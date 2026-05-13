జులాయి సినిమా మాదిరి పరిచయమైన దొంగలు - కరీంనగర్ దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్
ఈ నెల 3న కరీంనగర్లో పట్టపగలు నగల దుకాణంలో దోపిడీ - 11 నిమిషాల్లో కోటీ 5లక్షలు విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాల దోపిడీ - ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : May 13, 2026 at 4:51 PM IST
Karimnagar Jewellery Store Robbery Update : కరీంనగర్లోని నగల దుకాణంలో దోపిడీ కేసులో రోజుకో విషయం బయటపడుతోంది. ఈ దొంగతనానికి పాల్పడింది కరడు గట్టిన సుబోధ్ గ్యాంగ్గా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కేసులో ఇప్పటికే ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు మిగిలిన నలుగురిని పట్టుకునేందుకు విస్తృత గాలింపులు చేపడుతున్నారు. దర్యాప్తులో దొరికిన ఫోన్ విస్తుపోయే విషయాల్ని బయటపెడుతోంది.
బంగారాన్ని మాత్రమే దొంగిలించే ముఠా : ఈ నెల 3న పట్టపగలు కరీంనగర్లోని ఓ నగల దుకాణంలో దోపిడీ జరిగింది. దొంగలు 11 నిమిషాల్లో కోటీ 5 లక్షలు విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు. నిందితులని పట్టుకోవడం కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలింపులు చేపడుతున్నారు. విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. వారు వినియోగించి పారేసిన ఓ ఫోన్ కీలక భూమిక పోషించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆధారాలు లేకుండా చేద్దామని ధ్వంసం చేసిన ఫోనే పోలీసుల చేతికి చిక్కి వారి గుట్టు విప్పేలా కనిపిస్తోంది. బంగారాన్ని మాత్రమే దొంగిలించే బీహార్కు చెందిన సుబోధ్ ముఠానే దోపిడీకి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
జులూయి సినిమా మాదిరి చోరీ : ముఠాలోని కీలక సభ్యుడి ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ దోపిడీ జరిగినట్లు అంచనా. ‘జులాయి’ సినిమాలో బ్యాంకు చోరీ మాదిరిగానే ఈ దోపిడీలో భాగమైన దొంగలు ఎవరనేది చోరీ సందర్భంలో తప్ప అంతకుముందు పరిచయమున్న వాళ్లు కారని సమాచారం. వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులను తనకున్న పరిచయాలతో ఒక్కచోటకు పిలిపించారని తెలిసింది. వారితో రెక్కీ నిర్వహించి బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేసే విధంగా ప్రధాన నిందితుడు ప్రణాళిక రచించారని పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు.
వెయ్యి కోసం హత్యలు : ప్రధాన నిందితుడు బిహార్కు చెందినవాడు కాగా పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, బిహార్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిని సభ్యులుగా ఎంచుకున్నట్లు సమాచారం. వీరంతా వెయ్యి కోసం హత్యలు చేసేందుకు కూడా తెగించే వారని తెలుస్తోంది. రెక్కీ నిర్వహించే సమయంలోనే వీరంతా కలిసినట్లు గుర్తించారు. కొందరిని రైలు మార్గంలో ఇంకొందరిని బస్సు మార్గంలో ఒక చోట కలుసుకునేలా ప్రధాన సూత్రధారి సూచనలిచ్చినట్లు తెలిసింది. దొరికిన దొంగల్లో ఇద్దరు అసలు తమకు మిగతా సభ్యులెవరో తెలియదని వారి ఫోన్ నంబర్లు కూడా లేవని చెబుతున్నారని సమాచారం. ప్రధాన సూత్రధారి సెల్ ఫోన్ నంబరు మాత్రమే వీరివద్ద ఉందని చోరీలో భాగమైనందుకు వారితో కొంత మొత్తమిస్తానని బేరం కుదుర్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అదే ఫోన్ వారి గుట్టును బైట పెడుతోంది : నిందితులను పట్టుకోవడంలో వారు వాడి పారేసిన ఓ ఫోన్ కీలకంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 3న దొంగలు దోపిడీ చేసి ద్విచక్రవాహనాలపై పారిపోయారు. పరారయ్యే క్రమంలో బుగ్గారం మండలం మద్దునూర్ గ్రామ సమీపంలో దోపిడీ దొంగలు బైక్పై వెళ్తూ వారి వద్ద ఉన్న సెల్ ఫోన్ను బలంగా నేలకేసి కొట్టి వెళ్లిపోయారు. ఆ ఫోన్ చిన్నారుల చేతికి చిక్కింది. అది పెద్దలకు ఇవ్వగా అప్పటికే దోపిడీపై తీవ్ర చర్చ జరగడంతో దొరికిన ఫోన్ను వారు ఈ నెల 7న పోలీసులకు అప్పగించారని సమాచారం. చరవాణి ధ్వంసమైనా అది పనిచేస్తుండటంతో అందులోని సమాచారం ఆధారంగా దుండగులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏ ఫోన్ వారి చిట్టాను విప్పొద్దని నిందితులు భావించారో అదే ఫోన్ వారి గుట్టును బయట పెడుతోంది.
ముఠా సభ్యులను పట్టుకునే దిశగా అడుగులు : దోపిడీని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో కేసును ఛేదించి ముఠా సభ్యులను పట్టుకునే దిశగా దూకుడును పెంచుతున్నారు. నాలుగైదు రోజుల్లో మిగతా సభ్యులను పట్టుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
