER CASE UPDATE
IPS WIFE MURDER CASE UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.